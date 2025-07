Amerikaiak vehetik meg az egyik legértékesebb magyar céget

Az amerikai Onto Innovation bejelentette, hogy felvásárolná a magyar Semilab-csoport anyagelemző üzletágát, méghozzá 545 millió dollárt, azaz 185 milliárd forintot fizetne a cégért – írta meg a 24.hu. A megállapodásról szóló hírt a Semilab is megerősítette. Ahhoz, hogy megvalósuljon az üzlet, még amerikai és magyar hatósági engedélyekre van szükség.

A budapesti központú vállalat 2024-ben a Forbes listáján a tíz legértékesebb magyar cég közé került. A céget 1989-ben alapították az MTA Műszaki Fizikai Kutatóintézetében dolgozók, most is főként fizikusok irányítják. A félvezető eszközök gyártói számára kínálnak termékeket, a honlapjuk szerint 48 termékcsaládot és 300-nál is több egyedi terméket fejlesztettek ki eddig.

A magyarok közleménye szerint négy termékcsalád kerül át az Onto Innovationhöz. Az Onto úgy számol, hogy a 475 millió dollár készpénzért és 706 ezer Onto-törzsrészvényért, amelyben kifizetik a vételárat, 130 millió dollárral növelhetik az éves bevételüket.