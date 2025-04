Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"39742d1c-2acd-4968-9a18-750df41be53f","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"A finn küldöttség ugyan nem oda foglalt, de végül „túlfoglalás miatt” Tiborcz István Dorotheájában kötött ki az őszi budapesti uniós csúcson. A foglalásokat egy utazásközvetítő cég intézte.","shortLead":"A finn küldöttség ugyan nem oda foglalt, de végül „túlfoglalás miatt” Tiborcz István Dorotheájában kötött ki az őszi...","id":"20250410_Egy-ejszaka-egymillio-forint-Tiborcz-Istvan-szallodajaban-kotott-ki-a-finn-EU-kuldottseg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/39742d1c-2acd-4968-9a18-750df41be53f.jpg","index":0,"item":"96e31e11-1cdc-46cb-bba0-0f85405e0a52","keywords":null,"link":"/kkv/20250410_Egy-ejszaka-egymillio-forint-Tiborcz-Istvan-szallodajaban-kotott-ki-a-finn-EU-kuldottseg","timestamp":"2025. április. 10. 07:35","title":"Tiborcz István szállodájában kötött ki a finn EU-küldöttség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e890eaa5-807e-4ef5-b4e8-886f3f50ae4c","c_author":"Mátraházi Zsuzsa","category":"360","description":"A szövegben egyszer sem hangzik el a zsidó, a haláltábor vagy a gázkamra szó. Mégis a háború ellen, a szeretet érdekében szól.","shortLead":"A szövegben egyszer sem hangzik el a zsidó, a haláltábor vagy a gázkamra szó. Mégis a háború ellen, a szeretet...","id":"20250410_hvg-A-legertekesebb-aru-film-Michel-Hazanavicius","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e890eaa5-807e-4ef5-b4e8-886f3f50ae4c.jpg","index":0,"item":"fd1d3549-9d84-4a6e-af82-d056189599af","keywords":null,"link":"/360/20250410_hvg-A-legertekesebb-aru-film-Michel-Hazanavicius","timestamp":"2025. április. 10. 19:43","title":"Egyedi módon beszél a holokausztról a kétszeres Oscar-díjas Michel Hazanavicius első animációs filmje, A legértékesebb áru","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8aa76e4f-85d0-4637-b8ee-beae658d0f81","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A most debütált Lada Niva Sport 39 lóerővel erősebb az alapmodellnél.","shortLead":"A most debütált Lada Niva Sport 39 lóerővel erősebb az alapmodellnél.","id":"20250410_48-eve-gyartjak-es-most-sokkal-erosebb-lett-a-jo-oreg-lada-niva-sport","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8aa76e4f-85d0-4637-b8ee-beae658d0f81.jpg","index":0,"item":"f3ae825b-828e-484c-99c2-f9e913b14431","keywords":null,"link":"/cegauto/20250410_48-eve-gyartjak-es-most-sokkal-erosebb-lett-a-jo-oreg-lada-niva-sport","timestamp":"2025. április. 10. 07:59","title":"48 éve gyártják, és most sokkal erősebb lett a jó öreg Lada Niva","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"12b54ee6-5785-4cb1-9a2f-aaadb065404b","c_author":"HVG","category":"360","description":"Lázár egyelőre újabb hivatalt adott azoknak, akik már eddig is gazdagodtak a kormánnyal való együttműködésen, miközben a gyanús közbeszerzéseket nem a NER-esek körében vizsgálná.","shortLead":"Lázár egyelőre újabb hivatalt adott azoknak, akik már eddig is gazdagodtak a kormánnyal való együttműködésen, miközben...","id":"20250410_hvg-nusz-zrt-utdijfizetes-autopalya-meszaros-lorinc-vida-jozsef","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/12b54ee6-5785-4cb1-9a2f-aaadb065404b.jpg","index":0,"item":"57696220-382d-464b-84a6-f5cf5a075325","keywords":null,"link":"/360/20250410_hvg-nusz-zrt-utdijfizetes-autopalya-meszaros-lorinc-vida-jozsef","timestamp":"2025. április. 10. 06:15","title":"Állami posztot kapott Lázártól a milliárdos, aki Mészáros Lőrinc földije","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c838c11b-857d-4190-a8c9-2ccb809b42a7","c_author":"HVG Állásbörze","category":"kkv","description":"Ugyan csütörtök este véget ért a HVG Állásbörze személyes része, ám a munkaadók még péntek estig várják az álláskeresőket a virtuális térben, a hvgallasborze.hu oldalon. Chatelhetsz a kiállítókkal, több mint ezer állásra pályázhatsz, a Jobline virtuális standjánál pedig szakértő ad tanácsot az önéletrajz-íráshoz.","shortLead":"Ugyan csütörtök este véget ért a HVG Állásbörze személyes része, ám a munkaadók még péntek estig várják...","id":"20250411_HVG-Allasborze","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c838c11b-857d-4190-a8c9-2ccb809b42a7.jpg","index":0,"item":"b56a93d1-0cdc-4cf8-a835-63f282fd54c1","keywords":null,"link":"/kkv/20250411_HVG-Allasborze","timestamp":"2025. április. 11. 09:00","title":"Chatelj munkaadókkal ─ ma még tart az online állásbörze ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f03712f7-a5e8-45b1-b890-a0852e24372c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Alföld középső részén 75 km/h-s széllökés is előfordult.","shortLead":"Az Alföld középső részén 75 km/h-s széllökés is előfordult.","id":"20250410_debrecen-porvihar-latotavolsag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f03712f7-a5e8-45b1-b890-a0852e24372c.jpg","index":0,"item":"935863a4-8ce3-4213-a03c-27a6f9f7f758","keywords":null,"link":"/itthon/20250410_debrecen-porvihar-latotavolsag","timestamp":"2025. április. 10. 14:44","title":"Durva porvihar Debrecennél, minimálisra csökkent a látótávolság a 4-es úton – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"57835cfa-8147-4d85-9bcb-0880b7809ddd","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az előrejelzések szerint estére jobb lesz a helyzet. ","shortLead":"Az előrejelzések szerint estére jobb lesz a helyzet. ","id":"20250411_idojaras-figyelmeztetes-szel-tavasz","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/57835cfa-8147-4d85-9bcb-0880b7809ddd.jpg","index":0,"item":"78aa9aa9-bf91-4f40-909f-9b100fa3df4d","keywords":null,"link":"/itthon/20250411_idojaras-figyelmeztetes-szel-tavasz","timestamp":"2025. április. 11. 08:55","title":"Nyolc megyére adtak ki első fokú figyelmeztetést az erős szél miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c6e1de4c-0bc6-4477-8bca-f2c66db6f395","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A miniszterelnök szerint “lelepleződött a Tisza Párt”, Magyar az országjárásról reagált. ","shortLead":"A miniszterelnök szerint “lelepleződött a Tisza Párt”, Magyar az országjárásról reagált. ","id":"20250410_Magyar-Peter-arrol-hogy-Orban-szerint-el-kellene-tunnie-a-kozeletbol-Jegyezzen-meg-ket-szamot-Tisza-51-szazalek-Fidesz-37-szazalek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c6e1de4c-0bc6-4477-8bca-f2c66db6f395.jpg","index":0,"item":"41d1c375-c01b-4da4-b6d3-4b8367d011c4","keywords":null,"link":"/itthon/20250410_Magyar-Peter-arrol-hogy-Orban-szerint-el-kellene-tunnie-a-kozeletbol-Jegyezzen-meg-ket-szamot-Tisza-51-szazalek-Fidesz-37-szazalek","timestamp":"2025. április. 10. 21:00","title":"Magyar Péter arról, hogy Orbán szerint el kellene tűnnie a közéletből: Jegyezzen meg két számot, Tisza 51 százalék, Fidesz 37 százalék","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]