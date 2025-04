Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"b56e38aa-9d44-4750-a798-bcfa0ecc0e01","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Az elmúlt évek legnagyobb vatikáni pénzügyi botrányának egyik főszereplője állítja, ő is jogosult szavazni az új pápáról, mert még nem jogerős a börtönbüntetésről szóló ítélete.","shortLead":"Az elmúlt évek legnagyobb vatikáni pénzügyi botrányának egyik főszereplője állítja, ő is jogosult szavazni az új...","id":"20250424_Koltsegvetesi-csalas-papavalasztas-papa-vatikan","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b56e38aa-9d44-4750-a798-bcfa0ecc0e01.jpg","index":0,"item":"aaa59134-dde1-4592-a5e5-449a90587d31","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250424_Koltsegvetesi-csalas-papavalasztas-papa-vatikan","timestamp":"2025. április. 24. 08:41","title":"Költségvetési csalás miatt elítélt bíboros követeli, hogy ő is szavazhasson az új pápa megválasztásakor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"76ad3332-9908-4fca-af89-68888508c405","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Január óta harmadával estek a cég részvényárai. ","shortLead":"Január óta harmadával estek a cég részvényárai. ","id":"20250425_Tovabbra-is-valsagban-a-Nissan-rekordmerteku-veszteseg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/76ad3332-9908-4fca-af89-68888508c405.jpg","index":0,"item":"c54437fb-77f6-4988-9738-670bb152e424","keywords":null,"link":"/cegauto/20250425_Tovabbra-is-valsagban-a-Nissan-rekordmerteku-veszteseg","timestamp":"2025. április. 25. 08:02","title":"Továbbra is válságban a Nissan, rekordmértékű veszteséget várnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8009f42e-9465-4143-a6aa-b0af2db620f9","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A BMW M4 limitált szériás különleges verziójából alig több mint félszáz példány készül.","shortLead":"A BMW M4 limitált szériás különleges verziójából alig több mint félszáz példány készül.","id":"20250424_vezetesi-elmeny-kimaxolva-itt-a-bmw-m4-edition-nurburgring","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8009f42e-9465-4143-a6aa-b0af2db620f9.jpg","index":0,"item":"5222476a-0f90-4235-809a-617886b50c08","keywords":null,"link":"/cegauto/20250424_vezetesi-elmeny-kimaxolva-itt-a-bmw-m4-edition-nurburgring","timestamp":"2025. április. 24. 08:57","title":"Vezetési élmény kimaxolva: itt a BMW M4 Edition Nürburgring","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cf5930e3-750b-4908-ae99-d889bc0ff95f","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A Curiosity 13 évvel a küldetése megkezdése után talált rá arra az ásványra, ami folyékony víz és szén-dioxid jelenlétében keletkezik.","shortLead":"A Curiosity 13 évvel a küldetése megkezdése után talált rá arra az ásványra, ami folyékony víz és szén-dioxid...","id":"20250423_nasa-curiosity-mars-sziderit-asvany-elheto-bolygo","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/cf5930e3-750b-4908-ae99-d889bc0ff95f.jpg","index":0,"item":"4822a997-0ef8-4982-b8ca-f4ce32f77125","keywords":null,"link":"/tudomany/20250423_nasa-curiosity-mars-sziderit-asvany-elheto-bolygo","timestamp":"2025. április. 23. 20:03","title":"Rátalált a NASA az ásványra, ami bizonyítja: élhető bolygó volt a Mars, és folyékony víz volt a felszínén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"86665711-05b4-467f-b9f4-cf54c86a056a","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Migráció, melegek, globális felmelegedés – a legfontosabb témákban megosztott egyház és az újonc bíborosi testület miatt is várható, hogy a konklávé nem hoz olyan gyors döntést, mint Ferenc pápa megválasztásakor. Görföl Tibor teológust Kacskovics Mihály Béla kérdezte.","shortLead":"Migráció, melegek, globális felmelegedés – a legfontosabb témákban megosztott egyház és az újonc bíborosi testület...","id":"20250423_Fulke-podcast-Gorfol-Tibor-Ferenc-papa-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/86665711-05b4-467f-b9f4-cf54c86a056a.jpg","index":0,"item":"e944b49c-5110-4517-9989-3ac859e9c0bd","keywords":null,"link":"/vilag/20250423_Fulke-podcast-Gorfol-Tibor-Ferenc-papa-ebx","timestamp":"2025. április. 23. 18:35","title":"„Nagyon rövid lett a konklávé, biztos, hogy Bergogliót választották meg” – most nem ilyen pápaválasztás várható a Fülke szakértője szerint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"436e486c-614b-49fc-a019-a486aea1b79f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A miniszterelnök lánya szerint Budapest nyitott és sokszínű város, ahol ha négycsillagos élményre készül az ember, könnyen ötcsillagos érzéssel távozik.","shortLead":"A miniszterelnök lánya szerint Budapest nyitott és sokszínű város, ahol ha négycsillagos élményre készül az ember...","id":"20250424_Orban-Rahel-nem-szereti-a-premiumturista-kifejezest","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/436e486c-614b-49fc-a019-a486aea1b79f.jpg","index":0,"item":"93ed305c-32ff-4904-9ab0-dc6f76dc6734","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250424_Orban-Rahel-nem-szereti-a-premiumturista-kifejezest","timestamp":"2025. április. 24. 11:07","title":"Orbán Ráhel nem szereti a prémiumturista kifejezést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fb8eda4b-d971-409b-92f9-c72e6467cbb8","c_author":"HVG","category":"elet","description":"A hatóságok is szemet hunynak felette, de nem világos, hogy nem csak átmeneti enyhülésről van-e szó.","shortLead":"A hatóságok is szemet hunynak felette, de nem világos, hogy nem csak átmeneti enyhülésről van-e szó.","id":"20250423_iran-nok-fejkendo-viseles-megtagadas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fb8eda4b-d971-409b-92f9-c72e6467cbb8.jpg","index":0,"item":"3e7de4aa-50a9-4b7b-b67d-d37cb3e0ffcc","keywords":null,"link":"/elet/20250423_iran-nok-fejkendo-viseles-megtagadas","timestamp":"2025. április. 23. 21:57","title":"Egyre több nő tagadja meg a fejkendő viselését Iránban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"48e4b752-bf4f-45ea-9946-a3a635b91376","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Még a legoptimistább mércével mérve is Trump miatt tartós károk érték Amerika intézményeit, szövetségeit és erkölcsi pozícióit. De ha útját állják a befektetők, a polgárok vagy a bíróságok, alighanem még nagyobb dühvel ront rá az intézményekre – írja az amerikai elnök első száz napját értékelve a brit lap.","shortLead":"Még a legoptimistább mércével mérve is Trump miatt tartós károk érték Amerika intézményeit, szövetségeit és erkölcsi...","id":"20250425_Economist-vezercikk-trump-lapszemle","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/48e4b752-bf4f-45ea-9946-a3a635b91376.jpg","index":0,"item":"84e404d4-409c-4f3f-beef-05f8b78c3520","keywords":null,"link":"/360/20250425_Economist-vezercikk-trump-lapszemle","timestamp":"2025. április. 25. 07:30","title":"Economist-vezércikk: Trump forradalmár, de vajon sikert arat?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]