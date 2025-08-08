Reptéri káosz készül Spanyolországban

Augusztus 15-től sztrájkba lép a Ryanair spanyolországi leányvállalatának földi kiszolgáló személyzete. Az Azul Handling munkásai több hullámban, akár év végéig készülnek munkabeszüntetésekre, ami jelentős késéseket és akár járattörléseket is okozhat a spanyol reptereket különben is túlterhelő nyári főszezonban – számolt be róla a Bild.

Az Unión General de Trabajadores (UGT; általános munkásszövetség) által kezdeményezett akció keretei közt pénteki, szombati és vasárnapi alkalmakon szakaszosan (hajnali 5-től 9-ig, déltől 15-ig, és 21 órától éjfélig) függesztik fel munkájukat a reptéri dolgozók.

A német lap szerint az alábbi napokon várható munkabeszüntetés:

Augusztus: 15., 16., 17., 23., 24., 30., 31.

Szeptember: 6., 7., 13., 14.

Október: 11., 12.

November: 1., 2., 8., 9.

December: 20., 21., 27., 28., 31.

Az elhúzódó hétvégi sztrájkok várhatóan sok magyar turistát is érintenek majd – szúrta ki a Kanári-szigetek magyar főkonzulátusának Facebookon közzétett figyelmeztetését a 168 Óra.

A külképviselet úgy tudja, Madrid és Barcelona mellett Valencia, Sevilla, Málaga, Alicante, Ibiza, Palma de Mallorca, Girona, Tenerife déli repülőtere, Lanzarote és Santiago de Compostela repterein fognak sztrájkolni a dolgozók, ami öt kanári-szigeteki repteret is érint majd; ezek: Fuerteventura, Gran Canaria, Lanzarote, Tenerife észak és Tenerife dél.

A főkonzulátus javasolja, hogy aki megteheti, ne hétvégén repüljön Spanyolországba, aki viszont kénytelen a sztrájk napjain utazni, számoljon a csúszásokkal és esetleges extra költségekkel is. Az Infostart arra emlékeztet, hogy uniós fogyasztóvédelmi szabályok alapján a három óránál többet késő vagy törölt járatok után az utasok 250-400 euró közötti kártérítésre vagy új jegy foglalására jogosultak a légitársasággal szemben. Öt órán túli késésnél pedig a jegyár visszatérítés is kérhető.