[{"available":true,"c_guid":"1ae756c2-2dc8-410f-8151-9ef800178117","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Létrejött egy forródrót is, ahol az egyesületek jelezhetik, ha a rendőrség nem nyújtott megfelelő segítséget. ","shortLead":"Létrejött egy forródrót is, ahol az egyesületek jelezhetik, ha a rendőrség nem nyújtott megfelelő segítséget. ","id":"20250520_nok-elleni-eroszak-egyeztetes-patent-egyesulet-rendorseg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1ae756c2-2dc8-410f-8151-9ef800178117.jpg","index":0,"item":"6d50fdca-79be-4850-9e21-9032349551b2","keywords":null,"link":"/itthon/20250520_nok-elleni-eroszak-egyeztetes-patent-egyesulet-rendorseg","timestamp":"2025. május. 20. 15:45","title":"Többször egyeztettek a rendőrséggel a nőjogi szervezetek a japán édesanya tragikus halála után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"372e5f7a-bf3a-49e8-bb3d-090f22b8aa67","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Az ultrafeldolgozott élelmiszerekből kerülhet rengeteg mikroműanyag az emberi szervezetbe, így az agyba is – mutat rá egy friss kutatás.","shortLead":"Az ultrafeldolgozott élelmiszerekből kerülhet rengeteg mikroműanyag az emberi szervezetbe, így az agyba is – mutat rá...","id":"20250521_ultrafeldolgozott-elelmiszerek-mikromuanyagok-emberi-agy-veraram","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/372e5f7a-bf3a-49e8-bb3d-090f22b8aa67.jpg","index":0,"item":"e652c8ea-94cc-458e-bb94-da0597f079be","keywords":null,"link":"/tudomany/20250521_ultrafeldolgozott-elelmiszerek-mikromuanyagok-emberi-agy-veraram","timestamp":"2025. május. 21. 19:03","title":"Ellephetik az agyát a mikroműanyagok, ha ilyen ételeket fogyaszt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e275e60-a4d9-4393-a544-a9f4640ba130","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"","shortLead":"","id":"20250521_Marabu-Feknyuz-Harcra-fel","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5e275e60-a4d9-4393-a544-a9f4640ba130.jpg","index":0,"item":"bee13a1c-18ee-48ab-93c2-6064ddc8bc37","keywords":null,"link":"/kkv/20250521_Marabu-Feknyuz-Harcra-fel","timestamp":"2025. május. 21. 05:05","title":"Marabu Féknyúz: Harcra fel, Lőrinc!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1659bcb6-3b45-45c2-958a-19d50b81a024","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az önkormányzattól korábban kaptak aggasztó jelzéseket, de arról senki sem tájékoztatta az Alapítványt, hogy központjukat egy NER-közeli cégnek adják el. Hétfőn zárcserére érkeztek a néhai közösségi térhez, ahonnan alapítványi irataikat és ingóságaikat sem tudták kihozni. ","shortLead":"Az önkormányzattól korábban kaptak aggasztó jelzéseket, de arról senki sem tájékoztatta az Alapítványt...","id":"20250520_veszprem-lelekter-alapitvany-ifjusagi-haz","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1659bcb6-3b45-45c2-958a-19d50b81a024.jpg","index":0,"item":"bc38115f-5c26-4e17-ad6b-d3d11b32da5d","keywords":null,"link":"/itthon/20250520_veszprem-lelekter-alapitvany-ifjusagi-haz","timestamp":"2025. május. 20. 12:51","title":"Egy szó nélkül adták el a veszprémi Ifjúsági Házat az ott működő civil szervezet alól – állítja a Lélektér Alapítvány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"628fea96-ed44-4303-9eff-eab22b60a428","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Három napon keresztül.","shortLead":"Három napon keresztül.","id":"20250520_Orszagos-razzia-jon-a-motorosokat-es-bringasokat-ellenorzik","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/628fea96-ed44-4303-9eff-eab22b60a428.jpg","index":0,"item":"143bc7d9-efb4-4979-a47a-e553f9da67a3","keywords":null,"link":"/cegauto/20250520_Orszagos-razzia-jon-a-motorosokat-es-bringasokat-ellenorzik","timestamp":"2025. május. 20. 09:53","title":"Országos razzia jön, a motorosokat és a bringásokat ellenőrzik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2933b0e5-b9a6-4171-8b91-2e0455bad11c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Mindenki kipróbálhatja, hogy milyen lesz odakerülni, ha van merszük nem csak az állam adócsecsein lógni.","shortLead":"Mindenki kipróbálhatja, hogy milyen lesz odakerülni, ha van merszük nem csak az állam adócsecsein lógni.","id":"20250520_Kutyapart-Kossuth-ter-borton-atlathatosagi-torveny","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2933b0e5-b9a6-4171-8b91-2e0455bad11c.jpg","index":0,"item":"b5c73d4e-d161-4e5f-a68e-2b5840c2f23c","keywords":null,"link":"/itthon/20250520_Kutyapart-Kossuth-ter-borton-atlathatosagi-torveny","timestamp":"2025. május. 20. 11:31","title":"Börtönt épít a Kutyapárt a Kossuth térre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"57c2a9af-704c-45e9-af36-72e3dbcd3810","c_author":"HVG","category":"360","description":"Nem csak szépen lesülni és fizikailag erősödni lehet, ha vadvizekben (tóban, folyóban, tengerben) úszik az ember, ez a mentális jóllétet is javítja – derült ki egy nemzetközi kutatásból.","shortLead":"Nem csak szépen lesülni és fizikailag erősödni lehet, ha vadvizekben (tóban, folyóban, tengerben) úszik az ember...","id":"20250520_hvg-vadvizi-uszas-folyoban-toban-elonyei","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/57c2a9af-704c-45e9-af36-72e3dbcd3810.jpg","index":0,"item":"51d0c2c4-1d65-49cb-aff8-2594e163ed13","keywords":null,"link":"/360/20250520_hvg-vadvizi-uszas-folyoban-toban-elonyei","timestamp":"2025. május. 20. 16:00","title":"Soroljuk az előnyeit annak, ha nem medencében úszik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"13a298ee-fb00-4b5d-98d7-7f6d857cc896","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Csak azért is kipróbálnád, milyen egy független szerkesztőségben újságot csinálni? Ha igen, jelentkezz a HVG szeptemberben induló gyakornoki programjára!","shortLead":"Csak azért is kipróbálnád, milyen egy független szerkesztőségben újságot csinálni? Ha igen, jelentkezz a HVG...","id":"20250520_HVG-gyakornoki-program-2025","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/13a298ee-fb00-4b5d-98d7-7f6d857cc896.jpg","index":0,"item":"329c12a4-0858-47b6-aea9-73ffa8ca9d91","keywords":null,"link":"/itthon/20250520_HVG-gyakornoki-program-2025","timestamp":"2025. május. 20. 17:51","title":"Jelentkezz gyakornoknak a HVG-hez!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]