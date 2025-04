Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"a0ad2de6-c81e-4190-9633-d1b822b8af9e","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Az új típusú dohánytermékek tüdőbajban és mérgezésben mérhető kockázatot jelentenek, amit kiterjesztett figyeléssel szeretne megérteni és kezelni az állam.","shortLead":"Az új típusú dohánytermékek tüdőbajban és mérgezésben mérhető kockázatot jelentenek, amit kiterjesztett figyeléssel...","id":"20250402_nikotinos-mergezes-elektromos-cigaretta-elfbar-hevitett-dohanytermekek-e-cigi","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a0ad2de6-c81e-4190-9633-d1b822b8af9e.jpg","index":0,"item":"693f5a8c-97c3-4272-9c8f-5a48e0586789","keywords":null,"link":"/elet/20250402_nikotinos-mergezes-elektromos-cigaretta-elfbar-hevitett-dohanytermekek-e-cigi","timestamp":"2025. április. 02. 18:37","title":"Drasztikusan megnőtt a mérgezések száma a nikotinos termékek miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5ee3f466-5d76-41b9-b3a3-0c8a058647c6","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Hamarosan több androidos mobilba is bekerül majd a Qualcomm újdonsága, ami több téren is jelentős javulást hozhat az elődhöz képest.","shortLead":"Hamarosan több androidos mobilba is bekerül majd a Qualcomm újdonsága, ami több téren is jelentős javulást hozhat...","id":"20250403_qualcomm-snapdragon-8s-gen-4-processzor","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5ee3f466-5d76-41b9-b3a3-0c8a058647c6.jpg","index":0,"item":"94e728da-d7eb-4614-843f-80cf69eda56b","keywords":null,"link":"/tudomany/20250403_qualcomm-snapdragon-8s-gen-4-processzor","timestamp":"2025. április. 03. 12:03","title":"+31% teljesítmény, -39% energiafogyasztás: itt a Qualcomm új mobilos processzora, a Snapdragon 8s Gen 4","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"075d5582-cae8-4b6f-9386-2183eea2fa5e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Orbán Viktor magyar és Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnök a Karmelitában tartott közös sajtótájékoztatót. ","shortLead":"Orbán Viktor magyar és Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnök a Karmelitában tartott közös sajtótájékoztatót. ","id":"20250403_Orban-Viktor-nemzetkozi-sajtotajekoztatoja-Benjamin-Netanjahu-izraeli-miniszterelnokkel","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/075d5582-cae8-4b6f-9386-2183eea2fa5e.jpg","index":0,"item":"1527a3c4-8416-4e0d-bd58-e7cb280fbccd","keywords":null,"link":"/itthon/20250403_Orban-Viktor-nemzetkozi-sajtotajekoztatoja-Benjamin-Netanjahu-izraeli-miniszterelnokkel","timestamp":"2025. április. 03. 12:58","title":"Orbán Viktor sajtótájékoztatót tart Netanjahuval: A brüsszeli elit nem állítja meg az antiszemitizmus importját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"79ebeb79-31ab-4d9a-84b2-8235b7e80b0c","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Az egyik érintett autós és egy járókelő kapta el, amikor el akart menekülni.","shortLead":"Az egyik érintett autós és egy járókelő kapta el, amikor el akart menekülni.","id":"20250403_rakospalota-amokfuto-video","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/79ebeb79-31ab-4d9a-84b2-8235b7e80b0c.jpg","index":0,"item":"3be03ce4-d3c1-44b3-b338-79814f22a79d","keywords":null,"link":"/cegauto/20250403_rakospalota-amokfuto-video","timestamp":"2025. április. 03. 10:11","title":"Videón egy autótolvaj ámokfutása, aki öt autót tört össze Rákospalotán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f6f20bb-17c9-40dd-b046-b1ec1fdc5c93","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Az Universitatea Cluj szurkolói üveggel és bottal estek neki a három magyarul beszélő fiúnak.","shortLead":"Az Universitatea Cluj szurkolói üveggel és bottal estek neki a három magyarul beszélő fiúnak.","id":"20250402_romania-kolozsvar-universitatea-cfr-cluj-fociultrak-magyar-fiatalok-verekedes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3f6f20bb-17c9-40dd-b046-b1ec1fdc5c93.jpg","index":0,"item":"e333e935-0a13-46e0-8aee-602820f9b3db","keywords":null,"link":"/elet/20250402_romania-kolozsvar-universitatea-cfr-cluj-fociultrak-magyar-fiatalok-verekedes","timestamp":"2025. április. 02. 13:45","title":"Román fociultrák vertek meg magyar fiatalokat Kolozsváron","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c1d1c47c-ec27-4d1d-a0b3-4fb030f7a9f5","c_author":"Kovács Gábor","category":"gazdasag","description":"A tervek szerint 2028-ra a Mol kibővíti a Barátság II. kőolajvezetéket az ukrán határ és Százhalombatta között, Százhalombattától pedig új vezetéket épít a Szerb határig. Így a szuverenitás jegyében Szerbia is képes lesz orosz olajat importálni az Ukrajnán és Magyarországon keresztül. Szijjártó Péter közben arra utalgatott, hogy Ukrajna nem megbízható tranzitország.","shortLead":"A tervek szerint 2028-ra a Mol kibővíti a Barátság II. kőolajvezetéket az ukrán határ és Százhalombatta között...","id":"20250402_Szijjarto-Peter-Baratsag-koolajvezetek-Szerbia-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c1d1c47c-ec27-4d1d-a0b3-4fb030f7a9f5.jpg","index":0,"item":"7ca6e020-e6a3-4951-88f8-761eb20f350c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250402_Szijjarto-Peter-Baratsag-koolajvezetek-Szerbia-ebx","timestamp":"2025. április. 02. 14:00","title":"Szijjártó Péter bejelentette a Barátság kőolajvezeték bővítését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c4b2107a-ca52-4112-a09b-7c163b3d9c71","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A szebb napokat is látott sztár a brit celebrity verzióra szerződött le.","shortLead":"A szebb napokat is látott sztár a brit celebrity verzióra szerződött le.","id":"20250403_Mickey-Rourke-is-szerepelni-fog-a-Big-Brotherben","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c4b2107a-ca52-4112-a09b-7c163b3d9c71.jpg","index":0,"item":"4426dd0d-0f23-44b4-a63a-c631a93667be","keywords":null,"link":"/kultura/20250403_Mickey-Rourke-is-szerepelni-fog-a-Big-Brotherben","timestamp":"2025. április. 03. 08:29","title":"Mickey Rourke is szerepelni fog a Big Brotherben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7d069cc3-5178-46d9-833d-ad30a042e3f4","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A felháborodott írók szerint a Meta lopott könyvekkel eteti a mesterséges intelligenciát. ","shortLead":"A felháborodott írók szerint a Meta lopott könyvekkel eteti a mesterséges intelligenciát. ","id":"20250403_meta-mesterseges-intelligencia-irok-tuntetes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7d069cc3-5178-46d9-833d-ad30a042e3f4.jpg","index":0,"item":"649a23cc-2bbc-4bea-bef4-ae6e53ec9e19","keywords":null,"link":"/elet/20250403_meta-mesterseges-intelligencia-irok-tuntetes","timestamp":"2025. április. 03. 11:35","title":"Írók tüntetnek Mark Zuckerberg londoni főhadiszállása előtt a mesterséges intelligencia miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]