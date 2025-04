Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"b89af95f-5f22-4540-912c-64e2dae7eccc","c_author":"HVG","category":"elet","description":"A színésznő elárulta: előfordul, hogy csak fájdalomcsillapítóval tud színpadra állni.","shortLead":"A színésznő elárulta: előfordul, hogy csak fájdalomcsillapítóval tud színpadra állni.","id":"20250407_pasztor-erzsi-betegseg-verszegenyseg-vashiany-fogyas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b89af95f-5f22-4540-912c-64e2dae7eccc.jpg","index":0,"item":"215f589e-0854-4071-ac2f-24baf5d61a3a","keywords":null,"link":"/elet/20250407_pasztor-erzsi-betegseg-verszegenyseg-vashiany-fogyas","timestamp":"2025. április. 07. 06:06","title":"Betegsége miatt pár hónap alatt tizenöt kilót fogyott Pásztor Erzsi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"268bb1a0-b118-42b3-acf3-b37c5060549d","c_author":"Balla István","category":"360","description":"Hamarosan visszajárnak az államnak azok a laptopok, amelyeket három éve a kampányban osztottak szét a diákok között. De ki fogja a visszaadást lebonyolítani? Egyáltalán mit lehet még kezdeni ezekkel a gépekkel? Érnek bármit? És volt-e ennek az egésznek értelme?","shortLead":"Hamarosan visszajárnak az államnak azok a laptopok, amelyeket három éve a kampányban osztottak szét a diákok között. De...","id":"20250407_iskolai-laptopok-oktatas-kompetenciameres-rrf","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/268bb1a0-b118-42b3-acf3-b37c5060549d.jpg","index":0,"item":"8670b802-a7d9-432d-a84d-221662b97fa0","keywords":null,"link":"/360/20250407_iskolai-laptopok-oktatas-kompetenciameres-rrf","timestamp":"2025. április. 07. 06:30","title":"Az ön gyereke is kapott a választás előtt iskolai laptopot? Lassan itt az ideje visszaadni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"21764b85-fbd7-4639-b834-374f4d7edbb6","c_author":"HVG","category":"360","description":"Martin McDonagh darabja nagyon trágár, de nagy jó is.","shortLead":"Martin McDonagh darabja nagyon trágár, de nagy jó is.","id":"20250405_hvg-A-kripli-Central-Szinhaz","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/21764b85-fbd7-4639-b834-374f4d7edbb6.jpg","index":0,"item":"b4aa2b75-1614-42ae-9e3d-e0e7c53c5783","keywords":null,"link":"/360/20250405_hvg-A-kripli-Central-Szinhaz","timestamp":"2025. április. 05. 16:15","title":"Hosszú szériára van esélye A kriplinek a Centrál Színházban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"15beeca8-9d3d-4e8c-a9a1-2cb62db96806","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Elvitelre – a podcast, amelyben a hét legjobb HVG hetilapos és hvg360-as anyagaiból válogatunk. Csak indítsa el a háttérben és hallgassa meg szerzőink legjobb írásait! A héten: Budapest Airport és a mianmari junta.","shortLead":"Elvitelre – a podcast, amelyben a hét legjobb HVG hetilapos és hvg360-as anyagaiból válogatunk. Csak indítsa el...","id":"20250403_Liszt-Ferenc-katonai-diktatura-Del-Kelet-Azsiaban-Elvitelre-podcast-Budapest-Airport-repter-foldrenges","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/15beeca8-9d3d-4e8c-a9a1-2cb62db96806.jpg","index":0,"item":"6e003368-7d4a-4265-833d-766332169d45","keywords":null,"link":"/itthon/20250403_Liszt-Ferenc-katonai-diktatura-Del-Kelet-Azsiaban-Elvitelre-podcast-Budapest-Airport-repter-foldrenges","timestamp":"2025. április. 06. 06:00","title":"Liszt Ferenc és egy katonai diktatúra Dél-Kelet-Ázsiában │ Elvitelre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"699d90ce-efa3-4a78-a911-1294d4a16264","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Bár a kivándorlás problémáit mindenki máshogy éli meg, tudatosan érdemes készülni azokra a mentális kihívásokra, amelyekkel óhatatlanul szembesül az, aki idegen országban kezd új életet. Milyen kultúrsokk és többletstressz éri a kivándorlókat? Miért kell energiát fektetni a mikrokapcsolatokba? És az új helyen milyen pszichés előnyök kompenzálhatják a magány és a szorongás nyomasztó érzéseit?","shortLead":"Bár a kivándorlás problémáit mindenki máshogy éli meg, tudatosan érdemes készülni azokra a mentális kihívásokra...","id":"20250405_Igy-leszunk-kevesbe-stresszes-bevandorlok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/699d90ce-efa3-4a78-a911-1294d4a16264.jpg","index":0,"item":"20848f72-e44a-4168-b489-f95d5bf869c6","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20250405_Igy-leszunk-kevesbe-stresszes-bevandorlok","timestamp":"2025. április. 05. 18:18","title":"Így leszünk kevésbé stresszes bevándorlók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"29999157-c72a-4aa2-90c3-71418321997e","c_author":"Sedacur forte","category":"brandchannel","description":"A stressz egyéni élmény, mondják a szakemberek, ezért a rá adott reakciók is változhatnak: van, amelyik erősebb választ vált ki, van, amelyik gyengébbet, de olyanok is vannak, amelyeket észre sem vesszük, csak akkor, amikor már bajt okoztak. Mutatjuk, melyek a leggyakoribb stresszfaktorok és hogyan védhetjük meg magunkat tőlük mindennapjaink során.","shortLead":"A stressz egyéni élmény, mondják a szakemberek, ezért a rá adott reakciók is változhatnak: van, amelyik erősebb választ...","id":"20250226_a-rossz-alvas-is-okozhat-stresszt-sedacur","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/29999157-c72a-4aa2-90c3-71418321997e.jpg","index":0,"item":"bb8dc0f4-e807-4f35-940b-1f17f63160e7","keywords":null,"link":"/brandchannel/20250226_a-rossz-alvas-is-okozhat-stresszt-sedacur","timestamp":"2025. április. 05. 11:30","title":"Tudta, hogy a rossz alvás is okozhat stresszt?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Sedacur forte","c_partnerlogo":"5cf9288a-45dd-4fc7-882f-75fd6dbe4936","c_partnertag":""},{"available":true,"c_guid":"853e986a-bbe4-4bd3-b9f5-a9cd1ec8d95d","c_author":"Balizs Benedek","category":"sport","description":"Portré Alekszandr Ovecskin orosz jégkorongozóról, aki megdöntötte a legendás Wayne Gretzky NHL-gólrekordját.","shortLead":"Portré Alekszandr Ovecskin orosz jégkorongozóról, aki megdöntötte a legendás Wayne Gretzky NHL-gólrekordját.","id":"20250407_Alekszandr-Ovecskin-orosz-jegkorongozo-golrekord-Wayne-Gretzky-NHL-portre-Vlagyimir-Putyin-vodka-Cheetos-Washington-Capitals-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/853e986a-bbe4-4bd3-b9f5-a9cd1ec8d95d.jpg","index":0,"item":"c2d07c29-5072-4994-b683-845d4ef8cb6a","keywords":null,"link":"/sport/20250407_Alekszandr-Ovecskin-orosz-jegkorongozo-golrekord-Wayne-Gretzky-NHL-portre-Vlagyimir-Putyin-vodka-Cheetos-Washington-Capitals-ebx","timestamp":"2025. április. 07. 06:45","title":"Vodkát iszik és Cheetost zabál Putyin jó barátja, aki halhatatlanná vált","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9b160c90-a650-4c43-be3f-c5d12e640c61","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Így köszön el a tél.","shortLead":"Így köszön el a tél.","id":"20250406_idokep-havazas-aprilis-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9b160c90-a650-4c43-be3f-c5d12e640c61.jpg","index":0,"item":"48ee1d23-d68d-455b-89af-2beaa8868fd7","keywords":null,"link":"/itthon/20250406_idokep-havazas-aprilis-ebx","timestamp":"2025. április. 06. 19:39","title":"Videón, ahogy április első hétvégéjén hó lep el néhány magyar települést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]