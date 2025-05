Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"cfa2dcdc-2cf0-4819-85c9-89b850fec8c2","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Hivatalosan ilyenkor egy fizetésképtelenné vált társaság három nap elteltével csődbe megy.","shortLead":"Hivatalosan ilyenkor egy fizetésképtelenné vált társaság három nap elteltével csődbe megy.","id":"20250515_Bige-Laszlo-Nitrogenmuvek-fizeteskeptelenseg-lejart-kotveny-csod-80-milliard-forint-mutragya","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/cfa2dcdc-2cf0-4819-85c9-89b850fec8c2.jpg","index":0,"item":"db8efb63-bfdc-40b3-b255-c1ba5a1723cb","keywords":null,"link":"/kkv/20250515_Bige-Laszlo-Nitrogenmuvek-fizeteskeptelenseg-lejart-kotveny-csod-80-milliard-forint-mutragya","timestamp":"2025. május. 15. 12:12","title":"Lejárt a kötvény, nem tudta visszafizetni a 80 milliárd forintot Bige László cége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b2eff11-546b-4dbf-94ce-f312ea66ec6f","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Több cég is versenyez a NASA kegyeiért, hogy az ő kerekei kerüljenek fel az Artemis-program holdjárójára. A döntésre még az idei évben sor kerülhet.","shortLead":"Több cég is versenyez a NASA kegyeiért, hogy az ő kerekei kerüljenek fel az Artemis-program holdjárójára. A döntésre...","id":"20250514_artemis-program-nasa-holdjaro-kereke-bridgestone-michelin","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1b2eff11-546b-4dbf-94ce-f312ea66ec6f.jpg","index":0,"item":"d3c87e4e-b7a0-4c3c-af35-011df99594c4","keywords":null,"link":"/tudomany/20250514_artemis-program-nasa-holdjaro-kereke-bridgestone-michelin","timestamp":"2025. május. 14. 15:03","title":"Tevetalp mintájára készít kereket a Bridgestone, a holdjáróra szerelhetik fel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"692569ba-52a6-4363-bc3e-4e915d0e66e6","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Mintha csak valami gigantikus szobor volna: geológiai képződményeket idéző 3D-nyomtatott beton buszmegállót telepítettek Pozsonyban.","shortLead":"Mintha csak valami gigantikus szobor volna: geológiai képződményeket idéző 3D-nyomtatott beton buszmegállót...","id":"20250516_3d-nyomtatott-buszmegallo-szlovakia","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/692569ba-52a6-4363-bc3e-4e915d0e66e6.jpg","index":0,"item":"d3121de3-af75-4b74-ad1c-1ba39adbea08","keywords":null,"link":"/tudomany/20250516_3d-nyomtatott-buszmegallo-szlovakia","timestamp":"2025. május. 16. 08:03","title":"Kinyomtattak egy komplett buszmegállót Szlovákiában – mutatjuk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"24b7b652-7fb1-45ef-8bbd-5f79f7164243","c_author":"Németh András","category":"360","description":"A putyini Oroszország évekkel Magyarország előtt jár a kormánynak nem tetsző civilszervezetek, médiumok és pártok megregulázását lehetővé tévő „külföldi ügynök” törvény elfogadásában, folyamatos szigorításában és alkalmazásában. A trend egyértelműnek tűnik, aki egy ilyen törvényt bevezet, az nem áll meg félmegoldásoknál. Moszkváról egyebek mellett Grúzia, Kirgizisztán és az egyelőre részben visszatáncoló Szlovákia vesz még példát.","shortLead":"A putyini Oroszország évekkel Magyarország előtt jár a kormánynak nem tetsző civilszervezetek, médiumok és pártok...","id":"20250515_oroszorszag-ugynoktorveny-ngo-navalnij-putyin-medvegyev-dodik-fico-orban-poloska","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/24b7b652-7fb1-45ef-8bbd-5f79f7164243.jpg","index":0,"item":"35064f3e-983d-46a0-9b87-30b7bb17d86f","keywords":null,"link":"/360/20250515_oroszorszag-ugynoktorveny-ngo-navalnij-putyin-medvegyev-dodik-fico-orban-poloska","timestamp":"2025. május. 15. 09:49","title":"Oroszországban már börtönt osztogatnak a magyar tervezethez hasonló szuverenitásvédelmi törvény alapján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"934dc9c4-95b7-43ab-b14f-cae27c15c4af","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Az állat Adam Sandler egyik filmjében aratta legnagyobb sikerét.","shortLead":"Az állat Adam Sandler egyik filmjében aratta legnagyobb sikerét.","id":"20250515_film-aligator-morris-elpusztult","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/934dc9c4-95b7-43ab-b14f-cae27c15c4af.jpg","index":0,"item":"e9b2aa29-28d3-4e99-bd17-9a1cda7a581e","keywords":null,"link":"/kultura/20250515_film-aligator-morris-elpusztult","timestamp":"2025. május. 15. 12:55","title":"Nyolcvanévesen elpusztult Morris, a filmsztár aligátor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e93aa37d-c2a8-4531-a371-9b7c7d3042ff","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"Ezt az egy részt az Alkotmánybíróság megsemmisítette, de a lényeget illetően nem fogadta el a hozzá forduló bíró kezdeményezését: az nem ütközik az Alaptörvénybe, hogy aki nem hajlandó saját magáról és vele együtt élő, akár nagykorú hozzátartozóiról kitölteni a kérdőívet, azt azonnali hatállyal elbocsátják.","shortLead":"Ezt az egy részt az Alkotmánybíróság megsemmisítette, de a lényeget illetően nem fogadta el a hozzá forduló bíró...","id":"20250515_vegkielegites-ab-gyermekvedelem-kifogastalan-eletvitel","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e93aa37d-c2a8-4531-a371-9b7c7d3042ff.jpg","index":0,"item":"b4a58f45-a5bb-433f-aafe-d81563d77623","keywords":null,"link":"/itthon/20250515_vegkielegites-ab-gyermekvedelem-kifogastalan-eletvitel","timestamp":"2025. május. 15. 18:18","title":"Csak a végkielégítés megvonása Alaptörvény-ellenes a „kifogástalan életvitel” vizsgálatát elutasító gyermekvédelmi dolgozók esetén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d58190b4-b686-4715-a1fc-4cd6313d44af","c_author":"HVG","category":"360","description":"Az amerikai elnök első száz napja egyetlen agresszió volt egy önkényuralomra vágyó önjelölt király részéről – írja Michael Luttig. Csakhogy „egy despota uralma attól függ, meddig hajlandók azt eltűrni azok, akiket elnyom”. ","shortLead":"Az amerikai elnök első száz napja egyetlen agresszió volt egy önkényuralomra vágyó önjelölt király részéről – írja...","id":"20250515_the-atlantic-trump-kiraly-akar-lenni","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d58190b4-b686-4715-a1fc-4cd6313d44af.jpg","index":0,"item":"8dd76513-7552-4b79-b964-bee5a447c148","keywords":null,"link":"/360/20250515_the-atlantic-trump-kiraly-akar-lenni","timestamp":"2025. május. 15. 16:45","title":"Volt bíró: Vége a jogállamnak az USA-ban, Trump király akar lenni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aad37c6e-8939-4168-a3b6-16cf697cc712","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Csökkentik a személyi kifizetéseket, lefelezik a vezetőséget, irodákat zárnak be.","shortLead":"Csökkentik a személyi kifizetéseket, lefelezik a vezetőséget, irodákat zárnak be.","id":"20250514_who-usa-kilepes-leepites","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/aad37c6e-8939-4168-a3b6-16cf697cc712.jpg","index":0,"item":"286555c1-772b-43c6-b245-aca987ed5c4c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250514_who-usa-kilepes-leepites","timestamp":"2025. május. 14. 19:08","title":"Visszafogja működését a WHO az Egyesült Államok kilépése után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]