[{"available":true,"c_guid":"132b4111-5ace-4ad8-9d42-cd925af0d777","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A gyanú szerint a Mathias Corvinus Collegium Brussels nem felel meg az uniós lobbiszervezetekre vonatkozó átláthatósági szabályoknak. ","shortLead":"A gyanú szerint a Mathias Corvinus Collegium Brussels nem felel meg az uniós lobbiszervezetekre vonatkozó átláthatósági...","id":"20250417_Vizsgalatot-inditott-a-Mathias-Corvinus-Collegium-brusszeli-irodaja-ellen-az-Europai-Unio","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/132b4111-5ace-4ad8-9d42-cd925af0d777.jpg","index":0,"item":"803cb9cc-3a60-4d12-b246-23d2d49a0b25","keywords":null,"link":"/itthon/20250417_Vizsgalatot-inditott-a-Mathias-Corvinus-Collegium-brusszeli-irodaja-ellen-az-Europai-Unio","timestamp":"2025. április. 17. 07:28","title":"Vizsgálatot indított a Mathias Corvinus Collegium brüsszeli irodája ellen az Európai Unió","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed6b1bf7-f187-4834-94cd-d27be50f81bc","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Akár másfél-két órával is növekedhet a menetidő.","shortLead":"Akár másfél-két órával is növekedhet a menetidő.","id":"20250417_torlodas-baleset-m3","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ed6b1bf7-f187-4834-94cd-d27be50f81bc.jpg","index":0,"item":"1809ddfd-2fc2-49e6-a112-80d43cf690d1","keywords":null,"link":"/cegauto/20250417_torlodas-baleset-m3","timestamp":"2025. április. 17. 17:37","title":"Tizenöt kilométeres a torlódás az M3-as autópályán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"33903eab-00fc-4f38-8f54-d3bb0d965461","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Egy igencsak bizarr ötlettel állt elő a Meta vezérigazgatója pár éve: az ismerősök évenkénti törlésével rázta volna fel a Facebookot. És nem ez lett volna az egyetlen érdekes gondolata.","shortLead":"Egy igencsak bizarr ötlettel állt elő a Meta vezérigazgatója pár éve: az ismerősök évenkénti törlésével rázta volna fel...","id":"20250416_mark-zuckerberg-meta-targyalas-facebook-ismerosok-torlese","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/33903eab-00fc-4f38-8f54-d3bb0d965461.jpg","index":0,"item":"e3de4b31-c0b9-4730-a832-71027d89310b","keywords":null,"link":"/tudomany/20250416_mark-zuckerberg-meta-targyalas-facebook-ismerosok-torlese","timestamp":"2025. április. 16. 19:03","title":"Mark Zuckerberg komolyan felvetette, hogy évi egyszer mindenki ismerőseit törölni kéne a Facebookon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ec44f485-2602-43bf-9fe9-411d4f43ff40","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Novák Katalin egykori tanácsadója elárulta, hogy a köztársasági elnök velük sem egyeztetett lemondásáról, mindössze annyit közölt, hogy figyeljék a híreket.","shortLead":"Novák Katalin egykori tanácsadója elárulta, hogy a köztársasági elnök velük sem egyeztetett lemondásáról, mindössze...","id":"20250416_toman-szabina-novak-katalin-kegyelmi-ugy-lemondas-pride","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ec44f485-2602-43bf-9fe9-411d4f43ff40.jpg","index":0,"item":"183ab52f-ef5a-4a2d-a0e6-76d4d19e7dcf","keywords":null,"link":"/kkv/20250416_toman-szabina-novak-katalin-kegyelmi-ugy-lemondas-pride","timestamp":"2025. április. 16. 12:52","title":"Tomán Szabina: Saját vállalkozásaimon éreztem meg a kegyelmi botrányt, egy üzletünk kirakatát betörték","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fab3d49b-6dc0-42f6-953f-7844b4485faa","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Szüntelen használattal is szinte lehetetlen lemeríteni egy nap alatt a Honor Powert, amibe 8000 mAh-s akkumulátort rakott a gyártó. ","shortLead":"Szüntelen használattal is szinte lehetetlen lemeríteni egy nap alatt a Honor Powert, amibe 8000 mAh-s akkumulátort...","id":"20250416_honor-power-okostelefon-8000-mah-akkumulator-uzemido","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fab3d49b-6dc0-42f6-953f-7844b4485faa.jpg","index":0,"item":"b7c2fa70-920b-44a1-8085-b57791b03aef","keywords":null,"link":"/tudomany/20250416_honor-power-okostelefon-8000-mah-akkumulator-uzemido","timestamp":"2025. április. 16. 11:03","title":"23 órányi szüntelen tiktokozás is lehetséges a Honor akkubajnok új telefonjával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"74afdc60-fb17-4821-8d75-2d61306003ba","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A vezérigazgató korszerű mozdonyok beszerzéséről beszélt, csakhogy a Vikingeket 1985-ben gyártották utoljára.","shortLead":"A vezérigazgató korszerű mozdonyok beszerzéséről beszélt, csakhogy a Vikingeket 1985-ben gyártották utoljára.","id":"20250417_mav-korszeru-dizelmozdony-balaton-40-eves","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/74afdc60-fb17-4821-8d75-2d61306003ba.jpg","index":0,"item":"35d2a005-7ed5-433f-8f5c-c88b510f3808","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250417_mav-korszeru-dizelmozdony-balaton-40-eves","timestamp":"2025. április. 17. 13:27","title":"A MÁV 40 éves, szerintük korszerű dízelmozdonyokat indít a Balatonnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2aaf071d-7992-40a7-93b5-8bb68e11c0c8","c_author":"HVG","category":"kultura","description":"A színész ősz hajjal és komoly szakállal pózolt. ","shortLead":"A színész ősz hajjal és komoly szakállal pózolt. ","id":"20250416_Johnny-Depp-uj-film-foto-osz-haj","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2aaf071d-7992-40a7-93b5-8bb68e11c0c8.jpg","index":0,"item":"4dac5e69-0851-4fed-bfa3-fb3c9a1efcba","keywords":null,"link":"/kultura/20250416_Johnny-Depp-uj-film-foto-osz-haj","timestamp":"2025. április. 16. 10:52","title":"Johnny Depp az új filmjében gyakorlatilag felismerhetetlen lesz, itt van az első fotó róla","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fae982e6-92b4-49dc-8b51-476dcd503c6e","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Sem online, sem üzletekben nem tudnak majd vásárolni az OTP ügyfelei egy közelgő rendszerfejlesztés miatt.","shortLead":"Sem online, sem üzletekben nem tudnak majd vásárolni az OTP ügyfelei egy közelgő rendszerfejlesztés miatt.","id":"20250417_otp-bank-leallas-fejlesztes-kartyas-fizetes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fae982e6-92b4-49dc-8b51-476dcd503c6e.jpg","index":0,"item":"bfb298a4-84bc-4c1c-a73b-df94da524ea3","keywords":null,"link":"/tudomany/20250417_otp-bank-leallas-fejlesztes-kartyas-fizetes","timestamp":"2025. április. 17. 13:33","title":"Leállás jön az OTP-nél, órákig nem működik majd a kártyás fizetés sem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]