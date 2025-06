Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"18304d2e-6bf9-4380-bb24-5a30afd68be0","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Külön gyári cikkszáma is van: 199 398 500 A.","shortLead":"Külön gyári cikkszáma is van: 199 398 500 A.","id":"20250602_Szupermarketben-is-kaphato-lesz-a-Volkswagen-currywurst","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/18304d2e-6bf9-4380-bb24-5a30afd68be0.jpg","index":0,"item":"1e0fee4b-b2e9-4cfa-ae1f-7fbf9b0096b1","keywords":null,"link":"/cegauto/20250602_Szupermarketben-is-kaphato-lesz-a-Volkswagen-currywurst","timestamp":"2025. június. 02. 08:03","title":"Szupermarketben is kapható lesz a Volkswagen legnépszerűbb terméke, a currywurst","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a8fc6443-1621-4e96-983b-4b201bb6c7f6","c_author":"Illényi Balázs","category":"360","description":"Számonkéréssel, nemzeti mítoszépítéssel és jóléti intézkedésekkel próbálta Charles de Gaulle összefogni a francia társadalmat 80 éve. A megbékélést és újjáépítést lekopaszított nők, tébláboló hadifoglyok és családjuktól elszakított gyerekek is nehezítették.","shortLead":"Számonkéréssel, nemzeti mítoszépítéssel és jóléti intézkedésekkel próbálta Charles de Gaulle összefogni a francia...","id":"20250601_hvg-ii-vilaghaboru-de-gaulle-franciaorszag-kollaboracio-ellenallas-1945-szamonkeres","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a8fc6443-1621-4e96-983b-4b201bb6c7f6.jpg","index":0,"item":"21fb69b3-f357-4035-9547-9bcffb1e7a17","keywords":null,"link":"/360/20250601_hvg-ii-vilaghaboru-de-gaulle-franciaorszag-kollaboracio-ellenallas-1945-szamonkeres","timestamp":"2025. június. 01. 19:30","title":"A „vad” tisztogatástól az ellenálló nemzet mítoszának építéséig: így békült meg a francia társadalom a világháború után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8251b906-16bb-49f0-be17-6eb8add14d92","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Donald Trump csapkodó gazdaságpolitikája elbizonytalanította a piacokat, ezért veszélyben van az amerikai állampapírok horgonyszerepe a befektetéseknél. A növekvő hozamokat a lakosság is gyorsan megérzi.","shortLead":"Donald Trump csapkodó gazdaságpolitikája elbizonytalanította a piacokat, ezért veszélyben van az amerikai állampapírok...","id":"20250602_hvg-befektetes-amerikai-allamkotveny-kamat-hozam-dollar-trump","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8251b906-16bb-49f0-be17-6eb8add14d92.jpg","index":0,"item":"fa844923-431e-4f8e-9554-e24acdad9eb6","keywords":null,"link":"/360/20250602_hvg-befektetes-amerikai-allamkotveny-kamat-hozam-dollar-trump","timestamp":"2025. június. 02. 12:16","title":"A dollárra is rászámolhatnak Trump miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9a30cb71-cb4d-4943-a557-61c1b3513cf6","c_author":"HVG","category":"sport","description":"Oscar Piastri majdnem végig vezetve nyerte meg a Forma–1 Spanyol Nagydíját és növelte tovább az előnyét a világbajnokságban, a verseny leginkább arról maradhat emlékezetes, ahogy Max Verstappennek elborult az agya az utolsó körökben.","shortLead":"Oscar Piastri majdnem végig vezetve nyerte meg a Forma–1 Spanyol Nagydíját és növelte tovább az előnyét...","id":"20250601_forma-1-spanyol-nagydij-piastri-norris-leclerc-verstappen","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9a30cb71-cb4d-4943-a557-61c1b3513cf6.jpg","index":0,"item":"d05c0bc8-8fe5-431e-ab13-731c37c4042f","keywords":null,"link":"/sport/20250601_forma-1-spanyol-nagydij-piastri-norris-leclerc-verstappen","timestamp":"2025. június. 01. 17:10","title":"Sima McLaren-kettősgyőzelem a Spanyol Nagydíjon, Verstappen egy szabálytalanságával eldobott 14 pontot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ef3fe854-76b8-4226-a1c5-6eec728d5a7e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy használt Bombardier Global 5000-ért 6-8 milliárd forintot is elkérnek a piacon.","shortLead":"Egy használt Bombardier Global 5000-ért 6-8 milliárd forintot is elkérnek a piacon.","id":"20250602_Magyar-lajstromjelu-luxusgeppel-bovult-a-NER-kedvenc-repulos-cegenek-flottaja","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ef3fe854-76b8-4226-a1c5-6eec728d5a7e.jpg","index":0,"item":"6f06c4e3-b37e-4d2a-9a97-45beb11af6d0","keywords":null,"link":"/itthon/20250602_Magyar-lajstromjelu-luxusgeppel-bovult-a-NER-kedvenc-repulos-cegenek-flottaja","timestamp":"2025. június. 02. 08:10","title":"Magyar lajstromjelű luxusgéppel bővült a NER kedvenc repülős cégének flottája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e9336d2a-054b-4921-a847-be9f12d3385f","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A kiváló 6 hengeres szívómotorral szerelt kék szedánt nem túl sokat használták az elmúlt közel három évtizedben.","shortLead":"A kiváló 6 hengeres szívómotorral szerelt kék szedánt nem túl sokat használták az elmúlt közel három évtizedben.","id":"20250602_7-ezer-kilometerrel-arulnak-egy-27-eves-remek-bmw-528i-t","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e9336d2a-054b-4921-a847-be9f12d3385f.jpg","index":0,"item":"9fb3b323-f7b5-449a-983c-f7c924f3a853","keywords":null,"link":"/cegauto/20250602_7-ezer-kilometerrel-arulnak-egy-27-eves-remek-bmw-528i-t","timestamp":"2025. június. 02. 06:41","title":"7 ezer kilométerrel árulnak egy 27 éves remek BMW 528i-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d0a2ec3c-9896-4f8a-8299-678b59c43ec2","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Az elmúlt 140 évben csak kétszer esett ennyire kevés eső az országban.","shortLead":"Az elmúlt 140 évben csak kétszer esett ennyire kevés eső az országban.","id":"20250603_Tortenelmi-aszaly-sujtja-Nemetorszagot","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d0a2ec3c-9896-4f8a-8299-678b59c43ec2.jpg","index":0,"item":"2be38788-cd9f-4388-8127-66739e6f0873","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250603_Tortenelmi-aszaly-sujtja-Nemetorszagot","timestamp":"2025. június. 03. 08:31","title":"Történelmi aszály sújtja Németországot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cb360b2a-2009-4042-9e71-d0b226cdf066","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A nyár folyamán többek között Ákos, Krúbi, Korda György és Balázs Klári, valamint Majka is fellép majd a Balaton-part legnagyobb szabadtéri szórakozóhelyén.","shortLead":"A nyár folyamán többek között Ákos, Krúbi, Korda György és Balázs Klári, valamint Majka is fellép majd a Balaton-part...","id":"20250602_Ruzsa-Magdival-nyit-punkosdkor-a-Plazs","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/cb360b2a-2009-4042-9e71-d0b226cdf066.jpg","index":0,"item":"bd1fdba9-faa9-4a09-be37-265b487f86d2","keywords":null,"link":"/elet/20250602_Ruzsa-Magdival-nyit-punkosdkor-a-Plazs","timestamp":"2025. június. 02. 16:06","title":"Rúzsa Magdival nyit pünkösdkor a Plázs","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]