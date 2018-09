Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3ad4b8a0-48e4-4a68-802b-95a9956f76ef","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Még a terítőket is ellopta egy hétvégi házból.","shortLead":"Még a terítőket is ellopta egy hétvégi házból.","id":"20180924_Talicskaval_ment_betorni_a_balmazujvarosi_ferfi_vitt_mindent_ami_mozdithato","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3ad4b8a0-48e4-4a68-802b-95a9956f76ef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eb79d34f-c578-4e67-b3ba-d9b1704d8f27","keywords":null,"link":"/itthon/20180924_Talicskaval_ment_betorni_a_balmazujvarosi_ferfi_vitt_mindent_ami_mozdithato","timestamp":"2018. szeptember. 24. 11:28","title":"Talicskával ment betörni a balmazújvárosi férfi, vitt mindent, ami mozdítható","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3efb9dc5-40c6-4901-a83a-dbed37ba7915","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A gyerekekhez próbálja meg közelebb vinni a menekültek sorsát egy új könyv.\r

","shortLead":"A gyerekekhez próbálja meg közelebb vinni a menekültek sorsát egy új könyv.\r

","id":"20180924_A_menekultvalsag_bekoltozik_az_osztalyokba","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3efb9dc5-40c6-4901-a83a-dbed37ba7915&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6761748a-f95c-4f25-bd50-780fc56ed4b1","keywords":null,"link":"/kultura/20180924_A_menekultvalsag_bekoltozik_az_osztalyokba","timestamp":"2018. szeptember. 24. 09:22","title":"A menekültválság beköltözik az osztályokba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ab6e345e-9356-485a-bbf6-61948ed2c31d","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Jöhet még nagyobb program is, Orbán Viktor állítólag maga javasolta, hogy \"lépjenek szövetségre Szalonnával!\", azaz Pál Istvánnal azok, akik többet szeretnének tenni a cigányzene felélesztéséért. ","shortLead":"Jöhet még nagyobb program is, Orbán Viktor állítólag maga javasolta, hogy \"lépjenek szövetségre Szalonnával!\", azaz Pál...","id":"201832__tamogatott_ciganyzene__vonopenz__nepszeru__huzd_ra_cigany","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ab6e345e-9356-485a-bbf6-61948ed2c31d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"330ffddc-7182-4a0e-a179-0b13070638c4","keywords":null,"link":"/gazdasag/201832__tamogatott_ciganyzene__vonopenz__nepszeru__huzd_ra_cigany","timestamp":"2018. szeptember. 22. 15:30","title":"Csaknem egymilliárdból hozta vissza az éttermekbe az élő cigányzenét a kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0c189fc4-5380-4088-9374-d0b044a48467","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az EU végre előállt egy javaslattal, komolyabban is bevetné a Frontexet az uniós határvédelemben. Orbán Viktor azonban nem konstruktív politikusként viselkedik, hanem hadakozik. Ez a Fülke, a hvg.hu podcastja.","shortLead":"Az EU végre előállt egy javaslattal, komolyabban is bevetné a Frontexet az uniós határvédelemben. Orbán Viktor azonban...","id":"20180922_Fulke_Orban_ellenzekbe_szorult_Europaban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0c189fc4-5380-4088-9374-d0b044a48467&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2b0b4763-0adf-47b8-b23d-1d5064e45826","keywords":null,"link":"/itthon/20180922_Fulke_Orban_ellenzekbe_szorult_Europaban","timestamp":"2018. szeptember. 22. 17:30","title":"Fülke: Orbán ellenzékbe szorult Európában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"52dd8649-58a2-4042-b75b-e9fa317a4a8f","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"","shortLead":"","id":"20180923_Elokerult_felvetel_igy_dolgoztak_John_Lennonek_a_studioban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=52dd8649-58a2-4042-b75b-e9fa317a4a8f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9660fbd8-bc93-46aa-af26-96f93b5e74bd","keywords":null,"link":"/vilag/20180923_Elokerult_felvetel_igy_dolgoztak_John_Lennonek_a_studioban","timestamp":"2018. szeptember. 23. 14:40","title":"Előkerült felvétel: így dolgoztak John Lennonék a stúdióban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"274fdadb-c663-4860-9b2c-135b073d2bc7","c_author":"hvg.hu","category":"enesacegem","description":"A legalább százmillió forint kutatás-fejlesztési támogatást elnyerő cégek csupán 31 százaléka tudta a nyerés utáni öt évben a támogatás minimum kétszeresével növelni az összesített üzemi eredmény értékét.","shortLead":"A legalább százmillió forint kutatás-fejlesztési támogatást elnyerő cégek csupán 31 százaléka tudta a nyerés utáni öt...","id":"20180924_Azt_hiszi_egy_100_millios_tamogatas_sikeresse_tenne_a_ceget_Igy_szurtak_el_masok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=274fdadb-c663-4860-9b2c-135b073d2bc7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8e775a21-41d8-42c5-928a-d7a3dcb4757f","keywords":null,"link":"/enesacegem/20180924_Azt_hiszi_egy_100_millios_tamogatas_sikeresse_tenne_a_ceget_Igy_szurtak_el_masok","timestamp":"2018. szeptember. 24. 10:06","title":"Azt hiszi, egy 100 milliós támogatás sikeressé tenné a cégét? Így szúrták el mások","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b2c41ca2-0d0f-471f-96d0-c5d1761d5af1","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"","shortLead":"","id":"20180922_Karambol_miatt_van_savlezaras_az_M7esen","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b2c41ca2-0d0f-471f-96d0-c5d1761d5af1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"54d07157-4de9-4ebb-bfb8-291d987bb5b0","keywords":null,"link":"/cegauto/20180922_Karambol_miatt_van_savlezaras_az_M7esen","timestamp":"2018. szeptember. 22. 18:41","title":"Karambol miatt van sávlezárás az M7-esen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7807d6c0-b558-437b-9aa8-6d3d68ce2783","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Országos Gerincgyógyászati Központ mindent bevallott a 2014 és 2017 közötti időszakról.","shortLead":"Az Országos Gerincgyógyászati Központ mindent bevallott a 2014 és 2017 közötti időszakról.","id":"20180924_Onkent_tette_kozze_korhazi_fertozesekrol_szolo_adatait_egy_korhaz_a_TASZ_meg_is_dicserte","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7807d6c0-b558-437b-9aa8-6d3d68ce2783&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9bf0d7ac-5564-4089-93eb-14558fa7946b","keywords":null,"link":"/itthon/20180924_Onkent_tette_kozze_korhazi_fertozesekrol_szolo_adatait_egy_korhaz_a_TASZ_meg_is_dicserte","timestamp":"2018. szeptember. 24. 12:36","title":"Önként tette közzé kórházi fertőzésekről szóló adatait egy kórház, a TASZ meg is dicsérte","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]