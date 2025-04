Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"56a75ce2-42eb-4f71-bf31-d27d75984777","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Talán önnel is előfordult már, hogy az utcán sétálva felfigyelt egy pár villanyvezetékről lelógó cipőre, és elgondolkodott: vajon mi célból dobták fel oda? ","shortLead":"Talán önnel is előfordult már, hogy az utcán sétálva felfigyelt egy pár villanyvezetékről lelógó cipőre, és...","id":"20250401_cipo-villanyvezeteken-oka","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/56a75ce2-42eb-4f71-bf31-d27d75984777.jpg","index":0,"item":"3a57b11d-d0e5-4849-ac11-9c16ad03694c","keywords":null,"link":"/elet/20250401_cipo-villanyvezeteken-oka","timestamp":"2025. április. 01. 06:01","title":"Miért lógnak cipők a villanyvezetékekről?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"68893a40-d2dc-46ad-8da4-8614dab9e75d","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"„Béke, béke, barátság. Mi volt ez a szamárság?”","shortLead":"„Béke, béke, barátság. Mi volt ez a szamárság?”","id":"20250331_baranyi-krisztina-karacsony-gergely-bekules-pride","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/68893a40-d2dc-46ad-8da4-8614dab9e75d.jpg","index":0,"item":"0235bb4b-bd60-4354-a16f-07800541f5a9","keywords":null,"link":"/itthon/20250331_baranyi-krisztina-karacsony-gergely-bekules-pride","timestamp":"2025. március. 31. 07:24","title":"Kibékült a gyávázás után Baranyi Krisztina és Karácsony Gergely","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"89ddaea8-ccf4-4406-b152-2418cf2305d5","c_author":"EUrologus","category":"eurologus","description":"Magyarországnak nemzetközi jogi kötelezettsége érvényt szerezni a Nemzetközi Büntetőbíróság (ICC) elfogatóparancsának, amelyre vonatkozóan Szijjártó Péter 2023-ban egy dokumentumhoz is jóváhagyását adta. Az Európai Bizottság szerint az ICC működését az egész EU támogatja.","shortLead":"Magyarországnak nemzetközi jogi kötelezettsége érvényt szerezni a Nemzetközi Büntetőbíróság (ICC) elfogatóparancsának...","id":"20250331_nemzetkozi-elfogatoparancs_benjamin-netanjahu_europai_bizottsag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/89ddaea8-ccf4-4406-b152-2418cf2305d5.jpg","index":0,"item":"c9d141f7-4d7b-4694-95b3-d17f9c9449b7","keywords":null,"link":"/eurologus/20250331_nemzetkozi-elfogatoparancs_benjamin-netanjahu_europai_bizottsag","timestamp":"2025. március. 31. 16:04","title":"Netanjahu budapesti látogatása: 2023-ban még támogatta Szijjártó a nemzetközi elfogatóparancsok végrehajtását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3b6b0ccb-7ec3-4eb9-b45c-3861097f5b75","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy interjúban azt is elárulta, hogy hogyan sikerült csökkentenie a testzsírját.","shortLead":"Egy interjúban azt is elárulta, hogy hogyan sikerült csökkentenie a testzsírját.","id":"20250331_ralph-fiennes-odusszeusz-edzes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3b6b0ccb-7ec3-4eb9-b45c-3861097f5b75.jpg","index":0,"item":"42c291b3-1217-439c-9dea-8ed23f8870b4","keywords":null,"link":"/elet/20250331_ralph-fiennes-odusszeusz-edzes","timestamp":"2025. március. 31. 16:16","title":"Ralph Fiennes 60 évesen gyúrta ki magát Odüsszeusz szerepéért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e3d27ae7-71d5-446c-9a07-0887acd7b7d0","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Az iráni forradalmi gárda vezetője szerint 50 ezer amerikai katona van a Közel-Keleten, akiket támadás érhet.","shortLead":"Az iráni forradalmi gárda vezetője szerint 50 ezer amerikai katona van a Közel-Keleten, akiket támadás érhet.","id":"20250331_iran-valaszcsapas-fenyegetes-usa-tamadas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e3d27ae7-71d5-446c-9a07-0887acd7b7d0.jpg","index":0,"item":"ae33e1a7-37aa-4c71-a0a2-c7dfd5b9c1ec","keywords":null,"link":"/vilag/20250331_iran-valaszcsapas-fenyegetes-usa-tamadas","timestamp":"2025. március. 31. 15:42","title":"Irán kemény válaszcsapással fenyegette meg az USA-t, ha megtámadják őket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6f987769-e3ad-40d3-a917-aec1128123cb","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Nagy István miniszter megígérte, hogy az állam átmenetileg átvállalja az állattartók kártalanítását.","shortLead":"Nagy István miniszter megígérte, hogy az állam átmenetileg átvállalja az állattartók kártalanítását.","id":"20250330_szarvasmarha-szaj-es-koromfajas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6f987769-e3ad-40d3-a917-aec1128123cb.jpg","index":0,"item":"25bd7c38-1eba-4d26-8a16-2e44b477f249","keywords":null,"link":"/kkv/20250330_szarvasmarha-szaj-es-koromfajas","timestamp":"2025. március. 30. 19:22","title":"Elkezdtek leölni 3000 szarvasmarhát Győr- Moson- Sopron megyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"62a7c2f4-2af1-47e3-96b6-6ad74fabfbc4","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Itt a megoldás azok számára, akik esetleg gyengének találják a BMW M3 Touringot.","shortLead":"Itt a megoldás azok számára, akik esetleg gyengének találják a BMW M3 Touringot.","id":"20250401_330-kmh-a-vegsebessege-a-legujabb-bmw-m3-kombinak","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/62a7c2f4-2af1-47e3-96b6-6ad74fabfbc4.jpg","index":0,"item":"4551dece-481a-4220-8c1f-da1032e48a8d","keywords":null,"link":"/cegauto/20250401_330-kmh-a-vegsebessege-a-legujabb-bmw-m3-kombinak","timestamp":"2025. április. 01. 06:41","title":"Nem áprilisi tréfa: 330 km/h a végsebessége a legújabb BMW kombinak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0522fa81-85e7-4a55-b624-7d2b3de48f23","c_author":"HVG","category":"elet","description":"A 19 éves fiatalt letartóztatása után az Igazságügyi Megfigyelő és Elmegyógyító Intézetbe szállították.","shortLead":"A 19 éves fiatalt letartóztatása után az Igazságügyi Megfigyelő és Elmegyógyító Intézetbe szállították.","id":"20250331_bunugy-iskolai-meszarlas-19-eves-ferfi-letartoztatas-kover-laszlo-retvari-bence-celpont","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0522fa81-85e7-4a55-b624-7d2b3de48f23.jpg","index":0,"item":"1c16866d-fd8c-463c-9612-5d53bf473b4e","keywords":null,"link":"/elet/20250331_bunugy-iskolai-meszarlas-19-eves-ferfi-letartoztatas-kover-laszlo-retvari-bence-celpont","timestamp":"2025. március. 31. 05:35","title":"Blikk: Kövér László és Rétvári Bence is célpontja volt az iskolai mészárlást tervező férfinak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]