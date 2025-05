Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"429a8662-2382-4ba9-a0f9-244fed142803","c_author":"HVG","category":"elet","description":"XIV. Leó pápa szombaton tette meg első útját a Vatikánon kívül: mintegy egyórás autóútra Rómától keletre egy katolikus kegyhelyet keresett fel, hazafelé pedig elődje, Ferenc pápa sírjánál tisztelgett.","shortLead":"XIV. Leó pápa szombaton tette meg első útját a Vatikánon kívül: mintegy egyórás autóútra Rómától keletre egy katolikus...","id":"20250511_XIV-Leo-papa-meglatogatta-elodje-Ferenc-papa-sirjat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/429a8662-2382-4ba9-a0f9-244fed142803.jpg","index":0,"item":"d3bd931e-8451-4839-a7b0-8772d8dc4c52","keywords":null,"link":"/elet/20250511_XIV-Leo-papa-meglatogatta-elodje-Ferenc-papa-sirjat","timestamp":"2025. május. 11. 12:01","title":"XIV. Leó pápa meglátogatta elődje, Ferenc pápa sírját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8db3b4cb-f2de-4534-97d7-111a8962d6c3","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A politikus arról beszélt, “a baloldal nélkül nincs kormányváltás, nincs országgyűlés”.","shortLead":"A politikus arról beszélt, “a baloldal nélkül nincs kormányváltás, nincs országgyűlés”.","id":"20250511_dobrev-klara-dk-bejelentes-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8db3b4cb-f2de-4534-97d7-111a8962d6c3.jpg","index":0,"item":"9508c357-a17a-4f68-89c4-30916ba3bf4f","keywords":null,"link":"/itthon/20250511_dobrev-klara-dk-bejelentes-ebx","timestamp":"2025. május. 11. 13:48","title":"\"Itt az én időm\" – Dobrev Klára programot hirdetett válása és férje visszavonulása után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"543424a4-b39b-4fd0-b93a-de81aa9166a8","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Az idős zenészt kórházban ápolják.","shortLead":"Az idős zenészt kórházban ápolják.","id":"20250509_letartoztatas-ii-kerulet-gyilkossag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/543424a4-b39b-4fd0-b93a-de81aa9166a8.jpg","index":0,"item":"df32c78d-b6f7-4b6f-a25d-b26cd2b09704","keywords":null,"link":"/itthon/20250509_letartoztatas-ii-kerulet-gyilkossag","timestamp":"2025. május. 09. 14:56","title":"Nem tartóztatják le a II. kerületben megölt nő férjét, akit a gyilkossággal gyanúsítanak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af83c1b5-6988-4a62-8721-95516e25a4fe","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Ha bedől az amerikai demokrácia, azzal beteljesül a kínai elnök álma. Ha bedől az amerikai demokrácia, azzal beteljesül a kínai elnök álma. Közben úgy tűnhet, Trump kezdi felismerni...","id":"20250510_nemzetkozi-lapszemle-magyar-peter-kembotrany","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/af83c1b5-6988-4a62-8721-95516e25a4fe.jpg","index":0,"item":"18915ba0-e05d-4bdb-80a6-99ce54d546f8","keywords":null,"link":"/360/20250510_nemzetkozi-lapszemle-magyar-peter-kembotrany","timestamp":"2025. május. 10. 08:43","title":"Magyar az utolsó remény, hogy békésen le lehessen váltani Orbánt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5d76282f-1185-4d2e-9020-fe2d15a95b97","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Nehéz izgalmas funkciót mutatnia manapság egy nyomtatónak, azonban az Anker asztali UV printere meglepő végeredménnyel szolgál: dombornyomott műremekek készíthetők a segítségével.","shortLead":"Nehéz izgalmas funkciót mutatnia manapság egy nyomtatónak, azonban az Anker asztali UV printere meglepő végeredménnyel...","id":"20250510_anker-uv-nyomtato-dombornyomott-3d-effektek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5d76282f-1185-4d2e-9020-fe2d15a95b97.jpg","index":0,"item":"4da03e7e-cc45-4143-a1e4-ebc248b47f4c","keywords":null,"link":"/tudomany/20250510_anker-uv-nyomtato-dombornyomott-3d-effektek","timestamp":"2025. május. 10. 16:03","title":"Ez az otthoni nyomtató elég furcsára képes: dombornyomott 3D-s effekteket is csinál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"808b7ce3-09b9-4fbb-a975-163d0c0b69de","c_author":"Martini Noémi","category":"360","description":"Ott voltunk, amikor felszállt a fehér füst, megkérdeztük az új pápáról az euforikus hangulatban lévő híveket, de még előtte, a várakozás óráiban megnéztük azt is, milyen volt a hangulat, mennyire voltak szigorúak a biztonsági intézkedések a Szent Péter téren, kik és miért álltak órákat egy kis kéményt kémlelve.","shortLead":"Ott voltunk, amikor felszállt a fehér füst, megkérdeztük az új pápáról az euforikus hangulatban lévő híveket, de még...","id":"20250509_roma-riport-vatikan-papavalasztas-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/808b7ce3-09b9-4fbb-a975-163d0c0b69de.jpg","index":0,"item":"404e4dbe-4157-4ed9-a278-ce6764588405","keywords":null,"link":"/360/20250509_roma-riport-vatikan-papavalasztas-ebx","timestamp":"2025. május. 09. 16:38","title":"Zarándokok, turisták, de még Orbán-fanok is voltak a Szent Péter téren – helyszíni riport Rómából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2ab9e6d8-959e-4a05-a889-e9d967c12be5","c_author":"Tiszai Balázs","category":"360","description":"Greg Abel örökli meg Warren Buffet székét a Berkshire Hathaway élén. Greg Abel örökli meg Warren Buffet székét a Berkshire Hathaway élén. Honnan jött, mit tett le eddig az asztalra, és...","id":"20250510_Greg-Abel-portre-Warren-Buffett-Berkshire-Hathaway-jeghoki-350-milliard-dollar-keszpenz","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2ab9e6d8-959e-4a05-a889-e9d967c12be5.jpg","index":0,"item":"cc660dab-3be4-4da9-bdd9-fb9f762eb449","keywords":null,"link":"/360/20250510_Greg-Abel-portre-Warren-Buffett-Berkshire-Hathaway-jeghoki-350-milliard-dollar-keszpenz","timestamp":"2025. május. 10. 16:30","title":"Az átlagos, dolgos jéghokirajongó apuka, akire most rászakadt 350 milliárd dollár készpénz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da68b86a-47d6-4d5b-9bb2-fd0e7df5df0f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A lap eredetileg arról érdeklődött volna a közmédiánál, hogy mekkora állami támogatást kapott Káel Csaba új filmjének készítéséhez. ","shortLead":"A lap eredetileg arról érdeklődött volna a közmédiánál, hogy mekkora állami támogatást kapott Káel Csaba új filmjének...","id":"20250509_MTVA-Telex-Szuverenitasvedelmi-Hivatal-sajtoszabadsag-kael-csaba-kormanybiztos-filmugy-tamogatas-kozpenz","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/da68b86a-47d6-4d5b-9bb2-fd0e7df5df0f.jpg","index":0,"item":"57cdb9a5-dc20-443c-9610-65fa8130fa07","keywords":null,"link":"/itthon/20250509_MTVA-Telex-Szuverenitasvedelmi-Hivatal-sajtoszabadsag-kael-csaba-kormanybiztos-filmugy-tamogatas-kozpenz","timestamp":"2025. május. 09. 19:53","title":"Az MTVA szuverenitásvédelmi válasszal reagált a Telex kérdéseire","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]