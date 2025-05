Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

A zene arra viszi a hallgatóját, amerre az előadó vezeti. Gerlóczy Zsigmond, az ifjú magyar zongorista bárhol jár is, zenei influencerek és a szabad rögtönzéseket kedvelő publikum szeretete kíséri. Gerlóczy Zsigmond: Igyekszem a semmiből játszani, hogy ami elhagyja a kezemet, egyszeri és megismételhetetlen legyen Koncert közben kapcsolódott ki Katy Perry melltartója
Az énekes nem jött zavarba. Simion: A végsőkig kitartunk, még ha nehéz is megemészteni a vereséget
A szélsőjobboldali jelölt gratulált Nicusor Dan győzelméhez. A bíróságon próbálja elérni az Epic, hogy visszatérhessen a Fortnite az iPhone-okra
Déjà vu: fél évtized után is folytatódik a bíróságon az Epic Games és az Apple kakaskodása, most azért, mert az almás cég nem engedte be az App Store kínálatába a Fortnite-ot. Újfajta baktériumot találtak a kínai űrállomáson
Kínai kutatók még 2023 májusában gyűjtötték be azt a mintát, ami a kínai űrállomás fedélzetéről származik. Újfajta baktériumot találtak a kínai űrállomáson Marabu Féknyúz: Harcosok Klubja Lengyel elnökválasztás: az első forduló után már elkezdődött a helyezkedés és a szövetségeskeresés
A kormánypárt jelöltje a vártnál gyengébben szerepelt, összességében jobboldali, ellenzéki jelöltek kaptak több szavazatot. Joe Bident agresszív rákbetegséggel diagnosztizálták
A prosztatarák már csontáttéteket is képzett a volt amerikai elnök testében.