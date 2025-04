A győri járműgyárban legyártott Q3 modellcsalád darabszámának mintegy 15 százaléka kerül amerikai exportra. Tavaly összesen közel 180 ezer jármű gördült le a gyártósorról, ebből majdnem 100 ezer darab volt Audi Q3, illetve mintegy 64 ezer darab volt Audi Q3 Sportback. Kizárólag az Audi Q3 típus kerül a gyárból az amerikai piacra – mondta el a 24.hu-nak Achim Grewe, az Audi Hungaria igazgatóságának pénzügyi, beszerzési, IT és compliance területeiért felelős tagja.

A járműgyár jelenleg teljes kapacitással működik, a Q3-asnál pótműszakokat is el kellett rendelni a termelésben. „Több megrendelést kapunk, mint amit ténylegesen teljesíteni tudunk. Ez azt is jelenti, hogy abban az esetben, ha az Amerikába kivitt darabszámnak egy jelentős hányadát elveszítenénk, a járműgyár még mindig teljes kapacitással működhetne” – jósolta Grewe. A Cupra Terramar gyártása jelenleg felfutásban van, és nagyon kelendő az európai piacon. Most erre a modellre is nagyobb a kereslet, mint amennyit a gyártásban ki tudnak szolgálni.

„A motorgyártást jóval nagyobb arányban érintené, amennyiben egy nagyobb mértékű darabszámvesztést szenvednénk el az amerikai piacon. A motorgyártásban közvetett módon vagyunk jelen az USA piacán, a motorjainkat az Audi AG és a VW-konszern építi be az exportált járművekbe” – magyarázta Grewe.

A motorgyárban előállított termékek az Audi márka modelljei vonatkozásában nagyságrendileg 25 százalékban kerülnek az USA-ba.

Az Audi márkával szemben a teljes Volkswagen-csoport széles márkaportfóliója és az észak-amerikai kontinensen működő termelőkapacitásai esetében kisebb arányról – hozzávetőleg 15 százalékról – van szó.

„Győrben a présüzemünkben az Audi, a Lamborghini és a Bentley modelljeihez gyártunk karosszériaelemeket, illetve a szerszámgyárunkban alkatrészeket és részegységeket. Az érintett modellekből az USA-ba is szállít a Volkswagen-konszern. A luxusszegmens vásárlói azonban jóval könnyebben alkalmazkodnak az árváltozásokhoz, ezért a vámok iránti érzékenység jóval kisebb mértékben áll fenn. Emiatt nem várunk látványosan negatív hatást. Ebben a kategóriában a megrendelésállomány nem rövid távon ingadozó jellegű, hanem a hosszú távú átfutási idők jellemzők. A rendelésállományunk több mint egyéves termelésre elegendő” – tette hozzá az Audi Hungaria igazgatósági tagja.

A győri gyár abban a szerencsés helyzetben van, hogy olyan modelleket gyárt, melyek a piacon nagyon sikeresek. Győrben a magas kapacitás is hozzájárul a kedvező költségstruktúrához. Ez a kelet-európai gyártási helyszínek komoly előnye. „Arra összpontosítunk, hogy milyen a versenyhelyzet, és

itt valójában a munkabérköltséget érdemes kiemelni. Ezzel szemben a kedvezőbb adózási feltételek jelentősége jóval kisebb,

például egy beruházási helyszín kiválasztása esetén csak kevéssé befolyásolják a vállalati döntést” – mondta a szakember.

Ami a leépítéseket illeti, Grewe elmondása szerint az irodai munkakörökben egyre több feladatot automatizálnak, ami azt jelenti, hogy kevesebb lesz a munkaerőigény, még abban az esetben is, hogyha ugyanolyan mennyiségű munka marad. „Nagyon sok olyan kollégánk van, akik rövid időn belül nyugdíjba vonulnak, ezért a nyugdíjazásokat és a természetes fluktuációt szeretnénk kihasználni a karcsúsításra” – vagyis a vállalat úgy csökkenti a dolgozói létszámot, hogy nem pótolja a kilépőket. Csoportos létszámleépítéssel viszont nem terveznek.