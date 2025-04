Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"51d3f41c-bc90-43bd-9752-0a86718c79d0","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Gelencsér Ferenc egy képet is közzétett a portára leadott arcképeiről, amelyeket szerinte a Facebookról szedtek le.","shortLead":"Gelencsér Ferenc egy képet is közzétett a portára leadott arcképeiről, amelyeket szerinte a Facebookról szedtek le.","id":"20250429_momentum-parlament-porta-kitiltott-kepviselok-arckep","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/51d3f41c-bc90-43bd-9752-0a86718c79d0.jpg","index":0,"item":"6236cf94-da65-4efb-9e38-9db7bacc7dd4","keywords":null,"link":"/itthon/20250429_momentum-parlament-porta-kitiltott-kepviselok-arckep","timestamp":"2025. április. 29. 16:32","title":"Momentum: Leadták a portán kinyomtatva a parlamentből kitiltott képviselők arcképét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"db0a3a2a-3668-4e64-9ff7-65e7591097ba","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az aktivisták elmondása szerint a telefonjaikat és a laptopjaikat is lefoglalta a rendőrség.","shortLead":"Az aktivisták elmondása szerint a telefonjaikat és a laptopjaikat is lefoglalta a rendőrség.","id":"20250429_Gruzia-tuntetesek-EU-razzia-aktivista","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/db0a3a2a-3668-4e64-9ff7-65e7591097ba.jpg","index":0,"item":"8fd57cd1-1205-4059-aee6-66ad47e1b7f4","keywords":null,"link":"/vilag/20250429_Gruzia-tuntetesek-EU-razzia-aktivista","timestamp":"2025. április. 29. 16:21","title":"Ellenzéki tüntetéseket támogató aktivisták lakásán razziázott a grúz rendőrség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"03a59f94-dee9-4175-8088-61cc32f2e5f4","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A Tisza elnöke ismét elévágós manőverbe kezdett, szerinte azon sem érdemes meglepődni, hogy ha találnak egy széfet, vagy egy offshore-számlát a nevén. Beszélt állítólagos bennfentes kereskedelmes ügyéről is: „ha véletlen ezzel börtönbe tud záratni, lelke rajta” – üzente a miniszterelnöknek.","shortLead":"A Tisza elnöke ismét elévágós manőverbe kezdett, szerinte azon sem érdemes meglepődni, hogy ha találnak egy széfet...","id":"20250429_magyar-peter-szex-drog-tisza-fidesz-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/03a59f94-dee9-4175-8088-61cc32f2e5f4.jpg","index":0,"item":"cbc5c9db-8166-450f-b8dd-5a9eeac206c8","keywords":null,"link":"/itthon/20250429_magyar-peter-szex-drog-tisza-fidesz-ebx","timestamp":"2025. április. 29. 07:33","title":"Magyar Péter szerint a Fidesz droggal és szexvideókkal akarja őt lejáratni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"713454b8-3ea4-4aec-a476-835cb410a57b","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Az egyik drón telibe talált egy családi házat, egy 12 év gyerek meghalt, míg a testvére és a szülei megsebesültek.","shortLead":"Az egyik drón telibe talált egy családi házat, egy 12 év gyerek meghalt, míg a testvére és a szülei megsebesültek.","id":"20250429_dron-tamadas-ukrajna-oroszorszag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/713454b8-3ea4-4aec-a476-835cb410a57b.jpg","index":0,"item":"05c7d38d-5ca7-4d64-ace9-df3029f64777","keywords":null,"link":"/vilag/20250429_dron-tamadas-ukrajna-oroszorszag","timestamp":"2025. április. 29. 11:21","title":"Száz drónnal támadták az oroszok éjjel Ukrajnát, nyolc ember meghalt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f85d6f31-6b13-4821-acad-3127db56e144","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az Ukrajna elleni támadás kezdetéhez hasonlóan forgalmas időszak volt a Prigozsin-puccs néhány napja is.","shortLead":"Az Ukrajna elleni támadás kezdetéhez hasonlóan forgalmas időszak volt a Prigozsin-puccs néhány napja is.","id":"20250430_orosz-gazdagok-menekules-haboru-prigozsin","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f85d6f31-6b13-4821-acad-3127db56e144.jpg","index":0,"item":"049404a9-2046-407e-9985-fff0eee50513","keywords":null,"link":"/kkv/20250430_orosz-gazdagok-menekules-haboru-prigozsin","timestamp":"2025. április. 30. 17:39","title":"A leggazdagabb oroszok negyede a háború első heteiben elhagyta az országot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"25dbd73b-c27e-403f-8f0d-1dba2e4f1c52","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A kisebb esőzések miatt elkezdtek kifejlődni a kártevők lárvái, ezért van szükség közbelépésre. ","shortLead":"A kisebb esőzések miatt elkezdtek kifejlődni a kártevők lárvái, ezért van szükség közbelépésre. ","id":"20250430_Tisza-to-szunyogirtas-Katasztrofavedelem-kartevo","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/25dbd73b-c27e-403f-8f0d-1dba2e4f1c52.jpg","index":0,"item":"98908488-265b-4f7d-a57a-7e126256db42","keywords":null,"link":"/elet/20250430_Tisza-to-szunyogirtas-Katasztrofavedelem-kartevo","timestamp":"2025. április. 30. 09:42","title":"A Tiszánál kezdi a szúnyogirtást a Katasztrófavédelem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"275d4340-9949-41e2-a3a1-e51daa0d9e89","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Az elemzők negatív áramárra számítanak, ami meghaladhatja a mínusz száz eurót is megawattóránként.","shortLead":"Az elemzők negatív áramárra számítanak, ami meghaladhatja a mínusz száz eurót is megawattóránként.","id":"20250430_nemet-aramszukseglet-megujulo-forras","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/275d4340-9949-41e2-a3a1-e51daa0d9e89.jpg","index":0,"item":"4ca89f3d-8b93-447c-8422-9601d8102d7d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250430_nemet-aramszukseglet-megujulo-forras","timestamp":"2025. április. 30. 14:20","title":"Csütörtökön a német áramszükséglet csaknem egészét megújuló forrásból fedezhetik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"63f4ad6d-d8ee-4f70-b048-c46671a48ad6","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Idén nem volt se nagypéntek, se húsvét, se hosszú hétvége az év harmadik hónapjában. Az első negyedévben a belföldi turizmus alig tudott bővülni, de a külföldi jelentősen, 16 százalékkal nőtt.","shortLead":"Idén nem volt se nagypéntek, se húsvét, se hosszú hétvége az év harmadik hónapjában. Az első negyedévben a belföldi...","id":"20250429_A-turizmus-megreccsent-marciusban-de-a-Nyuszi-tehet-rola","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/63f4ad6d-d8ee-4f70-b048-c46671a48ad6.jpg","index":0,"item":"92cfee35-9a93-4e99-aa2e-f1f851dce04d","keywords":null,"link":"/kkv/20250429_A-turizmus-megreccsent-marciusban-de-a-Nyuszi-tehet-rola","timestamp":"2025. április. 29. 08:30","title":"A belföldi turizmus megreccsent márciusban, de a Nyuszi tehet róla","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]