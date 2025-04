A magyarországi vonatok 84 százaléka volt pontos márciusban, már ha a pontosságot úgy értjük, hogy legfeljebb 6 percet késett – mutatta be a MÁV a friss statisztikát. A vonatok 2,45 százaléka késett 20 percnél többet. Mindkét adat kicsi javulást jelent a februárhoz képest.

A MÁV tavaly váltott át új fajta adatközlésre, ami azért adott okot sok kritikára, mert most már épp azt nem teszik közzé, ahol igazán komoly baj volt. Az elmúlt fél évben csak azt mutatják meg, hogy vonalanként milyen volt a pontosság, így összemossák az elővárosi és a távolsági közlekedés számait. Márpedig az nagyon látványos volt tavaly nyárig, hogy amíg az elővárosi járatoknál általában 90 százalék fölötti volt a pontosság, a távolságiaknál a legrosszabb hónapokban már 40 százalék alatti.

A vonalankénti bontásból az derül ki, hogy a legrosszabb vonal a Cegléd–Szeged szakasz volt, ezen a vonatok 55,05 százaléka volt csak pontos márciusban. A MÁV ezt azzal magyarázza, hogy a januári tehervonat-kisiklás utáni helyreállítás még tart, ezzel egy időben pedig a Napfény Intercitykre a nagyteljesítményű villanymozdonyos vontatást nyártól szeretnék élesíteni, ennek az előkészítése folyik most, a két dolgot pedig együtt már megsínylette a menetrend.

A második legrosszabb, 74,21 százalékos pontossági aránnyal a Budapest–Hegyeshalom vonal volt, amelyet épp nemrég újítottak fel. A MÁV-nak erre is megvan a magyarázata: Bicske alsónál volt pályafelújítás márciusban, és az emiatt átírt menetrend is többször borult.

A harmadik és a negyedik helyen 76, illetve 77 százalékos pontossági aránnyal a Budapest–Újszász–Szolnok, valamint a Budapest–Záhony vonal áll, azaz Kelet-Magyarország három legfontosabb vasútvonalából kettő. A harmadik, a miskolci vonal már 80 százalék fölött jár.

Négy olyan vonal van az ország 15 legfontosabbja közül, ahol 90 százalék fölötti pontossági arányt sikerült összehozni. Példásan jó számok – és látszik az is, hogy az elővárosi közlekedés teljesít igazán jól, mert a négyből három ilyen vonal: a 98,5 százalékot hozó Szeged–Hódmezővásárhely közti tramtrain, a 97,9 százalékot elérő Budapest–Lajosmizse–Kecskemét és a 94,9 százalékos Budapest–Esztergom. A negyedik ilyen, 93,5 százalékos pontossági aránnyal az észak-balatoni vonal, ami márciusban Székesfehérvár és Tapolca között leginkább a helyiek közlekedési igényeit szolgálja ki, a turistaáradatra még várni kell.

A MÁV csoport azt is közzétette, hogy a most már hozzá tartozó Volánbusz buszjáratai közül az országos és regionális járatoknál 98,6 százalékos volt a pontossági arány (ott legfeljebb 10 perc késés fér ebbe bele), a budapesti agglomerációban viszont akkora volt a forgalom, hogy ott a buszoknak is csak a 84 százaléka ért be időre. Szintén a MÁV-csoporthoz tartozik a HÉV üzemeltetése is, az ottani nagyon magas pontossági arányt már rég megszoktuk, a 25 148 HÉV-járatból 32 volt csak, amely valamiért hat percnél többet késett.