[{"available":true,"c_guid":"faf79285-cd65-42ea-8f91-8f6a98173570","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"„Ki a Tisza vizét issza, saját levét issza vissza”, idézte a korábbi kultúráért felelős államtitkár. ","shortLead":"„Ki a Tisza vizét issza, saját levét issza vissza”, idézte a korábbi kultúráért felelős államtitkár. ","id":"20250525_Caramel-Szegedi-Borfesztival-fszfejek-Oxfordon-Hoppal-Peter-reakcio","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/faf79285-cd65-42ea-8f91-8f6a98173570.jpg","index":0,"item":"1e969403-0b4f-4275-944b-97d7579a9b71","keywords":null,"link":"/kultura/20250525_Caramel-Szegedi-Borfesztival-fszfejek-Oxfordon-Hoppal-Peter-reakcio","timestamp":"2025. május. 25. 15:13","title":"Hoppál Péter közös fotóval és egy tiszás közmondással üzent Caramelnek a f*szfejezős beszéde után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"32c08e28-4083-46af-aaf8-9487efebe5a9","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Míg a magyarok többségének vagyona stagnál, a leggazdagabbaké egyre csak nő: arányát tekintve 20 év alatt megötszöröződött, de ha forintban nézzük, akkor közel tízszeresére nőtt. A nettó pénzügyi magyar vagyon 97 ezer milliárd forint, amiből 11 000 milliárd van a leggazdagabb száznál.","shortLead":"Míg a magyarok többségének vagyona stagnál, a leggazdagabbaké egyre csak nő: arányát tekintve 20 év alatt...","id":"20250526_leggazdagabb-magyarok-vagyoni-aranya-top-100-privatbanki-szolgaltatasok-blochamps-capital-elemzes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/32c08e28-4083-46af-aaf8-9487efebe5a9.jpg","index":0,"item":"015446b9-b80e-4502-ac53-ad71fd081c5d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250526_leggazdagabb-magyarok-vagyoni-aranya-top-100-privatbanki-szolgaltatasok-blochamps-capital-elemzes","timestamp":"2025. május. 26. 12:52","title":"A leggazdagabb száz embernél van már az összes magyar vagyon 13 százaléka","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af83c1b5-6988-4a62-8721-95516e25a4fe","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Az EU-nak nagy fejtörést okoz, hogyan tudná kijátszani a vétóval fenyegető Orbán Viktort. Európában a hatalom kapuján dörömböl a szélsőjobb. Mire használja az EU-t Albánia és Szerbia? Az oroszok kiéheztetik Ukrajnát. Az amerikai elnök nem akarja elhinni, hogy a személyisége elég a béke megteremtéséhez Ukrajnában és Izraelben. Témák és vélemények a vilagsajtóból.","shortLead":"Az EU-nak nagy fejtörést okoz, hogyan tudná kijátszani a vétóval fenyegető Orbán Viktort. Európában a hatalom kapuján...","id":"20250526_Nemzetkozi-lapszemle","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/af83c1b5-6988-4a62-8721-95516e25a4fe.jpg","index":0,"item":"3c6abc06-d47d-4722-a958-6fcaab2af755","keywords":null,"link":"/360/20250526_Nemzetkozi-lapszemle","timestamp":"2025. május. 26. 10:57","title":"Személyes bosszú is vezérli Trumpot a Harvard ellen: megveti az akadémiai világot, mert az megveti őt – Die Zeit-elemzés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cbf7e427-1cca-4c94-81c9-df970842b380","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"A kínai gyártó vadonatúj 8 millió forintos elektromos modelljével, a Dolphin Surffel Balatonfüreden találkozhatott először testközelből a nagyközönség.","shortLead":"A kínai gyártó vadonatúj 8 millió forintos elektromos modelljével, a Dolphin Surffel Balatonfüreden találkozhatott...","id":"20250526_rekordolcso-byd-dolphin-surf-villanyauto-meregdraga-autocsodak-kozott-debutalt-a-balatonon","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/cbf7e427-1cca-4c94-81c9-df970842b380.jpg","index":0,"item":"9144b7d0-7331-41dc-9ce0-d68afbf4ceae","keywords":null,"link":"/cegauto/20250526_rekordolcso-byd-dolphin-surf-villanyauto-meregdraga-autocsodak-kozott-debutalt-a-balatonon","timestamp":"2025. május. 26. 07:59","title":"A rekordolcsó BYD villanyautó méregdrága autócsodák között debütált a Balatonon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"60f77262-f5c2-4b5b-af20-78f1d9cfb446","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Az amerikai elnök éppen akkor puhítja fel álláspontját Moszkvával szemben, amikor lényegesen csökken az orosz fölény a fronton. Ez a véleménye több mint egy tucatnyi nyugati illetékesnek és szakembernek, akiket a Washington Post kérdezett meg.","shortLead":"Az amerikai elnök éppen akkor puhítja fel álláspontját Moszkvával szemben, amikor lényegesen csökken az orosz fölény...","id":"20250525_Egyontetu-szakertoi-velemeny-Hamarosan-vegkepp-kifullad-az-orosz-offenziva-Ukrajnaban","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/60f77262-f5c2-4b5b-af20-78f1d9cfb446.jpg","index":0,"item":"afdaa7b8-0b23-46b0-8bda-10a41f9bea46","keywords":null,"link":"/360/20250525_Egyontetu-szakertoi-velemeny-Hamarosan-vegkepp-kifullad-az-orosz-offenziva-Ukrajnaban","timestamp":"2025. május. 25. 09:16","title":"Hamarosan végképp kifulladhat az orosz offenzíva Ukrajnában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"28ef76d0-4ba2-44e5-ab93-87aa2fc5243e","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Dmitrij Peszkov leszögezte azt is, hogy Oroszország nagyon hálás az Egyesült Államoknak.","shortLead":"Dmitrij Peszkov leszögezte azt is, hogy Oroszország nagyon hálás az Egyesült Államoknak.","id":"20250526_orosz-ukran-haboru-dimitrij-peszkov","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/28ef76d0-4ba2-44e5-ab93-87aa2fc5243e.jpg","index":0,"item":"878e6991-305e-4f66-8696-fd46bba38f16","keywords":null,"link":"/vilag/20250526_orosz-ukran-haboru-dimitrij-peszkov","timestamp":"2025. május. 26. 13:40","title":"A Kreml szóvivője a felfokozott érzelmeknek tulajdonítja Donald Trump Putyin-kritikáját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af83c1b5-6988-4a62-8721-95516e25a4fe","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Az uniónak nem tetszik a magyar ellehetetlenítési törvény, Trump több ponton is sebezehető, a német fegyverkezés pedig elgondolkodtató. Ezt írják a lapok.","shortLead":"Az uniónak nem tetszik a magyar ellehetetlenítési törvény, Trump több ponton is sebezehető, a német fegyverkezés pedig...","id":"20250525_Ujabb-unios-nyomas-Magyarorszagra-Trump-bekekudarca-nemzetkozi-lapszemle","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/af83c1b5-6988-4a62-8721-95516e25a4fe.jpg","index":0,"item":"722e3791-f6e0-4b5f-bd63-f203b0c93670","keywords":null,"link":"/360/20250525_Ujabb-unios-nyomas-Magyarorszagra-Trump-bekekudarca-nemzetkozi-lapszemle","timestamp":"2025. május. 25. 10:46","title":"Újabb uniós nyomás Magyarországra, Trump békekudarca – nemzetközi lapszemle","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6e9bb97e-7532-45bd-8652-984fb71ce5ce","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"sport","description":"A Kisvárda mellett, története során először a Kazincbarcika jutott fel a labdarúgó NB II-ből az élvonalba. A Vasasnak nem sikerült a továbbjutás.","shortLead":"A Kisvárda mellett, története során először a Kazincbarcika jutott fel a labdarúgó NB II-ből az élvonalba. A Vasasnak...","id":"20250525_Labdarugas-elvonalba-jutott-a-Kazincbarcika","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6e9bb97e-7532-45bd-8652-984fb71ce5ce.jpg","index":0,"item":"47565bb6-fec0-47db-b7e5-b9e98ce32fef","keywords":null,"link":"/sport/20250525_Labdarugas-elvonalba-jutott-a-Kazincbarcika","timestamp":"2025. május. 25. 20:30","title":"Labdarúgás: élvonalba jutott a Kazincbarcika","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]