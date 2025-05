Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"537a0fd8-7dc7-44fa-ba40-12f32e68447a","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Az Orbán-kormány minden eddiginél durvább támadást indított a tőle független szervezetek ellen, ezért az öt szerkesztőség közösen áll ki a magyar lakosság elé. ","shortLead":"Az Orbán-kormány minden eddiginél durvább támadást indított a tőle független szervezetek ellen, ezért az öt...","id":"20250514_Itt-tudja-nezni-a-HVG-a-Telex-a-444-a-24hu-es-a-Partizan-kozos-kiallasa-a-sajtoszabadsagert-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/537a0fd8-7dc7-44fa-ba40-12f32e68447a.jpg","index":0,"item":"390dfee7-1dd8-4791-9149-670eb16cc0d8","keywords":null,"link":"/itthon/20250514_Itt-tudja-nezni-a-HVG-a-Telex-a-444-a-24hu-es-a-Partizan-kozos-kiallasa-a-sajtoszabadsagert-ebx","timestamp":"2025. május. 14. 18:05","title":"Itt tudja nézni a HVG, a Telex, a 444, a 24.hu és a Partizán közös kiállását a sajtószabadságért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"736cc701-d126-43ae-b526-985f4e8ab0a6","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A bivalyerős és ólomnehéz új M5 Touring egy picit még sportosabb lett.","shortLead":"A bivalyerős és ólomnehéz új M5 Touring egy picit még sportosabb lett.","id":"20250514_latvanyosan-finom-tuningot-kapott-az-uj-bmw-m5-kombi","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/736cc701-d126-43ae-b526-985f4e8ab0a6.jpg","index":0,"item":"688aa007-0314-4dba-85fb-ae44f5580a02","keywords":null,"link":"/cegauto/20250514_latvanyosan-finom-tuningot-kapott-az-uj-bmw-m5-kombi","timestamp":"2025. május. 14. 06:41","title":"Látványosan finom tuningot kapott az új BMW M5 kombi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8086ab0e-1d8d-4e70-b27a-296d7d7dad06","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Azt is közölte, hogy a balesetéből nem sok mindenre emlékszik. ","shortLead":"Azt is közölte, hogy a balesetéből nem sok mindenre emlékszik. ","id":"20250514_Attol-hogy-ittam-meg-jol-vezetek-mondta-egy-no-a-rendoroknek-miutan-karambolozott","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8086ab0e-1d8d-4e70-b27a-296d7d7dad06.jpg","index":0,"item":"a18681fb-eb86-4b47-bbd8-877db968d496","keywords":null,"link":"/cegauto/20250514_Attol-hogy-ittam-meg-jol-vezetek-mondta-egy-no-a-rendoroknek-miutan-karambolozott","timestamp":"2025. május. 14. 08:59","title":"Attól, hogy ittam, még jól vezetek – mondta egy nő a rendőröknek, miután karambolozott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ccb0db02-4035-4fbc-9f77-c6253717e280","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Az államfő elismerését fejezte ki a legfőbb ügyész munkájáért.","shortLead":"Az államfő elismerését fejezte ki a legfőbb ügyész munkájáért.","id":"20250514_polt-peter-atadta-lemondasat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ccb0db02-4035-4fbc-9f77-c6253717e280.jpg","index":0,"item":"4e958222-d2b3-4ab3-948d-f48d33f12fbf","keywords":null,"link":"/itthon/20250514_polt-peter-atadta-lemondasat","timestamp":"2025. május. 14. 18:28","title":"Polt Péter átadta lemondását Sulyok Tamásnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6f3e2d13-f9e7-4c3e-b9c0-481b43eabafd","c_author":"HVG","category":"kultura","description":"A Warner vezérigazgatója szerint az HBO a legmagasabb minőséget képviselő márkájuk.","shortLead":"A Warner vezérigazgatója szerint az HBO a legmagasabb minőséget képviselő márkájuk.","id":"20250514_hbo-max-visszanevezik-warner","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6f3e2d13-f9e7-4c3e-b9c0-481b43eabafd.jpg","index":0,"item":"846ec725-fed6-4433-b5b4-0eb7b09d0359","keywords":null,"link":"/kultura/20250514_hbo-max-visszanevezik-warner","timestamp":"2025. május. 14. 18:52","title":"Egy év után visszanevezik HBO Maxra a Max streamingszolgáltatót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a63da8e8-d139-4f5b-b95a-25fbaec4cb1c","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kultura","description":"Leonardo DiCaprio a bálványának tartja Robert De Nirót. Az életműdíjas De Niro műveletlennek nevezte Trumpot, és „a demokrácia védelmére” szólított fel a köszönőbeszédében. A fesztivált Tarantino nyitotta meg.","shortLead":"Leonardo DiCaprio a bálványának tartja Robert De Nirót. Az életműdíjas De Niro műveletlennek nevezte Trumpot, és „a...","id":"20250514_Robert-de-Niro-kemenyen-beszolt-Trumpnak-Cannes-ban","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a63da8e8-d139-4f5b-b95a-25fbaec4cb1c.jpg","index":0,"item":"21987690-ddd1-45d8-b1b6-fec6864e0a3d","keywords":null,"link":"/kultura/20250514_Robert-de-Niro-kemenyen-beszolt-Trumpnak-Cannes-ban","timestamp":"2025. május. 14. 12:15","title":"Robert de Niro keményen beszólt Trumpnak Cannes-ban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ab7a7724-4ca6-47f6-8799-21ac60d9f225","c_author":"Tiszai Balázs","category":"360","description":"Az amerikai elnök szerint nemhogy az égvilágon semmi gond nem lenne azzal, ha elfogadná a katari királyi család repülőgépét ajándékba, de egyenesen hülye lenne, ha visszautasítaná az ajánlatot. Trumppal viszont most még a saját közössége sem ért egyet egyhangúan, ráadásul az elnöki különgéppé álmodott magánrepülő egy szakértő szerint valójában kémelhárítási rémálom. És nem a fedélzeti “kemencekecske,” miatt, bármi is legyen az.","shortLead":"Az amerikai elnök szerint nemhogy az égvilágon semmi gond nem lenne azzal, ha elfogadná a katari királyi család...","id":"20250513_Donald-Trump-Katar-maganrepulo-ajandekrepulo-Air-Force-One-megvesztegetes-nemzetbiztonsagi-kockazat-etikai-jogi-aggalyok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ab7a7724-4ca6-47f6-8799-21ac60d9f225.jpg","index":0,"item":"c6a0c156-cb5f-4b8f-942a-4ad0208edc00","keywords":null,"link":"/360/20250513_Donald-Trump-Katar-maganrepulo-ajandekrepulo-Air-Force-One-megvesztegetes-nemzetbiztonsagi-kockazat-etikai-jogi-aggalyok","timestamp":"2025. május. 13. 20:00","title":"Megvesztegetés, extra lábtérrel: etikai, jogi és nemzetbiztonsági szempontból is durván aggályos Trump katari ajándékrepülője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0dfa7ee6-ffc2-4ce1-b459-3c33d33b4520","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Példátlan titkosszolgálati akciónak nevezte a miniszterelnök az elmúlt napok külpolitikai történéseit. ","shortLead":"Példátlan titkosszolgálati akciónak nevezte a miniszterelnök az elmúlt napok külpolitikai történéseit. ","id":"20250513_Orban-osszehivta-a-Vedelmi-Tanacsot-Ukrajna-haboru-kemek-Zelenszkij","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0dfa7ee6-ffc2-4ce1-b459-3c33d33b4520.jpg","index":0,"item":"90a36efe-159d-4ed9-8585-495b58408cb2","keywords":null,"link":"/itthon/20250513_Orban-osszehivta-a-Vedelmi-Tanacsot-Ukrajna-haboru-kemek-Zelenszkij","timestamp":"2025. május. 13. 15:22","title":"Orbán összehívta a Védelmi Tanácsot az ukrán–magyar kémbotrány után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]