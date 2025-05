Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"07d14a3f-a3d8-4655-9bda-16e712a55440","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Oroszország addig nem egyezik bele az ukrajnai tűzszünetbe, amíg a nyugati országok fegyverekkel látják el Ukrajnát – ismételte meg Dmitrij Peszkov Kreml szóvivő, majd arról is beszélt, hogy hazáját nem lehet megfélemlíteni újabb nyugati szankciók kilátásba helyezésével.","shortLead":"Oroszország addig nem egyezik bele az ukrajnai tűzszünetbe, amíg a nyugati országok fegyverekkel látják el Ukrajnát –...","id":"20250510_Orosz-nem-a-tuzszunetre-es-az-ujabb-nyugati-szankciokra","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/07d14a3f-a3d8-4655-9bda-16e712a55440.jpg","index":0,"item":"f708406a-c53c-41f6-846d-22360cff65ca","keywords":null,"link":"/vilag/20250510_Orosz-nem-a-tuzszunetre-es-az-ujabb-nyugati-szankciokra","timestamp":"2025. május. 10. 16:17","title":"Orosz nem a tűzszünetre és az újabb nyugati szankciókra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"49f7fa4c-b028-4c57-a4c0-bd67267775fa","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Szoboszlai kezdőként lépett pályára a hazaiaknál, beadását Luis Diaz lőtte közvetlen közelről az üres kapuba.","shortLead":"Szoboszlai kezdőként lépett pályára a hazaiaknál, beadását Luis Diaz lőtte közvetlen közelről az üres kapuba.","id":"20250511_Szoboszlai-golpasszt-adott-dontetlennel-zarult-a-Liverpool-Arsenal","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/49f7fa4c-b028-4c57-a4c0-bd67267775fa.jpg","index":0,"item":"57cf8e15-3622-44d9-9857-3996bbc11429","keywords":null,"link":"/sport/20250511_Szoboszlai-golpasszt-adott-dontetlennel-zarult-a-Liverpool-Arsenal","timestamp":"2025. május. 11. 20:11","title":"Szoboszlai gólpasszt adott, döntetlennel zárult a Liverpool-Arsenal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a80ff9c8-457b-467e-a3e4-fa65fa1d539d","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Az európai ultranacionalistáknak immár nem kell szégyenkezve elhallgatniuk, miről fantáziálnak. Nem fenyegeti őket többé, hogy magukra vonják Amerika haragját – írja állásfoglalásában az osztrák lap.","shortLead":"Az európai ultranacionalistáknak immár nem kell szégyenkezve elhallgatniuk, miről fantáziálnak. Nem fenyegeti őket...","id":"20250511_Die-Presse-lapszemle","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a80ff9c8-457b-467e-a3e4-fa65fa1d539d.jpg","index":0,"item":"f6e3ff57-2929-422b-b207-9b04e9c6b57a","keywords":null,"link":"/360/20250511_Die-Presse-lapszemle","timestamp":"2025. május. 11. 09:00","title":"Die Presse-vezércikk: Jöhetnek a Trump- és Putyin-utánzók, Orbán is köztük lehet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f880daae-717b-45cb-b271-20d75a5b9f47","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"A folyószámlahiteleknél kilenc hónapja, a hitelkártyáknál 2022 novembere óta folyamatosan növekedik a tartozásállomány.","shortLead":"A folyószámlahiteleknél kilenc hónapja, a hitelkártyáknál 2022 novembere óta folyamatosan növekedik a tartozásállomány.","id":"20250511_A-magyarok-jelentos-resze-eladosodott-a-napi-kiadasok-fedezese-miatt-oriasi-hitelkartya-tartozast-gorgetnek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f880daae-717b-45cb-b271-20d75a5b9f47.jpg","index":0,"item":"f6ce1ba2-56f1-4fcd-8b08-8b7c065c198b","keywords":null,"link":"/kkv/20250511_A-magyarok-jelentos-resze-eladosodott-a-napi-kiadasok-fedezese-miatt-oriasi-hitelkartya-tartozast-gorgetnek","timestamp":"2025. május. 11. 13:26","title":"A magyarok jelentős része eladósodott a napi kiadások fedezése miatt, óriási hitelkártya-tartozást görgetnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cf445556-bc0d-4637-a7ee-8c996982ddbe","c_author":"Fülöp István","category":"kkv","description":"A kiskereskedelmi szereplőket tömörítő szövetség elnöke szerint nincs semmilyen gazdasági, társadalmi kényszerűség, ami indokolná az árrésstop kiterjesztését a drogériai termékekre.","shortLead":"A kiskereskedelmi szereplőket tömörítő szövetség elnöke szerint nincs semmilyen gazdasági, társadalmi kényszerűség, ami...","id":"20250511_OKSZ-kozak-tamas-arresstop-drogeria","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/cf445556-bc0d-4637-a7ee-8c996982ddbe.jpg","index":0,"item":"26ac561f-ee79-4fee-a842-0f2be27c1ee6","keywords":null,"link":"/kkv/20250511_OKSZ-kozak-tamas-arresstop-drogeria","timestamp":"2025. május. 11. 10:12","title":"OKSZ: az árrésstop miatt senki nem fog heti egy tubus fogkrém helyett kettőt használni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7f1c4232-7fd5-4989-8188-1582ae6626b4","c_author":"Bokros Dorottya - Martini Noémi","category":"vilag","description":"Rómába utaztunk, hogy megnézzük, milyen hangulatban, kik várják az új pápát, mit várnak tőle és mit jelent számukra Ferenc öröksége. Ott voltunk a Szent Péter téren, amikor felszállt a fehér füst, és kilépett az erkélyre XIV. Leó. ","shortLead":"Rómába utaztunk, hogy megnézzük, milyen hangulatban, kik várják az új pápát, mit várnak tőle és mit jelent számukra...","id":"20250510_papavalasztas-roma-vatikan-videoriport","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7f1c4232-7fd5-4989-8188-1582ae6626b4.jpg","index":0,"item":"f506a59e-4845-4a91-ac74-6e9ad312c064","keywords":null,"link":"/vilag/20250510_papavalasztas-roma-vatikan-videoriport","timestamp":"2025. május. 10. 18:23","title":"„Készültem a keresztnevekből, hogy tudjam, ki lesz a pápa és tudtam is!” – videóriport a Vatikánból a pápaválasztásról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"233c730c-3f29-4228-86c4-ca3acc253456","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Úgy ítélte meg, hogy “az elmúlt napok eseményei a magyar-ukrán kapcsolatokban nem teszik lehetővé a jóhiszemű, konstruktív egyeztetést olyan fontos és érzékeny tárgyban, mint a kisebbségi jogok”.","shortLead":"Úgy ítélte meg, hogy “az elmúlt napok eseményei a magyar-ukrán kapcsolatokban nem teszik lehetővé a jóhiszemű...","id":"20250511_Magyar-Levente-kulugyi-allamtitkar-lemondta-a-hetfoi-magyar-ukran-targyalast","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/233c730c-3f29-4228-86c4-ca3acc253456.jpg","index":0,"item":"2ff50b71-8029-49d3-98fe-2c3dfd142fc0","keywords":null,"link":"/itthon/20250511_Magyar-Levente-kulugyi-allamtitkar-lemondta-a-hetfoi-magyar-ukran-targyalast","timestamp":"2025. május. 11. 16:02","title":"Magyar Levente külügyi államtitkár lemondta a hétfői magyar-ukrán tárgyalást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"06926905-1a3c-45b4-ae46-0478427862d8","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Inkognitó módban is nyomon követte a felhasználókat a techóriás, a hangjuk és arcuk mintázatait is rögzítette.","shortLead":"Inkognitó módban is nyomon követte a felhasználókat a techóriás, a hangjuk és arcuk mintázatait is rögzítette.","id":"20250511_A-Google-nek-ezuttal-Texasnak-kell-kifizetnie-tobb-mint-egymilliard-dollart","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/06926905-1a3c-45b4-ae46-0478427862d8.jpg","index":0,"item":"998d9ff7-f129-4a0b-9152-74209ee832fd","keywords":null,"link":"/tudomany/20250511_A-Google-nek-ezuttal-Texasnak-kell-kifizetnie-tobb-mint-egymilliard-dollart","timestamp":"2025. május. 11. 11:23","title":"A Google-nek ezúttal Texasnak kell kifizetnie több mint egymilliárd dollárt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]