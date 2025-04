Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

","shortLead":"Felborult egy gépkocsi. ","id":"20250409_Nyolc-kilometeres-a-sor-az-M0-son-Dunaharasztinal","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/93d3d909-1d3f-4c6d-8573-594759c06e6b.jpg","index":0,"item":"24901b86-13c6-4110-9cde-dda4bafaf167","keywords":null,"link":"/cegauto/20250409_Nyolc-kilometeres-a-sor-az-M0-son-Dunaharasztinal","timestamp":"2025. április. 09. 08:37","title":"Nyolc kilométeres a sor az M0-son Dunaharasztinál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8aa76e4f-85d0-4637-b8ee-beae658d0f81","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A most debütált Lada Niva Sport 39 lóerővel erősebb az alapmodellnél.","shortLead":"A most debütált Lada Niva Sport 39 lóerővel erősebb az alapmodellnél.","id":"20250410_48-eve-gyartjak-es-most-sokkal-erosebb-lett-a-jo-oreg-lada-niva-sport","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8aa76e4f-85d0-4637-b8ee-beae658d0f81.jpg","index":0,"item":"f3ae825b-828e-484c-99c2-f9e913b14431","keywords":null,"link":"/cegauto/20250410_48-eve-gyartjak-es-most-sokkal-erosebb-lett-a-jo-oreg-lada-niva-sport","timestamp":"2025. április. 10. 07:59","title":"48 éve gyártják, és most sokkal erősebb lett a jó öreg Lada Niva","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a4c3db0d-bccd-4827-b5b7-ee79ab83e5ae","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Kilencven napig tíz százalékot fizet minden ország, amíg zajlanak az egyeztetések. Peking viszont 125 százalékot, amíg nem mutat tiszteletet.","shortLead":"Kilencven napig tíz százalékot fizet minden ország, amíg zajlanak az egyeztetések. Peking viszont 125 százalékot, amíg...","id":"20250409_trump-vam-csokkentes-szunet-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a4c3db0d-bccd-4827-b5b7-ee79ab83e5ae.jpg","index":0,"item":"c343dd0d-2d8b-4a66-970e-668b8a245352","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250409_trump-vam-csokkentes-szunet-ebx","timestamp":"2025. április. 09. 19:55","title":"Trump felfüggesztette a büntetővámok alkalmazását, kivéve Kínával szemben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cd327e68-5fc7-48a5-aaa7-ba1e49c3412d","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az ukrán elnök szerint az egyelőre nem világos, hogy az állítólag Kínából érkezett katonák Peking jóváhagyásával csatlakoztak-e az orosz hadsereghez.","shortLead":"Az ukrán elnök szerint az egyelőre nem világos, hogy az állítólag Kínából érkezett katonák Peking jóváhagyásával...","id":"20250410_hirszerzes-kinai-allampolgarsagu-katonak-orosz-ukran-haboru-volodimir-zelenszkij","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/cd327e68-5fc7-48a5-aaa7-ba1e49c3412d.jpg","index":0,"item":"af715755-7127-417b-ab10-48026d9deeb9","keywords":null,"link":"/vilag/20250410_hirszerzes-kinai-allampolgarsagu-katonak-orosz-ukran-haboru-volodimir-zelenszkij","timestamp":"2025. április. 10. 05:54","title":"Az ukrán hírszerzés 155, Oroszország oldalán harcoló kínait azonosított Zelenszkij szerint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8bbd5e06-b6ef-4b8e-a4d3-4efe09916b1b","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Utoljára február elején volt ilyen gyenge a forint az euróval szemben.","shortLead":"Utoljára február elején volt ilyen gyenge a forint az euróval szemben.","id":"20250409_forint-euro-arfolyam-vamok-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8bbd5e06-b6ef-4b8e-a4d3-4efe09916b1b.jpg","index":0,"item":"da660adb-507e-4147-b5eb-ee55b9f98a2a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250409_forint-euro-arfolyam-vamok-ebx","timestamp":"2025. április. 09. 12:04","title":"Kéthavi mélypontra küldték a forintot a legújabb vámhírek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0622f15d-ce36-41bf-9d29-c76063bdccad","c_author":"Proxelan","category":"brandchannel","description":"Sajnos még manapság is sokszor előfordul, hogy ha valamilyen testi panaszt vagy tünetet veszünk észre magunkon, hajlamosak vagyunk azt bagatellizálni egészen addig, amíg az már jelentősen rontja az életminőségünket. Különösen igaz ez a férfiakra, akiknél a prosztataproblémák eleinte kellemetlen, később pedig kezelés híján nagyon súlyos tüneteket és jelentős fájdalmat okozhatnak. Az alábbiakban két házaspár történetét meséljük el, akik ugyanazt a problémát eltérő módon kezelték és oldották meg.","shortLead":"Sajnos még manapság is sokszor előfordul, hogy ha valamilyen testi panaszt vagy tünetet veszünk észre magunkon...","id":"20250327_figyeljunk-a-testunk-jelzeseire-prosztata-proxelan","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0622f15d-ce36-41bf-9d29-c76063bdccad.jpg","index":0,"item":"12bf91b9-1275-4841-9949-5bd77c6073f9","keywords":null,"link":"/brandchannel/20250327_figyeljunk-a-testunk-jelzeseire-prosztata-proxelan","timestamp":"2025. április. 09. 07:30","title":"Egy probléma, két történet: ezért fontos, hogy figyeljünk a testünk jelzéseire","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Proxelan","c_partnerlogo":"915b242c-ffb1-4467-8f4f-23f087f43ae2","c_partnertag":""}]