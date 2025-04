Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"63f4ad6d-d8ee-4f70-b048-c46671a48ad6","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Idén nem volt se nagypéntek, se húsvét, se hosszú hétvége az év harmadik hónapjában. Az első negyedévben a belföldi turizmus alig tudott bővülni, de a külföldi jelentősen, 16 százalékkal nőtt.","shortLead":"Idén nem volt se nagypéntek, se húsvét, se hosszú hétvége az év harmadik hónapjában. Az első negyedévben a belföldi...","id":"20250429_A-turizmus-megreccsent-marciusban-de-a-Nyuszi-tehet-rola","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/63f4ad6d-d8ee-4f70-b048-c46671a48ad6.jpg","index":0,"item":"92cfee35-9a93-4e99-aa2e-f1f851dce04d","keywords":null,"link":"/kkv/20250429_A-turizmus-megreccsent-marciusban-de-a-Nyuszi-tehet-rola","timestamp":"2025. április. 29. 08:30","title":"A belföldi turizmus megreccsent márciusban, de a Nyuszi tehet róla","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"81fe76d3-8918-45e9-a21b-ef23c57c1e88","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Három éven belül több ellenőrzésen is elbuktak.","shortLead":"Három éven belül több ellenőrzésen is elbuktak.","id":"20250428_NAV-ellenorzes-birsag-budapest-bolt-bezaras","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/81fe76d3-8918-45e9-a21b-ef23c57c1e88.jpg","index":0,"item":"6e7e7361-c40e-4b7e-b981-0df0db50f947","keywords":null,"link":"/kkv/20250428_NAV-ellenorzes-birsag-budapest-bolt-bezaras","timestamp":"2025. április. 28. 11:18","title":"Hatszor nem adott nyugtát a közel-keleti kisbolt, maximális bírságot dobott nekik a NAV","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0559a3e-925e-4fbb-9887-473f472474cb","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Legyen szó lakásvásárlásról, egy karrier kezdetéről vagy egy új háztartási eszköz beszerzéséről, szinte mindenki életében előfordul, hogy hitelre van szüksége, így érdemes tisztában lennni a lakossági hitelek tulajdonságaival.","shortLead":"Legyen szó lakásvásárlásról, egy karrier kezdetéről vagy egy új háztartási eszköz beszerzéséről, szinte mindenki...","id":"20250428_Hitelezes-podcast--Kasszakulcs","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b0559a3e-925e-4fbb-9887-473f472474cb.jpg","index":0,"item":"6f880e8b-7104-42da-9a6f-ce71f0e32259","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250428_Hitelezes-podcast--Kasszakulcs","timestamp":"2025. április. 28. 06:00","title":"Mit érdemes tudni a lakossági hitelekről? - Kasszakulcs","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6be6b4dd-3f69-4bd2-9377-39628c49ce85","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Nem gyorsabban, hanem gyakrabban fog járni a 100E.","shortLead":"Nem gyorsabban, hanem gyakrabban fog járni a 100E.","id":"20250429_100e-bkk-gyakrabban-jar","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6be6b4dd-3f69-4bd2-9377-39628c49ce85.jpg","index":0,"item":"1110eb6b-2f9c-4529-ba9e-001cd9545a64","keywords":null,"link":"/kkv/20250429_100e-bkk-gyakrabban-jar","timestamp":"2025. április. 29. 10:26","title":"Felpörgeti a BKK a reptéri buszt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bfe00106-49b9-46b7-9320-5570f3925b98","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Az időszakos kedvezmény 82 hazai töltőállomást érint.","shortLead":"Az időszakos kedvezmény 82 hazai töltőállomást érint.","id":"20250428_Nyari-arakat-vezet-be-a-Mol-a-villanyautotoltoinel","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/bfe00106-49b9-46b7-9320-5570f3925b98.jpg","index":0,"item":"ece4e754-6bf9-4fd6-b053-00b6235b9311","keywords":null,"link":"/cegauto/20250428_Nyari-arakat-vezet-be-a-Mol-a-villanyautotoltoinel","timestamp":"2025. április. 28. 16:52","title":"Csökkenti az árakat nyárra a Mol a villanyautó-töltőinél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5f4bb734-a562-46d2-876a-8a4171750d2c","c_author":"hvg.hu","category":"hvgkonyvek","description":"Energia- és vízfogyasztásunkat két dolog befolyásolja: a konyhai eszközeink és a szokásaink. Ha konyhai eszközeinken esetleg nem is tudunk változtatni, a szokásaink megváltoztatása rajtunk múlik. Részlet a Helyi, idény, vegetáriánus zero waste konyha című könyvből.","shortLead":"Energia- és vízfogyasztásunkat két dolog befolyásolja: a konyhai eszközeink és a szokásaink. Ha konyhai eszközeinken...","id":"20250427_Hogyan-sporolhatunk-energiat-a-konyhaban","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5f4bb734-a562-46d2-876a-8a4171750d2c.jpg","index":0,"item":"6d5ab3d0-282e-41d3-806e-28988b8bead3","keywords":null,"link":"/hvgkonyvek/20250427_Hogyan-sporolhatunk-energiat-a-konyhaban","timestamp":"2025. április. 27. 19:15","title":"Hogyan spórolhatunk energiát és vizet a konyhában?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2ac971db-27d8-40bc-b7be-bd16c08e53a7","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Várnagy Ákos Vesztergom Dórát, Novák Katalin sógornőjét követi a poszton.","shortLead":"Várnagy Ákos Vesztergom Dórát, Novák Katalin sógornőjét követi a poszton.","id":"20250428_orszagos-korhazi-foigazgatosag-allami-lombikrendszer-vesztergom-dora-varnagy-akos-vezetovaltas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2ac971db-27d8-40bc-b7be-bd16c08e53a7.jpg","index":0,"item":"85877fd4-89d1-41eb-9a54-8f9bc32db74e","keywords":null,"link":"/itthon/20250428_orszagos-korhazi-foigazgatosag-allami-lombikrendszer-vesztergom-dora-varnagy-akos-vezetovaltas","timestamp":"2025. április. 28. 15:11","title":"Kinevezték az állami lombikrendszer új vezetőjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fbc5c5cd-a43d-4fbd-a764-cff575d6f085","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Az oroszok ugyanakkor nem kívánnak egyeztetni a saját területüknek tekintett Krímről, a megszállt zaporizzsjai atomerőmű pedig „jó kezekben van”, és ott is marad Putyin külügyminisztere szerint. ","shortLead":"Az oroszok ugyanakkor nem kívánnak egyeztetni a saját területüknek tekintett Krímről, a megszállt zaporizzsjai...","id":"20250427_Lavrov-szerint-mar-csak-finomhangolas-kell-a-bekehez","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fbc5c5cd-a43d-4fbd-a764-cff575d6f085.jpg","index":0,"item":"9e644519-1e8f-4121-a4d6-cd84160a2a79","keywords":null,"link":"/vilag/20250427_Lavrov-szerint-mar-csak-finomhangolas-kell-a-bekehez","timestamp":"2025. április. 27. 21:25","title":"Lavrov szerint már csak „finomhangolás” kell a békéhez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]