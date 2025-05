Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"2050f4b5-90f6-498f-ae60-853f480abf41","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Érdemes a kalóriaszámlálás helyett modernebb megközelítést alkalmazni az egészséges étkezést és az ideális testsúlyt szem előtt tartó étkezések terén – véli a modern táplálkozástudomány. Bemutatjuk, hogy a legfrissebb eredmények szerint mire kell odafigyelni, hogy az ember a fogyókúrás szerek nélkül is elérje ugyanazt a hatást, mint amit a hírekbe mostanában gyakran bekerülő fogyasztóinjekciók és -gyógyszerek nyújtanak.","shortLead":"Érdemes a kalóriaszámlálás helyett modernebb megközelítést alkalmazni az egészséges étkezést és az ideális testsúlyt...","id":"20250528_fogyokura-ozempic-nelkul-egeszseges-etkezes-tanacsok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2050f4b5-90f6-498f-ae60-853f480abf41.jpg","index":0,"item":"eac555ad-a82b-4514-8091-e18116968faa","keywords":null,"link":"/tudomany/20250528_fogyokura-ozempic-nelkul-egeszseges-etkezes-tanacsok","timestamp":"2025. május. 28. 06:03","title":"Mit ehet, mit nem? Mikor? Hogyan? Így érheti el az Ozempic-hatást a gyógyszer nélkül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4d8e3cff-f92d-42a7-be16-666a80dd2bc6","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Kína a Szu Haj No 1 nevű hajóval vágna bele az ipari lazactermelésbe, amivel a jövőben csökkentené az élelmiszerrel kapcsolatos kitettségét az ország.","shortLead":"Kína a Szu Haj No 1 nevű hajóval vágna bele az ipari lazactermelésbe, amivel a jövőben csökkentené az élelmiszerrel...","id":"20250527_lazactenyesztes-hajo-kina-hal","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4d8e3cff-f92d-42a7-be16-666a80dd2bc6.jpg","index":0,"item":"ef7e8190-8658-40ce-82f9-5411018090b5","keywords":null,"link":"/tudomany/20250527_lazactenyesztes-hajo-kina-hal","timestamp":"2025. május. 27. 16:33","title":"8000 tonna évente: Kína megépítette a világ első úszó lazacfarmját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8f516d88-cf80-4859-b19c-8403740ad20e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A kecskeméti rapper szerint Pogány Induló megrontja a fiatalokat azzal, hogy drogokról rappel, és a rendőröket is szidja a koncertjein.","shortLead":"A kecskeméti rapper szerint Pogány Induló megrontja a fiatalokat azzal, hogy drogokról rappel, és a rendőröket is...","id":"20250527_FankaDeli-betiltana-a-kecskemeti-Pogany-Indulo-koncertet","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8f516d88-cf80-4859-b19c-8403740ad20e.jpg","index":0,"item":"7edf5a31-cbf1-4d27-a368-02b856e8ee09","keywords":null,"link":"/elet/20250527_FankaDeli-betiltana-a-kecskemeti-Pogany-Indulo-koncertet","timestamp":"2025. május. 27. 18:00","title":"FankaDeli a BSW után Pogány Induló koncertjét is betiltaná Kecskeméten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"717fe8ef-1d00-4a87-805c-b91cfb9caf49","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"Miközben dúl a vihar a főváros költségvetése és közvetlenül a BKV körül, a kormány hirtelen pénzt adott a villamosbeszerzésre.","shortLead":"Miközben dúl a vihar a főváros költségvetése és közvetlenül a BKV körül, a kormány hirtelen pénzt adott...","id":"20250527_Lesz-penz-a-budapesti-villamosra","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/717fe8ef-1d00-4a87-805c-b91cfb9caf49.jpg","index":0,"item":"3aa70528-9b96-4b86-a4ec-17488b3b3f30","keywords":null,"link":"/itthon/20250527_Lesz-penz-a-budapesti-villamosra","timestamp":"2025. május. 27. 06:10","title":"Lesz pénz a budapesti villamosra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"11070bc0-42bc-46d8-8bf5-8ac6f3e03da5","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"A visszavonult úszóklasszis társaival végül így is ki tudott venni némi osztalékot a fő vállalkozásából.","shortLead":"A visszavonult úszóklasszis társaival végül így is ki tudott venni némi osztalékot a fő vállalkozásából.","id":"20250528_Hosszu-Katinka-cegek-beszamolok-bukas-Iron-Corporation-HK-Superfood-Iron-International-Katinka-Co","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/11070bc0-42bc-46d8-8bf5-8ac6f3e03da5.jpg","index":0,"item":"aa3d9ddc-2bb6-4acc-80fd-1c175e8b758e","keywords":null,"link":"/kkv/20250528_Hosszu-Katinka-cegek-beszamolok-bukas-Iron-Corporation-HK-Superfood-Iron-International-Katinka-Co","timestamp":"2025. május. 28. 09:06","title":"Bukást bukásra halmozott Hosszú Katinka cégbirodalma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc7f959d-40fd-44e3-aa59-e0523fe0dd35","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Friedrich Merz szerint nem megengedhető, hogy az EU döntései egy kisebbségtől függjenek.","shortLead":"Friedrich Merz szerint nem megengedhető, hogy az EU döntései egy kisebbségtől függjenek.","id":"20250526_friedrich-merz-nemet-kancellar-eu-konfliktus-maygarorszag-szlovakia","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/cc7f959d-40fd-44e3-aa59-e0523fe0dd35.jpg","index":0,"item":"b989763e-4692-490e-84d4-2221b5d2c609","keywords":null,"link":"/itthon/20250526_friedrich-merz-nemet-kancellar-eu-konfliktus-maygarorszag-szlovakia","timestamp":"2025. május. 26. 21:24","title":"Német kancellár: Elkerülhetetlen a konfliktus Magyarországgal és Szlovákiával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"88cd48a1-0dbe-4792-87f2-fc0411a65405","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A színész hiányolja azoknak a megszólalását, „akik elvileg hisznek a szabadságban, és van hatásuk a környezetükre”.","shortLead":"A színész hiányolja azoknak a megszólalását, „akik elvileg hisznek a szabadságban, és van hatásuk a környezetükre”.","id":"20250527_Lengyel-Tamas-Caramel-Kiss-Tibi-Quimby-politika-uzenet-szabadsag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/88cd48a1-0dbe-4792-87f2-fc0411a65405.jpg","index":0,"item":"c1c01dd1-69f7-4978-bc0a-c27318a001c8","keywords":null,"link":"/elet/20250527_Lengyel-Tamas-Caramel-Kiss-Tibi-Quimby-politika-uzenet-szabadsag","timestamp":"2025. május. 27. 12:20","title":"„Hol vannak a többiek?” – kérdezi Lengyel Tamás Caramel és Kiss Tibi politikai kiállása után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"692ef804-a917-463e-9cf5-e83449683da6","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"A külügyminisztérium nettó egymilliárd forintos keretösszegért rendelt zászlókat, rendezvényeszközöket és kapcsolódó szolgáltatásokat Balásy Gyula cégétől.","shortLead":"A külügyminisztérium nettó egymilliárd forintos keretösszegért rendelt zászlókat, rendezvényeszközöket és kapcsolódó...","id":"20250527_Zaszlo-zaszlo-sziv-szo-szerint-Milliardos-megrendelest-kapott-a-kormany-hazi-kommunikatora","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/692ef804-a917-463e-9cf5-e83449683da6.jpg","index":0,"item":"53f00d54-778d-4f45-a13e-01926bc34853","keywords":null,"link":"/kkv/20250527_Zaszlo-zaszlo-sziv-szo-szerint-Milliardos-megrendelest-kapott-a-kormany-hazi-kommunikatora","timestamp":"2025. május. 27. 08:33","title":"Zászló, zászló, szív – szó szerint. Milliárdos megrendelést kapott a kormány házi kommunikátora","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]