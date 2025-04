Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"f99226ee-5204-4df2-8803-5250856c035d","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Az árrésstopot csak 17-én vezették be, így az alig befolyásolta az inflációs adatot – a kiskereskedelmi forgalom volumenének változását pedig a KSH az inflációt figyelembe véve számítja. Emellett 2024-gyel ellentétben idén húsvét sem volt márciusban.","shortLead":"Az árrésstopot csak 17-én vezették be, így az alig befolyásolta az inflációs adatot – a kiskereskedelmi forgalom...","id":"20250429_Az-allamtitkar-elore-magyarazkodik-miert-lesz-pocsek-a-marciusi-kiskereskedelmi-statisztika","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f99226ee-5204-4df2-8803-5250856c035d.jpg","index":0,"item":"039fecce-3dda-425d-845a-092f4c5d00d1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250429_Az-allamtitkar-elore-magyarazkodik-miert-lesz-pocsek-a-marciusi-kiskereskedelmi-statisztika","timestamp":"2025. április. 29. 13:19","title":"Az államtitkár előre magyarázkodik, miért lesz pocsék a márciusi kiskereskedelmi statisztika","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b63bcf96-6d1c-43a6-a30d-cfbe34f00679","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Tuzson Bence miniszter szerint a magyar rendszer példaértékű Európában.","shortLead":"Tuzson Bence miniszter szerint a magyar rendszer példaértékű Európában.","id":"20250428_Ev-vegeig-minden-megyeben-aldozatsegito-kozpont-nyilik-es-akar-az-online-zaklatas-ellen-is-lehet-segitseget-kerni","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b63bcf96-6d1c-43a6-a30d-cfbe34f00679.jpg","index":0,"item":"b0435c17-9f39-4aca-9420-d11da41ee9b8","keywords":null,"link":"/itthon/20250428_Ev-vegeig-minden-megyeben-aldozatsegito-kozpont-nyilik-es-akar-az-online-zaklatas-ellen-is-lehet-segitseget-kerni","timestamp":"2025. április. 28. 08:06","title":"Év végéig minden megyében áldozatsegítő központ nyílik, és akár anyagi segítséget is lehet kérni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d5decff6-b721-4033-bbe1-8c5d8bc9935a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Marton Zsolt váci püspök az érintett lelkipásztort átmeneti óvintézkedésként azonnali hatállyal eltiltotta minden nyilvános papi tevékenységtől.","shortLead":"Marton Zsolt váci püspök az érintett lelkipásztort átmeneti óvintézkedésként azonnali hatállyal eltiltotta minden...","id":"20250428_Vizsgalat-indult-a-Vaci-Egyhazmegye-egyik-papja-ellen-szexualis-visszaeles-miatt","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d5decff6-b721-4033-bbe1-8c5d8bc9935a.jpg","index":0,"item":"54ecf524-3fb4-4500-89da-adf827df1b2b","keywords":null,"link":"/ingatlan/20250428_Vizsgalat-indult-a-Vaci-Egyhazmegye-egyik-papja-ellen-szexualis-visszaeles-miatt","timestamp":"2025. április. 28. 07:28","title":"Vizsgálat indult a Váci Egyházmegye egyik papja ellen szexuális visszaélés miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"64599d03-78a4-4e95-ad0b-4b34735deb05","c_author":"Lakos Gábor","category":"kultura","description":"Képeink a III. Krúbi és a csirkék bosszúja című koncertről. ","shortLead":"Képeink a III. Krúbi és a csirkék bosszúja című koncertről. ","id":"20250428_krubi-koncert-kepek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/64599d03-78a4-4e95-ad0b-4b34735deb05.jpg","index":0,"item":"8e884ead-99a4-41e5-85d4-022fdac10c39","keywords":null,"link":"/kultura/20250428_krubi-koncert-kepek","timestamp":"2025. április. 28. 11:56","title":"Így álltak bosszút Krúbin a csirkék a Budapest Parkban – fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"019fb1de-f813-44dc-9a4b-321fd386f749","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"A pipereholmik, háztartási szerek alig drágulnak, éppenséggel lefele húzzák az inflációt – például ezzel indokolja az OKSZ, miért kellene véget vetni az intézkedésnek, miközben a miniszter épp kibővíteni készül.","shortLead":"A pipereholmik, háztartási szerek alig drágulnak, éppenséggel lefele húzzák az inflációt – például ezzel...","id":"20250429_Az-OKSZ-irt-egy-Arressapka-tokfejeknek-tipusu-tajekoztatot-Nagy-Martonnak","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/019fb1de-f813-44dc-9a4b-321fd386f749.jpg","index":0,"item":"7418d30d-f78d-4a2e-839b-1e125b4bb738","keywords":null,"link":"/kkv/20250429_Az-OKSZ-irt-egy-Arressapka-tokfejeknek-tipusu-tajekoztatot-Nagy-Martonnak","timestamp":"2025. április. 29. 10:18","title":"A kiskerláncok üzenik Nagy Mártonnak: visszafordíthatatlan károkat okoz az árrésstop","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fda19690-a1df-4ad8-977f-3561e6625d48","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"A fegyverszünet apropója a világháború befejezésének 80. évfordulója.","shortLead":"A fegyverszünet apropója a világháború befejezésének 80. évfordulója.","id":"20250428_putyin-haromnapos-tuzszunet-ukrajna-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fda19690-a1df-4ad8-977f-3561e6625d48.jpg","index":0,"item":"9993dc04-0396-40d3-a8df-05b56dbf8ca0","keywords":null,"link":"/vilag/20250428_putyin-haromnapos-tuzszunet-ukrajna-ebx","timestamp":"2025. április. 28. 14:04","title":"Putyin háromnapos tűzszünetet hirdetett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3e880e05-f32a-47b0-9c2c-761a644231f2","c_author":"HVG","category":"elet","description":"A házi tojás mellett még számos előnnyel járnak ezek a programok, bár a legjobb az lenne, ha eleve nem pazarolnánk az ennivalót.","shortLead":"A házi tojás mellett még számos előnnyel járnak ezek a programok, bár a legjobb az lenne, ha eleve nem pazarolnánk...","id":"20250429_ingyen-csirke-franciaorszag-belgium-elelmiszerpazarlas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3e880e05-f32a-47b0-9c2c-761a644231f2.jpg","index":0,"item":"d7766f65-fa1f-4314-9f92-57d445ad6824","keywords":null,"link":"/elet/20250429_ingyen-csirke-franciaorszag-belgium-elelmiszerpazarlas","timestamp":"2025. április. 29. 06:01","title":"Csirkeosztogatással küzdenek az élelmiszerhulladék ellen Nyugat-Európában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9b0178a3-d839-4340-99d0-5da0e4539408","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Európa és az új német vezetés azonban nem engedheti meg magának, hogy továbbra is tétlen maradjon, mert Orbán Viktor biztonsági kockázat lett. A Frankfurter Allgemeine Zeitung vendégszerzői szerint megvannak az eszközök a magyar kormányfő megállítására.","shortLead":"Európa és az új német vezetés azonban nem engedheti meg magának, hogy továbbra is tétlen maradjon, mert Orbán Viktor...","id":"20250428_nemetorszag-eu-magyarorszag-szavazati-jog-megvonasa-faz","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9b0178a3-d839-4340-99d0-5da0e4539408.jpg","index":0,"item":"fa735912-72cd-4774-b12a-1fb4a5f2dda6","keywords":null,"link":"/360/20250428_nemetorszag-eu-magyarorszag-szavazati-jog-megvonasa-faz","timestamp":"2025. április. 28. 06:41","title":"Meg kell vonni Magyarország szavazati jogát az EU-ban – üzenik az új német kormánynak német jogászok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]