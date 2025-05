Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"5f6ff034-e3ad-4675-8c9a-9c9906cdc5ad","c_author":"Lengyel Tibor","category":"itthon","description":"Az utolsó magyar király unokája, Habsburg György lesz az új madridi nagykövet, és más külképviselet élén is változást készít elő a külügyi tárca.","shortLead":"Az utolsó magyar király unokája, Habsburg György lesz az új madridi nagykövet, és más külképviselet élén is változást...","id":"20250528_Habsburg-Gyorgyot-Parizsbol-Madridba-dobja-at-nagykovetnek-Szijjarto-Peter-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5f6ff034-e3ad-4675-8c9a-9c9906cdc5ad.jpg","index":0,"item":"7f846f13-8984-4b5f-afce-915a2957f523","keywords":null,"link":"/itthon/20250528_Habsburg-Gyorgyot-Parizsbol-Madridba-dobja-at-nagykovetnek-Szijjarto-Peter-ebx","timestamp":"2025. május. 28. 05:26","title":"Habsburg Györgyöt Párizsból Madridba dobja át nagykövetnek Szijjártó Péter","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"41fe356a-5ca4-418b-b2c6-0c1719cb23e9","c_author":"HVG","category":"sport","description":"Szalai Attila visszatér a Hoffenheimhez, de kérdéses a jövője.","shortLead":"Szalai Attila visszatér a Hoffenheimhez, de kérdéses a jövője.","id":"20250526_labdarugas-szalai-attila-standard-liege-hoffenheim","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/41fe356a-5ca4-418b-b2c6-0c1719cb23e9.jpg","index":0,"item":"5ac9b997-5579-465d-ad28-533f4d11df14","keywords":null,"link":"/sport/20250526_labdarugas-szalai-attila-standard-liege-hoffenheim","timestamp":"2025. május. 26. 19:10","title":"Elköszönt belga klubjától a magyar válogatott védője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7523e472-a0b6-4ddd-99f6-65a819023c77","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"A két bullterrier az augusztus 20-i tűzijáték után támadt egy férfira, majd egy nőre. 