Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"5b4555d0-44bb-4d89-9872-ad0458b05c31","c_author":"BioTechUSA-cégcsoport ","category":"brandcontent","description":"Közzétette éves jelentését a tisztán hazai tulajdonú BioTechUSA-cégcsoport: a gazdasági nehézségek ellenére a vállalat stabil eredményeket mutatott fel 2024-ben, bár a növekedési ütem némileg lassult a korábbi évekhez képest. Európa egyik legnagyobb étrend-kiegészítő gyártójának és forgalmazójának árbevétele 3,5 százalékkal, 93,7 milliárd forintra emelkedett, miközben az EBITDA-ja 2 százalékkal 10,68 milliárd forintra nőtt.","shortLead":"Közzétette éves jelentését a tisztán hazai tulajdonú BioTechUSA-cégcsoport: a gazdasági nehézségek ellenére a vállalat...","id":"20250423_BiotechUSA-FC-Barcelona-gazdasagi-eredmenyek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5b4555d0-44bb-4d89-9872-ad0458b05c31.jpg","index":0,"item":"c2714ca0-eaf1-48ac-8e70-753bac2be2b8","keywords":null,"link":"/brandcontent/20250423_BiotechUSA-FC-Barcelona-gazdasagi-eredmenyek","timestamp":"2025. május. 25. 15:30","title":"Közel 2000 embernek ad munkát, és töretlenül növekszik a hazai vállalat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8879a74b-04b4-4408-b597-29c66bcccee7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A miniszter azt követően szólalt meg, hogy Magyar Péter az „emberarcú fideszeseket” arra kérte, húzzák be a kéziféket.","shortLead":"A miniszter azt követően szólalt meg, hogy Magyar Péter az „emberarcú fideszeseket” arra kérte, húzzák be a kéziféket.","id":"20250526_Gulyas-Gergely-Magyar-Peter-Ruszin-Szendi-Romulusz-letartoztatas-ukran-kemek-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8879a74b-04b4-4408-b597-29c66bcccee7.jpg","index":0,"item":"c5979c40-9331-49e8-aa21-e100813a1a3d","keywords":null,"link":"/itthon/20250526_Gulyas-Gergely-Magyar-Peter-Ruszin-Szendi-Romulusz-letartoztatas-ukran-kemek-ebx","timestamp":"2025. május. 26. 14:24","title":"Gulyás Gergely reagált a Ruszin-Szendi letartóztatásáról szóló vádra: Aki nem működött együtt ukrán kémekkel, annak nincs mitől tartani","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e6754b1c-4672-4922-9aae-d278e5419575","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Tisza Párt elnöke a 11 napos gyalogtúrát lezáró sajtótájékoztatóján megígérte, hogy lesz folytatás.","shortLead":"A Tisza Párt elnöke a 11 napos gyalogtúrát lezáró sajtótájékoztatóján megígérte, hogy lesz folytatás.","id":"20250524_Magyar-Peter-a-Neppartban-kemkedo-RMDSZ-kepviselokrol-es-buszosztatott-provokatorokrol-beszelt-Nagyvaradon-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e6754b1c-4672-4922-9aae-d278e5419575.jpg","index":0,"item":"1da4cabd-e3a0-45b7-8d87-90c4b872e433","keywords":null,"link":"/itthon/20250524_Magyar-Peter-a-Neppartban-kemkedo-RMDSZ-kepviselokrol-es-buszosztatott-provokatorokrol-beszelt-Nagyvaradon-ebx","timestamp":"2025. május. 24. 17:33","title":"Magyar Péter a Néppártban kémkedő RMDSZ-képviselőkről és buszoztatott provokátorokról beszélt Nagyváradon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0367cd4b-81b7-409c-93cd-0bde9e91f2d6","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az eszközt tudományos megfigyelésekhez használták, az oroszok azonban valószínűleg fenyegetésként tekintettek rá.","shortLead":"Az eszközt tudományos megfigyelésekhez használták, az oroszok azonban valószínűleg fenyegetésként tekintettek rá.","id":"20250526_Az-orosz-haditengereszet-ellopott-egy-bojat-Esztorszagtol","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0367cd4b-81b7-409c-93cd-0bde9e91f2d6.jpg","index":0,"item":"5a4c14a6-b94e-4022-8670-9af39323621d","keywords":null,"link":"/vilag/20250526_Az-orosz-haditengereszet-ellopott-egy-bojat-Esztorszagtol","timestamp":"2025. május. 26. 10:30","title":"Az orosz haditengerészet ellopott egy bóját Észtországtól, egyelőre senki sem tudja, miért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4ed200a7-4fb5-4e21-9e51-4e32c6b24505","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Jobb odafigyelni a mosógépek használatakor, ugyanis lehet, hogy valójában a magasabb hőfokon dolgozó mosási program sem fertőtlenít.","shortLead":"Jobb odafigyelni a mosógépek használatakor, ugyanis lehet, hogy valójában a magasabb hőfokon dolgozó mosási program sem...","id":"20250526_mosogep-hasznalata-vizsgalat-bakteriumok-ruhak","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4ed200a7-4fb5-4e21-9e51-4e32c6b24505.jpg","index":0,"item":"79bc4601-fa10-4cb7-bd29-e276d60c8dbc","keywords":null,"link":"/tudomany/20250526_mosogep-hasznalata-vizsgalat-bakteriumok-ruhak","timestamp":"2025. május. 26. 08:03","title":"Jó eséllyel ön is rosszul használja a mosógépét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b55a5f4e-d3fe-43ce-81b7-ed1c2757021c","c_author":"HVG","category":"kultura","description":"A kellékfegyver elsült, a balesetben a film operatőre meghalt, a rendező pedig megsérült.","shortLead":"A kellékfegyver elsült, a balesetben a film operatőre meghalt, a rendező pedig megsérült.","id":"20250524_rust-fegyvermester-felteteles-szabadlabra-helyezes-alec-baldwin-halyna-hutchins","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b55a5f4e-d3fe-43ce-81b7-ed1c2757021c.jpg","index":0,"item":"a0148fc3-fdff-49e8-8c7c-880b49be1bb5","keywords":null,"link":"/kultura/20250524_rust-fegyvermester-felteteles-szabadlabra-helyezes-alec-baldwin-halyna-hutchins","timestamp":"2025. május. 24. 19:19","title":"Feltételes szabadlábra helyezték a fegyvermestert, aki éles pisztolyt adott Alec Baldwin kezébe a Rust forgatásán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4b125d0a-bd7a-4bf7-9e12-04d11c493400","c_author":"Köves Margit","category":"360","description":"Évtizedekig tartó vándorútján India északi csücskében, a Kis-Tibetként is emlegetett Ladakban írta egyik főművét, a tibeti-angol szótárt Kőrösi Csoma Sándor. Zangla akkori királya adott neki szállást palotája egyik kis szobájában, amely romjaiból a Csoma Szobája Alapítvány kezdeményezése nyomán épült újjá. A projekt egyik résztvevője Fehér Anna, aki mesébe illő módon találkozott Zangla hercegével, Stanzin Namgaillal. Tavaly összeházasodtak, így lett hercegné. A kis zanglai királyság India függetlenné válása óta hivatalosan már nem létezik, de a helyiek tisztelik a történelmi családot, így annak továbbra is vannak “uralkodói teendői”. Szeretettel Indiából sorozatunk szerzője Dardzsilingban, a Kőrösi Csoma Sándor sírjánál tartott megemlékezésen találkozott Fehér Annával.","shortLead":"Évtizedekig tartó vándorútján India északi csücskében, a Kis-Tibetként is emlegetett Ladakban írta egyik főművét...","id":"20250524_Korosi-Csoma-Sandor-Tibet-Feher-Anna-Stanzin-Namgail-Zanszkar-Zangla","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4b125d0a-bd7a-4bf7-9e12-04d11c493400.jpg","index":0,"item":"4b58df5f-3883-4f3d-b9ad-4db3badde44f","keywords":null,"link":"/360/20250524_Korosi-Csoma-Sandor-Tibet-Feher-Anna-Stanzin-Namgail-Zanszkar-Zangla","timestamp":"2025. május. 24. 19:52","title":"Ha nincs a megszállott tudós, Kőrösi Csoma Sándor, nem lenne magyar hercegné Kis-Tibetben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"357aa803-7412-4033-b550-dcc962dbd135","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Összességében a 36. bajnoki címét nyerte a Fradi.","shortLead":"Összességében a 36. bajnoki címét nyerte a Fradi.","id":"20250524_labdarugas-ferencvaros-bajnoki-cim","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/357aa803-7412-4033-b550-dcc962dbd135.jpg","index":0,"item":"f8b66720-9656-457b-b257-13bcece53250","keywords":null,"link":"/sport/20250524_labdarugas-ferencvaros-bajnoki-cim","timestamp":"2025. május. 24. 22:01","title":"Sorozatban hetedszer lett bajnok a Ferencváros az NB I-ben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]