Vége a barátságnak az OpenAI és legfőbb támogatója, a Microsoft között?

Az OpenAI egészen pontosan most azt mérlegeli, hogy versenyjogi aggályok miatt felülvizsgáltassa-e a hatóságokkal a Microsofttal kötött szerződését, és akár nyilvános kampányt is indíthat ez ügyben – írja a The Wall Street Journal.

Ezzel a jelenlegi egyik legfontosabb partnerség szűnhet meg a mesterséges intelligencia területén, ugyanakkor a két vállalat által a hírek hatására kiadott közös közleményben leszögezik: még évekig együtt fogják építeni a jövőt.

Az OpenAI csak a Microsoft jóváhagyásával tudja véglegesíteni az átalakulását közhasznú vállalattá, de a hónapok óta tartó tárgyalások ellenére sem jutottak dűlőre – mondták források. A felek jelenleg a Microsoft befektetésének feltételeiről egyeztetnek, köztük arról is, mekkora tulajdonrészt szerezhet a cég a jövőben az OpenAI-ban.

A The Information szaklap ugyanakkor úgy tudja, hogy az OpenAI legfeljebb 33 százalékos tulajdonrészt adna a Bill Gates által alapított óriáscégnek, cserébe a Microsoft lemond minden jövőbeli profitrészesedésről. Emellett a ChatGPT fejlesztője módosítani akarja azokat a feltételeket is, amelyek kizárólagos felhőszolgáltatási jogot biztosítanak a Microsoftnak az OpenAI-modellek futtatására. Ezekbe a feltételekbe a Microsoft nem egyezett bele.

A Microsoft 2019-ben egymilliárd dollárt fektetett az akkor még csak ígéretes startupba, és az együttműködés sokáig az OpenAI javát is szolgálta: a techóriás támogatásával 2025-re egy 300 milliárd dolláros vállalattá nőtte ki magát.