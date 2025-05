Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"c7455141-1c22-4183-8bc6-1eb3fc409677","c_author":"Fetter Dóra","category":"itthon","description":"Celebek és politikusok kedvelt „játéka” a hazugságvizsgálat, amely eredetileg nem szórakoztatásra készült, sőt a Nemzeti Védelmi Szolgálat most már évente közel ezer büntetőeljárásban alkalmazza a poligráfot, és a tesztek eredményét a bíróságon is figyelembe veszik mint bizonyíték.","shortLead":"Celebek és politikusok kedvelt „játéka” a hazugságvizsgálat, amely eredetileg nem szórakoztatásra készült, sőt...","id":"20250526_NVSZ-hazugsagvizsgalo-poligraf-nemzeti-vedelmi-szolgalat-bunugyek-konferencia-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c7455141-1c22-4183-8bc6-1eb3fc409677.jpg","index":0,"item":"fc5b9658-fea1-45c2-a203-534ea33fdfc7","keywords":null,"link":"/itthon/20250526_NVSZ-hazugsagvizsgalo-poligraf-nemzeti-vedelmi-szolgalat-bunugyek-konferencia-ebx","timestamp":"2025. május. 26. 18:56","title":"A teszt, amin a színészek és a bűnözők is elhasalnak – át lehet-e verni a hazugságvizsgálót?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a11f35b4-00fc-477b-99e0-7a35d4494a20","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Több műholdat is felbocsátott nemrég Kína, amelyek az első darabjai annak a rendszernek, ami végül egy komplett szuperszámítógépet ad majd ki.","shortLead":"Több műholdat is felbocsátott nemrég Kína, amelyek az első darabjai annak a rendszernek, ami végül egy komplett...","id":"20250525_kina-muhold-urbe-telepitett-szuperszamitogep","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a11f35b4-00fc-477b-99e0-7a35d4494a20.jpg","index":0,"item":"73363890-51a3-4ac2-98a3-18adc00c2112","keywords":null,"link":"/tudomany/20250525_kina-muhold-urbe-telepitett-szuperszamitogep","timestamp":"2025. május. 25. 16:03","title":"Egy elég vad szuperszámítógépet telepít az űrbe Kína","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7523e472-a0b6-4ddd-99f6-65a819023c77","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"A két bullterrier az augusztus 20-i tűzijáték után támadt egy férfira, majd egy nőre. 