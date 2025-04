Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"5b4555d0-44bb-4d89-9872-ad0458b05c31","c_author":"BioTechUSA-cégcsoport ","category":"brandcontent","description":"Közzétette éves jelentését a tisztán hazai tulajdonú BioTechUSA-cégcsoport: a gazdasági nehézségek ellenére a vállalat stabil eredményeket mutatott fel 2024-ben, bár a növekedési ütem némileg lassult a korábbi évekhez képest. Európa egyik legnagyobb étrend-kiegészítő gyártójának és forgalmazójának árbevétele 3,5 százalékkal, 93,7 milliárd forintra emelkedett, miközben az EBITDA-ja 2 százalékkal 10,68 milliárd forintra nőtt.","shortLead":"Közzétette éves jelentését a tisztán hazai tulajdonú BioTechUSA-cégcsoport: a gazdasági nehézségek ellenére a vállalat...","id":"20250423_BiotechUSA-FC-Barcelona-gazdasagi-eredmenyek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5b4555d0-44bb-4d89-9872-ad0458b05c31.jpg","index":0,"item":"c2714ca0-eaf1-48ac-8e70-753bac2be2b8","keywords":null,"link":"/brandcontent/20250423_BiotechUSA-FC-Barcelona-gazdasagi-eredmenyek","timestamp":"2025. április. 24. 07:30","title":"FC Barcelona-partnerséggel és prémium termékekkel építi globális márkáját a BioTechUSA","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"91bc47fa-ab85-4a75-91e9-26a23d3337fe","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"És Jászai Gellérttel, a 4iG vezetőjével is. ","shortLead":"És Jászai Gellérttel, a 4iG vezetőjével is. ","id":"20250424_Az-ifjabbik-Trump-penteken-talalkozik-Szijjarto-Peterrel-Budapesten","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/91bc47fa-ab85-4a75-91e9-26a23d3337fe.jpg","index":0,"item":"9b45fe33-0b50-4bfb-bf0c-f56334ec93db","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250424_Az-ifjabbik-Trump-penteken-talalkozik-Szijjarto-Peterrel-Budapesten","timestamp":"2025. április. 24. 14:53","title":"Az ifjabbik Donald Trump pénteken Szijjártó Péterrel is találkozik Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"126b2c57-907b-435e-90c0-f26e9ff42a6f","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"Fontos dolgokról dönt csütörtök délután az Országgyűlés Törvényalkotási Bizottsága.","shortLead":"Fontos dolgokról dönt csütörtök délután az Országgyűlés Törvényalkotási Bizottsága.","id":"20250424_Megsem-kell-felnyomni-a-dilert-johet-a-lex-Milak","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/126b2c57-907b-435e-90c0-f26e9ff42a6f.jpg","index":0,"item":"385b6b81-9fa7-4417-948d-b10dd8a7df98","keywords":null,"link":"/itthon/20250424_Megsem-kell-felnyomni-a-dilert-johet-a-lex-Milak","timestamp":"2025. április. 24. 07:35","title":"Jöhet a lex Milák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"97380e3c-ec47-4330-856f-d5ea860ad654","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Az eddig kétszer elvált egykori tévés hittérítő szerint a ház ura a férje, és az ő szava a döntő.","shortLead":"Az eddig kétszer elvált egykori tévés hittérítő szerint a ház ura a férje, és az ő szava a döntő.","id":"20250424_trump-hitterito-ferj-paula-white-cain","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/97380e3c-ec47-4330-856f-d5ea860ad654.jpg","index":0,"item":"892e0fdf-6c22-4465-b2ca-039b61cb7cf5","keywords":null,"link":"/vilag/20250424_trump-hitterito-ferj-paula-white-cain","timestamp":"2025. április. 24. 11:40","title":"Trump vallásügyi tanácsadója arról beszélt, hogy szívesen aláveti magát a férje akaratának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dda6328b-cf69-4d50-a08d-d47955d788d9","c_author":"Mészáros Márton Balázs","category":"360","description":"Az anyai ágról cseh származású Donald Trump Jr.-nak évekbe tellett megbocsátania apjának, amiért bulvársztorit csinált szülei válásából, később azonban beadta a derekát, és csatlakozott a családi céghez, amelyet ma már öccsével ő vezet. Apjából időközben amerikai elnök lett, amihez a kisebb Don elsősorban a közösségi médiában folytatott szélmalomharccal járult hozzá, de akár kétes hátterű oroszokkal is tárgyalt a politikai haszon reményében. Ma már sokan úgy emlegetik, mint a lehetséges következő elnököt, noha formálisan most sem tagja a kormányzatnak – igaz, néha már egészen úgy viselkedik, mintha az lenne.","shortLead":"Az anyai ágról cseh származású Donald Trump Jr.-nak évekbe tellett megbocsátania apjának, amiért bulvársztorit csinált...","id":"20250425_donald-trump-jr-usa-budapest-jaszai-gellert-szijjarto-peter-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/dda6328b-cf69-4d50-a08d-d47955d788d9.jpg","index":0,"item":"1ecc0723-d866-4362-9ef3-d430082d3a5f","keywords":null,"link":"/360/20250425_donald-trump-jr-usa-budapest-jaszai-gellert-szijjarto-peter-ebx","timestamp":"2025. április. 25. 06:45","title":"Lázadó celebgyerekből szélsőjobbos mémtábornok lett a Budapestre látogató Donald Trump Jr., akit egyesek már a következő amerikai elnökként emlegetnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0ca64d09-9bb3-4205-a988-afecb42eb4d5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A politikus biztos benne, hogy elindul a 2026-os választáson, és abban is, hogy körzetében a Fidesz nem nyerhet „nevető harmadikként”.","shortLead":"A politikus biztos benne, hogy elindul a 2026-os választáson, és abban is, hogy körzetében a Fidesz nem nyerhet „nevető...","id":"20250425_Tordai-Bence-2026-valasztas-Tisza-Part-egyeni-kepviselo","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0ca64d09-9bb3-4205-a988-afecb42eb4d5.jpg","index":0,"item":"85d5c782-e901-4f46-9af6-af7d073d3087","keywords":null,"link":"/itthon/20250425_Tordai-Bence-2026-valasztas-Tisza-Part-egyeni-kepviselo","timestamp":"2025. április. 25. 09:09","title":"Tordai Bence szerint a Tiszának érdeke, hogy megállapodjon az ellenzéki pártokkal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"00737f91-3890-489b-a781-e21e3fb41dab","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Mit mondanak a profik az autógumi-használat leggyakoribb hibáiról? És az ezekből fakadó drága meglepetésekről?","shortLead":"Mit mondanak a profik az autógumi-használat leggyakoribb hibáiról? És az ezekből fakadó drága meglepetésekről?","id":"20250424_nyari-gumi-szezon-csere-negyevszakos-gumiabroncs-autogumi-gumicsere","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/00737f91-3890-489b-a781-e21e3fb41dab.jpg","index":0,"item":"8d4641c2-3db6-41d2-8f75-86e6e7d9de8d","keywords":null,"link":"/cegauto/20250424_nyari-gumi-szezon-csere-negyevszakos-gumiabroncs-autogumi-gumicsere","timestamp":"2025. április. 24. 09:45","title":"Gumicserehajrá: mítoszok és igazságok túlfújt gumikról, taxis trükkökről, négyévszakos abroncsokról és az otthoni cseréről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8e47d624-af5c-4fa1-bff9-eed2cce83dfe","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A miniszterelnök is részt vesz az eseményen.","shortLead":"A miniszterelnök is részt vesz az eseményen.","id":"20250424_tv2-ferenc-papa-temetes-orban-interju","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8e47d624-af5c-4fa1-bff9-eed2cce83dfe.jpg","index":0,"item":"9dc51a89-83f9-4618-abf5-8f2caece5339","keywords":null,"link":"/itthon/20250424_tv2-ferenc-papa-temetes-orban-interju","timestamp":"2025. április. 24. 14:01","title":"Exkluzív Orbán-interjúval fogja közvetíteni a TV2 Ferenc pápa temetését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]