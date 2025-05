Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"7daeda4f-725c-4cae-aa1a-99fcd93aae79","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A járműgyártás már jobban teljesített, mint egy éve, de az akkugyártás továbbra is borzasztó számokat produkál. Csak azért lehetett pont ugyanolyan a magyar ipar összteljesítménye, mint egy éve, mert ezúttal kettővel több munkanap volt.","shortLead":"A járműgyártás már jobban teljesített, mint egy éve, de az akkugyártás továbbra is borzasztó számokat produkál. Csak...","id":"20250514_KSH-ipar-akkugyar-autogyartas-akku","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7daeda4f-725c-4cae-aa1a-99fcd93aae79.jpg","index":0,"item":"bbb34bd7-9ebd-47aa-b5e5-3d1f627af782","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250514_KSH-ipar-akkugyar-autogyartas-akku","timestamp":"2025. május. 14. 09:13","title":"KSH: Az akkugyártás teljesített legrosszabbul az egész magyar iparban, 41 százalékkal zuhant vissza","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a4646ead-8b1a-4086-b81d-afad7f7be0e0","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Egy sor újítást hoz a biztonság terén az Android 16. Lesz, ami megköveteli az ujj- vagy arcalapú azonosítást bizonyos módosítások elvégzéséhez, míg más esetekben a mobilos csalók lesznek nagyon bosszúsak.","shortLead":"Egy sor újítást hoz a biztonság terén az Android 16. Lesz, ami megköveteli az ujj- vagy arcalapú azonosítást bizonyos...","id":"20250514_google-android-16-uj-biztonsagi-funkciok-lopasvedelem","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a4646ead-8b1a-4086-b81d-afad7f7be0e0.jpg","index":0,"item":"9c1bcbb8-4fc2-47f3-a5ea-4150f52885b4","keywords":null,"link":"/tudomany/20250514_google-android-16-uj-biztonsagi-funkciok-lopasvedelem","timestamp":"2025. május. 14. 13:03","title":"Csalók és tolvajok rémálma lesz az Android 16, itt van minden új biztonsági funkció","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"022884d5-739e-4d17-a8d2-088c7db9904b","c_author":"hvg360","category":"360","description":"2022-ben, két nappal az orosz invázió megindulása előtt Orbán csapatokat vezényelt az ukrán határra, hivatalosan biztonsági megfontolásokból, de a mostani kémügy fényében lehetséges, hogy már akkor arra készült, hogy az ukrán állam összeomlása esetén rendőröket és „békefenntartókat” küld Kárpátaljára – írja kommentárjában Anton Sehovcov.","shortLead":"2022-ben, két nappal az orosz invázió megindulása előtt Orbán csapatokat vezényelt az ukrán határra, hivatalosan...","id":"20250514_EUobserver-Surgosen-ki-kell-vizsgalni-az-ukran-kemugyet-mert-felo-hogy-Magyarorszag-osszejatszott-Oroszorszaggal-Europa-ellen-is","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/022884d5-739e-4d17-a8d2-088c7db9904b.jpg","index":0,"item":"62a80321-48ce-4c51-9dd6-bd771be311cb","keywords":null,"link":"/360/20250514_EUobserver-Surgosen-ki-kell-vizsgalni-az-ukran-kemugyet-mert-felo-hogy-Magyarorszag-osszejatszott-Oroszorszaggal-Europa-ellen-is","timestamp":"2025. május. 14. 07:30","title":"Ukrán politológus: Sürgősen ki kell vizsgálni az ukrán kémügyet, mert félő, hogy Magyarország összejátszott Oroszországgal – Európa ellen is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6e0613ff-d168-41af-afe7-0e0e0d42f019","c_author":"MTI","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Keir Starmer nem volt a házban, mert tavaly nyár óta a Downing Street-i kormányfői rezidencián lakik.","shortLead":"Keir Starmer nem volt a házban, mert tavaly nyár óta a Downing Street-i kormányfői rezidencián lakik.","id":"20250512_nagy-britannia-london-keir-starmer-miniszterelnok-haz-tuzeset","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6e0613ff-d168-41af-afe7-0e0e0d42f019.jpg","index":0,"item":"46f74f5b-6c6d-4d30-9ef7-50dd29fdbacc","keywords":null,"link":"/ingatlan/20250512_nagy-britannia-london-keir-starmer-miniszterelnok-haz-tuzeset","timestamp":"2025. május. 12. 18:46","title":"Tűz volt a brit miniszterelnök házában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1c8ff10f-dbf5-4864-9470-fee50161602d","c_author":"hvg360","category":"360","description":"A Német Marshall Alapítvány berlini intézetének elemzője úgy véli, hogy a magyar kormány nem támadást készített elő Ukrajna nyugati része ellen, inkább Ukrajna esetleges összeomlására készült. Hegedűs a múlt pénteken kirobbant kémügyről nyilatkozott a német Focus hetilapnak.","shortLead":"A Német Marshall Alapítvány berlini intézetének elemzője úgy véli, hogy a magyar kormány nem támadást készített elő...","id":"20250513_Hegedus-Daniel-kembotrany-Karpatalja-magyarorszag-ukrajna-Focus","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1c8ff10f-dbf5-4864-9470-fee50161602d.jpg","index":0,"item":"ac612307-c1c3-498c-8150-3f292e2c650a","keywords":null,"link":"/360/20250513_Hegedus-Daniel-kembotrany-Karpatalja-magyarorszag-ukrajna-Focus","timestamp":"2025. május. 13. 07:11","title":"Hegedűs Dániel: „Ez nem egy füstölgő pisztoly”, kétlem, hogy Magyarország be akart vonulni Kárpátaljára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4fec273f-c5c2-4cb5-9b51-6df588a56b69","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"A bolgárok többek között a Szkripal-ügy és Navalnij halálának hátterét feldolgozó, tényfeltáró újságírók elrablását, vagy meggyilkolását is tervezték.","shortLead":"A bolgárok többek között a Szkripal-ügy és Navalnij halálának hátterét feldolgozó, tényfeltáró újságírók elrablását...","id":"20250512_bortonbuntetes-bolgar-kemek-london-oroszorszag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4fec273f-c5c2-4cb5-9b51-6df588a56b69.jpg","index":0,"item":"ef16ce2e-e795-49f2-9a67-ddbdef43f8fd","keywords":null,"link":"/vilag/20250512_bortonbuntetes-bolgar-kemek-london-oroszorszag","timestamp":"2025. május. 12. 20:05","title":"Súlyos börtönbüntetést kapott egy oroszoknak kémkedő bolgár banda Londonban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"993ff610-9cf7-4277-bf53-14c486b26121","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Kanadai kutatók szerint nem a puszta véletlennek köszönhető az, hogy bizonyos zenékkel az ember úgy érzi, képes együtt rezonálni. A megállapítás a zeneterápiát is hatékonyabbá teheti.","shortLead":"Kanadai kutatók szerint nem a puszta véletlennek köszönhető az, hogy bizonyos zenékkel az ember úgy érzi, képes együtt...","id":"20250513_zenehallgatas-agykutatas-idegrendszer-rezonancia","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/993ff610-9cf7-4277-bf53-14c486b26121.jpg","index":0,"item":"c62560d4-7ef4-4abb-a46f-00e7eb8492b6","keywords":null,"link":"/tudomany/20250513_zenehallgatas-agykutatas-idegrendszer-rezonancia","timestamp":"2025. május. 13. 19:03","title":"Szeret zenét hallgatni? Úgy hathat az agyára, ahogy eddig nem gondolta volna","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bf721059-73ba-4840-b851-663e2a6b8bdb","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az egyik közeli településre vulkáni hamu hullott. ","shortLead":"Az egyik közeli településre vulkáni hamu hullott. ","id":"20250513_etna-kitores-foto-video","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/bf721059-73ba-4840-b851-663e2a6b8bdb.jpg","index":0,"item":"97123a1b-273e-49b8-beaa-041dd2300eaa","keywords":null,"link":"/tudomany/20250513_etna-kitores-foto-video","timestamp":"2025. május. 13. 16:51","title":"Újra kitört az Etna, látványos felvételek készültek róla","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]