[{"available":true,"c_guid":"05611583-5cfc-441b-8579-0bed0d8ebf8a","c_author":"Ford KKE Kft.","category":"brandchannel","description":"Napjainkban sokszor már az is bonyolult, hogy az ember számontartsa a társadalom különféle generációit, az X-től a milleniumi nemzedéken át a Z-, illetve az alfa-generációig. Az eltérő korosztályoknak sok mindenről határozott – és erősen különböző – véleménye van, nem kivétel ez alól az elektromos autózás sem. De vajon mire vágynak a mostani ötvenes-hatvanasok, negyvenes-ötvenesek és a húszas-harmincasok?","shortLead":"Napjainkban sokszor már az is bonyolult, hogy az ember számontartsa a társadalom különféle generációit, az X-től...","id":"20250409_fordmagyarorszag_elektromos_Ford_Puma_Gen-E","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/05611583-5cfc-441b-8579-0bed0d8ebf8a.jpg","index":0,"item":"42c5835c-ba04-4399-8d9c-94dd59c50746","keywords":null,"link":"/brandchannel/20250409_fordmagyarorszag_elektromos_Ford_Puma_Gen-E","timestamp":"2025. május. 10. 16:30","title":"Túlárazott dodzsem vagy az emberiség túlélésének záloga?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Ford Közép- és Kelet-Európai Kft.","c_partnerlogo":"cc7ea449-d2a8-423d-ac2e-cc71c2f7b6d5","c_partnertag":""},{"available":true,"c_guid":"b0cd3810-8833-454d-a1a7-7fa3b4baee2c","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) friss adatai szerint áprilisban havi alapon 0,2 százalékkal nőtt az átlagos árszínvonal, a tavalyi év azonos hónapjához képest az inflációs ráta 4,2 százalékra süllyedt. Az áremelkedés ütemének lassulása a piaci konszenzushoz képest gyengébb lett.","shortLead":"A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) friss adatai szerint áprilisban havi alapon 0,2 százalékkal nőtt az átlagos...","id":"20250509_inflacio-elemzo-dragulas-benzin-elelmiszer-ksh","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b0cd3810-8833-454d-a1a7-7fa3b4baee2c.jpg","index":0,"item":"d423f75d-3dbc-42ec-a018-c44dc0696d4b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250509_inflacio-elemzo-dragulas-benzin-elelmiszer-ksh","timestamp":"2025. május. 09. 11:11","title":"Ebben is tévedett Nagy Márton, újabb inflációs hullám érkezhet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5fe2b388-3b25-4137-9f83-54d74b28022d","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Az amerikai hírszerzés igazgatója szerint az ügyet megszellőztető lap összejátszik a „mélyállam” szereplőivel.","shortLead":"Az amerikai hírszerzés igazgatója szerint az ügyet megszellőztető lap összejátszik a „mélyállam” szereplőivel.","id":"20250509_dania-gronland-amerikai-hirszerzes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5fe2b388-3b25-4137-9f83-54d74b28022d.jpg","index":0,"item":"1a511dfb-ed73-4998-a8f1-0c9f6a7b54ba","keywords":null,"link":"/vilag/20250509_dania-gronland-amerikai-hirszerzes","timestamp":"2025. május. 09. 11:58","title":"Bekérette a dán külügy az amerikai nagykövetet, miután kiderült, hogy Grönlandon kémkednek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"94fea953-e7cf-4b5b-99df-2d61e97aa1d4","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Kiderült, milyen játékokat nem kedvelt a gyermek Robert Francis Prevost.","shortLead":"Kiderült, milyen játékokat nem kedvelt a gyermek Robert Francis Prevost.","id":"20250509_reagalt-az-uj-papa-testvere","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/94fea953-e7cf-4b5b-99df-2d61e97aa1d4.jpg","index":0,"item":"02443fbc-811c-45ae-a312-21ddc9d30bfb","keywords":null,"link":"/elet/20250509_reagalt-az-uj-papa-testvere","timestamp":"2025. május. 09. 13:28","title":"„Te jó isten, Rob lett az” – így reagált testvére az új pápa megválasztására","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8ec7bae8-e537-4177-8f75-821a22ea799f","c_author":"HVG","category":"elet","description":"A közép-ázsiai posztszovjet országok vezetői az orosz elnökkel egy sorban kaptak helyet.","shortLead":"A közép-ázsiai posztszovjet országok vezetői az orosz elnökkel egy sorban kaptak helyet.","id":"20250509_moszkva-gyozelem-napja-katonai-parade-diszszemle-putyin-steven-seagal-oliver-stone-fotok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8ec7bae8-e537-4177-8f75-821a22ea799f.jpg","index":0,"item":"1e8499f8-6af5-4999-8a0f-c312c1f23b2f","keywords":null,"link":"/elet/20250509_moszkva-gyozelem-napja-katonai-parade-diszszemle-putyin-steven-seagal-oliver-stone-fotok","timestamp":"2025. május. 09. 21:19","title":"Steven Seagal és Oliver Stone is Putyinnal együtt parádézott a Vörös téren – fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7686e84c-cb9f-4397-81ff-0c6f1323499c","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Robert Fico szlovák miniszterelnök elutasítja az Európai Unió és Oroszország között kialakulófélben lévő “vasfüggönyt”. A Vlagyimir Putyin orosz elnökkel folytatott beszélgetés után közzétett videóüzenetben egyben őrültségnek nevezte, hogy az EU be kívánja szüntetni az orosz energiahordozók importját. tett közzé szombaton a Facebookon.","shortLead":"Robert Fico szlovák miniszterelnök elutasítja az Európai Unió és Oroszország között kialakulófélben lévő...","id":"20250510_Robert-Fico-elutasitja-az-EU-es-Oroszorszag-kozott-kialakulofelben-levo-vasfuggonyt","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7686e84c-cb9f-4397-81ff-0c6f1323499c.jpg","index":0,"item":"b3ce2a7e-124d-4e15-a6ee-0ca27950dde4","keywords":null,"link":"/vilag/20250510_Robert-Fico-elutasitja-az-EU-es-Oroszorszag-kozott-kialakulofelben-levo-vasfuggonyt","timestamp":"2025. május. 10. 15:50","title":"Robert Fico elutasítja az EU és Oroszország között kialakulófélben lévő vasfüggönyt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9a7135da-4b61-44fc-a5cb-6ca99ee7aec4","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A 11 éves Máhr Vi a Duna TV-n, a Virtuózokban lesz látható.","shortLead":"A 11 éves Máhr Vi a Duna TV-n, a Virtuózokban lesz látható.","id":"20250509_Torocsik-Mari-unokaja-zongoristakent-lep-fel-a-Virtuozokban","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9a7135da-4b61-44fc-a5cb-6ca99ee7aec4.jpg","index":0,"item":"59b4e748-faba-4196-b51d-6659feefda4a","keywords":null,"link":"/kultura/20250509_Torocsik-Mari-unokaja-zongoristakent-lep-fel-a-Virtuozokban","timestamp":"2025. május. 09. 10:47","title":"Törőcsik Mari unokája zongoristaként lép fel egy tévéműsorban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e3eb477a-d73c-450b-b456-d25bfae2c26e","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Olcsóbb lesz egy brit autó az Egyesült Államokban, mint egy kanadai vagy mexikói alkatrészekből összerakott amerikai.","shortLead":"Olcsóbb lesz egy brit autó az Egyesült Államokban, mint egy kanadai vagy mexikói alkatrészekből összerakott amerikai.","id":"20250509_amerikai-autoipar-brit-vam-megallapodas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e3eb477a-d73c-450b-b456-d25bfae2c26e.jpg","index":0,"item":"ec0f5021-b130-4213-9d8c-b0b9c79232ce","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250509_amerikai-autoipar-brit-vam-megallapodas","timestamp":"2025. május. 09. 13:46","title":"Az amerikai autóipar szereplői kiakadtak a britekkel kötött vámmegállapodáson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]