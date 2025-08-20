Radioaktivitásnak kitett garnélákat hívott vissza a Walmart Amerikában

A Walmart visszahívta néhány garnélaráktermékét az Egyesült Államokban, miután radioaktív anyagot találtak az egyik szállítmányban – írja a BBC.

Az amerikai Élelmiszer- és Gyógyszerügyi Hivatal (FDA) figyelmeztette a lakosságot, hogy ne fogyasszák a Walmart Great Value márkanév alatt forgalmazott fagyasztott garnélákat, mivel azok a szállítókonténerekben veszélyes izotóppal kerülhettek érintkezésbe.

Az FDA szerint egy panírozott garnéla mintában pozitív eredményt mutatott ki a vizsgálat, de ez a pozitív minta „nem került forgalomba az Egyesült Államokban”.

A termékeket forgalmazó 13 amerikai államban a fogyasztóknak azt tanácsolták, hogy ha a közelmúltban vásároltak ezek közül, akkor az ételt ne fogyasszák el, ne adják tovább, hanem inkább dobják ki.

A fertőzött ételek egy indonéziai beszállítótól származnak, mely cég konténereiből azóta többet nem engedtek be az Egyesült Államok területére.

Az egyik szállítmányban ráadásul cézium-137-et találtak, ami az egyik legveszélyesebb radioaktív izotóp.

(Képünk illusztráció)