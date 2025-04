Továbbra is velünk marad a banki különadó, amelyet még 2022-ben azzal az ígérettel vezettek be, hogy 2023 végén kivezetik majd – jelentette be Nagy Márton. A nemzetgazdasági miniszter a kormányinfón ezt azzal indokolta: a bankoknak még most is extraprofitjuk van.

Nagy Márton konkrét számmal is előállt: most 6,5 százalékos az alapkamat, míg az energiaválság előtt 2-3 százalékos volt, ezért a korábbinál nagyobb a bankok profitja. Ha a korábbi szintre leviszik az alapkamatot, akkor tűnhet el az extraprofit, akkor vezethetik ki az extraprofitadót is – mondta.

2022 első napján 2,4 százalékos volt egyébként az alapkamat, január 26-án 2,9 százalékosra emelte az MNB, majd 2022. február 23-án, egyetlen nappal az Ukrajna elleni orosz invázió kezdete előtt 3,4 százalékosra. Egy hónappal később, 2022. március 23-án 4,4 százalékosra vitték fel.

Az alapkamat most – tavaly szeptember óta – 6,5 százalékos, és mivel az infláció az MNB céljánál magasabb, a jegybank is azt kommunikálja, és a szakértők is azt várják, hogy nagy csökkentés a közeli jövőben nem lesz. Sőt, aligha várható egyáltalán kamatcsökkentés, várhatóan az végén is még 6 százalék fölött lesz az alapkamat szintje.