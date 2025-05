Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"4b5c6eb0-0456-476c-afee-94bcf761c5ff","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A Szlovákiában megjelent afrikai sertéspestis kapcsán kiemelten fontos, hogy a hazai állattartók szigorúan tartsák be a magyarországi megelőzési intézkedéseket és járványvédelmi szabályokat – mondta Nagy István agrárminiszter.","shortLead":"A Szlovákiában megjelent afrikai sertéspestis kapcsán kiemelten fontos, hogy a hazai állattartók szigorúan tartsák be...","id":"20250509_sertespestis-jarvany-am-szlovak","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4b5c6eb0-0456-476c-afee-94bcf761c5ff.jpg","index":0,"item":"78a959bb-0397-4331-91eb-f81a5c6fb7d7","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250509_sertespestis-jarvany-am-szlovak","timestamp":"2025. május. 09. 13:53","title":"Újabb járvány jelent meg a szomszédban, a magyar gazdák miniszteri üzenetet kaptak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f20a6ddd-617c-4157-966d-301bc5d7c758","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Több területen is átalakul a Netflix, mobilon és tévén egyaránt. 