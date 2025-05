Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"3a71a55b-e6ba-496e-b4b0-c550445f07ff","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Hivatalosan az Európával való egyre szorosabb kapcsolatok miatt.","shortLead":"Hivatalosan az Európával való egyre szorosabb kapcsolatok miatt.","id":"20250508_Ukrajna-a-dollar-helyett-inkabb-az-eurohoz-kotne-a-hrivnyat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3a71a55b-e6ba-496e-b4b0-c550445f07ff.jpg","index":0,"item":"846214bb-bbf5-4fc2-a997-2f8dbe353969","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250508_Ukrajna-a-dollar-helyett-inkabb-az-eurohoz-kotne-a-hrivnyat","timestamp":"2025. május. 08. 07:40","title":"Ukrajna a dollár helyett inkább az euróhoz kötné a hrivnyát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3deb9194-4775-41d3-82ec-cf67c409ba72","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"A Powelliphanta augusta még a róla gondoskodó szakembereket is meglepte.","shortLead":"A Powelliphanta augusta még a róla gondoskodó szakembereket is meglepte.","id":"20250507_Powelliphanta-augusta-csiga-ritkasag-video","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3deb9194-4775-41d3-82ec-cf67c409ba72.jpg","index":0,"item":"8b88aef9-e86e-48ae-b1c6-913de0d91737","keywords":null,"link":"/zhvg/20250507_Powelliphanta-augusta-csiga-ritkasag-video","timestamp":"2025. május. 07. 10:09","title":"Először videózták le, hogyan petézik a nyakán egy ragadozó csiga, amit a kihalástól próbálnak megmenteni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4f81a443-bf9c-494d-90ba-af447742c856","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Talán komolytalannak tűnhet mindössze pár milliméteres állatkák tetoválása, kínai kutatók azonban nagyon is jó okkal kísérleteztek ezzel: biológiailag kompatibilis minták létrehozását kutatják, amelyeket akár az orvostudományban is fel lehet használni.","shortLead":"Talán komolytalannak tűnhet mindössze pár milliméteres állatkák tetoválása, kínai kutatók azonban nagyon is jó okkal...","id":"20250508_medveallatkak-tetovalasa-mikro-es-nanogyartas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4f81a443-bf9c-494d-90ba-af447742c856.jpg","index":0,"item":"f358ec8b-b701-434e-9d0e-1801f939b716","keywords":null,"link":"/tudomany/20250508_medveallatkak-tetovalasa-mikro-es-nanogyartas","timestamp":"2025. május. 08. 16:03","title":"Viccesnek tűnő kísérlet: medveállatkákat tetováltak, sok ember örülhet majd az eredménynek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"86b03366-af84-48dc-9d47-abac6372230c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Tisza elnöke hétfő este beszélt először a dokumentumról, amit „befújt hozzájuk a szél.”","shortLead":"A Tisza elnöke hétfő este beszélt először a dokumentumról, amit „befújt hozzájuk a szél.”","id":"20250507_A-kormanyinfo-elott-hozza-majd-nyilvanossagra-Magyar-Peter-Orban-oszodi-beszedet","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/86b03366-af84-48dc-9d47-abac6372230c.jpg","index":0,"item":"571d9ddf-9274-49af-981c-7ce0b7fa3d47","keywords":null,"link":"/itthon/20250507_A-kormanyinfo-elott-hozza-majd-nyilvanossagra-Magyar-Peter-Orban-oszodi-beszedet","timestamp":"2025. május. 07. 20:13","title":"Magyar Péter a kormányinfó előtt hozza majd nyilvánosságra „Orbán őszödi beszédét”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5af9a6ff-6f56-46dc-9a75-ab6b4ef2a802","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A zenés szórakoztató show-ba olyan zenészeket hívna meg, akiket „a hőskorban ismert meg az ország”.","shortLead":"A zenés szórakoztató show-ba olyan zenészeket hívna meg, akiket „a hőskorban ismert meg az ország”.","id":"20250508_Ujrainditana-a-Daridot-Galambos-Lajos","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5af9a6ff-6f56-46dc-9a75-ab6b4ef2a802.jpg","index":0,"item":"55b521bc-29a2-47c0-bf21-fa29291269ac","keywords":null,"link":"/elet/20250508_Ujrainditana-a-Daridot-Galambos-Lajos","timestamp":"2025. május. 08. 08:45","title":" Újraindítaná a Dáridót Galambos Lajos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e4af1ba9-a69b-4367-a4d6-a1cb8ef75b4c","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A vámintézkedések tartósan magasabb inflációt és munkanélküliséget hozhatnak magukkal, ezért indokolt a kivárás a Fed elnöke szerint.","shortLead":"A vámintézkedések tartósan magasabb inflációt és munkanélküliséget hozhatnak magukkal, ezért indokolt a kivárás a Fed...","id":"20250508_fed-alapkamat-valtozatlan-vamhaboru","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e4af1ba9-a69b-4367-a4d6-a1cb8ef75b4c.jpg","index":0,"item":"2889bdc4-9c59-4dd4-8037-a68a3180325c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250508_fed-alapkamat-valtozatlan-vamhaboru","timestamp":"2025. május. 08. 07:22","title":"Trump fenyegetései ellenére nem változtat az alapkamaton az amerikai jegybank","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f65119df-fa35-4b2b-9bf4-2ddae8aa1d90","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Pekinget fontos kapcsolatok fűzik Pakisztánhoz, ahogy India is fontos partnere, amellyel a közelmúltban kezdett javulni a viszony. Pekingnek nem tenne jót egy háború a szomszédban, a kínai külügy így önmérsékletre és deeszkalációra szólított fel.","shortLead":"Pekinget fontos kapcsolatok fűzik Pakisztánhoz, ahogy India is fontos partnere, amellyel a közelmúltban kezdett javulni...","id":"20250507_kina-figyelmeztetes-india-pakisztan-konfliktus","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f65119df-fa35-4b2b-9bf4-2ddae8aa1d90.jpg","index":0,"item":"ef3f2495-ed87-4f27-bafb-1848f3833679","keywords":null,"link":"/vilag/20250507_kina-figyelmeztetes-india-pakisztan-konfliktus","timestamp":"2025. május. 07. 11:45","title":"Kína nyugalomra intette az egymásnak feszülő Indiát és Pakisztánt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2bb9b555-f12d-48af-883c-81d89a472da4","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Az ajtaját automatikusan becsukó Cadillac Celestiqből sokkal kevesebb készül, mint a hasonló kategóriás Rolls-Royce-okból.","shortLead":"Az ajtaját automatikusan becsukó Cadillac Celestiqből sokkal kevesebb készül, mint a hasonló kategóriás...","id":"20250507_szuperritka-es-meregdraga-cadillac-celestiq-uberluxus-szedan","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2bb9b555-f12d-48af-883c-81d89a472da4.jpg","index":0,"item":"0dcc2937-0d71-4347-8db4-b145246c1d88","keywords":null,"link":"/cegauto/20250507_szuperritka-es-meregdraga-cadillac-celestiq-uberluxus-szedan","timestamp":"2025. május. 07. 07:59","title":"Szuperritka és méregdrága a Cadillac überluxus szedánja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]