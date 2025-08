Több százmillió forintra büntetett kartellező egészségügyi cégeket a GVH

Kartellezés miatt 547,8 millió forint bírságot szabott ki a Gazdasági Versenyhivatal (GVH) három egészségügyi eszközöket gyártó és forgalmazó cégre, amelyek vitatták a versenyhatóság korábbi döntését.

Az ügy előzménye, hogy a GVH 2020 elején összesen több mint 1,6 milliárd forint bírságot szabott ki tíz vállalkozásra képalkotó diagnosztikai eszközökkel kapcsolatos közbeszerzési eljárásokban történő összejátszás miatt. Ekkor több vállalkozás is együttműködött a GVH-val, három önként jelentette be a jogsértő magatartását és arra bizonyítékokat is szolgáltatott. Ezek a cégek a kiszabott bírságokat – több mint 861 millió forintot – azóta be is fizették.

Három vállalkozás ugyanakkor (a GE Hungary Ipari és Kereskedelmi Kft., a Premier G. Med Egészségügyi Kft. és a Medirex Zrt.) jogorvoslati jogával élve megtámadta a GVH határozatát. A bírósági eljárásban a Kúria megerősítette a GVH döntését, miszerint a tiltott piacfelosztás, vagyis kartellezés megtörtént, így indokolt a bírság kiszabása, azonban ismételt eljárásra kötelezte a versenyhatóságot.

A kezdeti védekezést követően az érintett cégek a megismételt eljárásban már együttműködést tanúsítottak, nem vitatták a tényállást és a jogorvoslati jogukról is lemondtak.

A GVH a GE Hungary-t 238,8 millió forint, a Premier G. Medet 202,3 millió forint, a Medirexet pedig 106,7 millió forint bírsággal sújtotta.