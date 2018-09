Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7151b575-fd62-4a6a-a16c-6a263c415fec","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A játékokat a \"már meglévő, világszínvonalú budapesti sportlétesítményekben\" rendezik meg a Miniszterelnökség szerint, a tervezett MTK Sportváros versenyközpontot a klub állami támogatásból ettől függetlenül megépítheti.



","shortLead":"A játékokat a \"már meglévő, világszínvonalú budapesti sportlétesítményekben\" rendezik meg a Miniszterelnökség szerint...","id":"20180926_Nem_keszulnek_el_a_sportletesitmenyek_a_jovo_evi_Maccabi_jatekokig_de_az_MTK_Sportvarosa_igy_is_epulhet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7151b575-fd62-4a6a-a16c-6a263c415fec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b5cf92ae-39f8-4b52-8e50-df8376be4c1d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180926_Nem_keszulnek_el_a_sportletesitmenyek_a_jovo_evi_Maccabi_jatekokig_de_az_MTK_Sportvarosa_igy_is_epulhet","timestamp":"2018. szeptember. 26. 15:52","title":"Nem készülnek el a sportlétesítmények a Maccabi játékokig, de az MTK Sportvárosa így is épülhet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f59967b1-2a0a-4f4f-8db7-2dba73fb4334","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Súlyos következményeket helyezett kilátásba John Bolton, az amerikai elnök nemzetbiztonsági tanácsadója arra az esetre, ha Irán támadást indítana amerikai állampolgárok vagy valamelyik szövetségesük ellen.","shortLead":"Súlyos következményeket helyezett kilátásba John Bolton, az amerikai elnök nemzetbiztonsági tanácsadója arra az esetre...","id":"20180926_iran_egyesult_allamok_trump_bolton_rohani","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f59967b1-2a0a-4f4f-8db7-2dba73fb4334&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f5801029-ad2f-45fd-8cbe-28ec3052a177","keywords":null,"link":"/vilag/20180926_iran_egyesult_allamok_trump_bolton_rohani","timestamp":"2018. szeptember. 26. 14:32","title":"Megfenyegette Iránt Trump nemzetbiztonsági tanácsadója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"979cbae6-7cc5-436a-802e-c2565bd6e3f6","c_author":"hvg.hu","category":"enesacegem","description":"Az utalványokkal kapcsolatos szabályok 2019-től teljes egészében átalakulnak. A főbb tudnivalókat mutatta be az Adózóna.","shortLead":"Az utalványokkal kapcsolatos szabályok 2019-től teljes egészében átalakulnak. A főbb tudnivalókat mutatta be az Adózóna.","id":"20180926_Sajat_magaval_szurhat_ki_aki_ajandekutalvanyt_ad","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=979cbae6-7cc5-436a-802e-c2565bd6e3f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"54cfc570-5c04-4222-b296-bb0cc55b7cec","keywords":null,"link":"/enesacegem/20180926_Sajat_magaval_szurhat_ki_aki_ajandekutalvanyt_ad","timestamp":"2018. szeptember. 26. 12:03","title":"Saját magával szúrhat ki, aki ajándékutalványt ad","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5c0ce9b9-7013-4917-9846-04979bb85494","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az amerikai tuningműhely ezúttal egy Chevrolet Silveradót alakított át olyan brutálisan, ami gyakorlatilag csillagászati magasságokba lökte a kocsi árát.","shortLead":"Az amerikai tuningműhely ezúttal egy Chevrolet Silveradót alakított át olyan brutálisan, ami gyakorlatilag...","id":"20180926_hennessey_chevrolet_silverado_goliath_6x6_pickup_tuninigauto","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5c0ce9b9-7013-4917-9846-04979bb85494&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1b477c2e-b74b-4666-b95a-d81c995b2676","keywords":null,"link":"/cegauto/20180926_hennessey_chevrolet_silverado_goliath_6x6_pickup_tuninigauto","timestamp":"2018. szeptember. 26. 15:41","title":"700+ lóerő, 100+ millió forint: itt a Hennessey újabb szörnyetege","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5faadd5c-c5c6-42bb-9730-b1c31d482e5b","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"A nyomozók szerint a tűz egy hibás villanyvezeték miatt keletkezett, emiatt a polgári védelem parancsnokainak, helyi képviselőknek, a polgármesteri hivatal alkalmazottjának, és az áramszolgáltató munkatársainak is bíróság elé kell állniuk.","shortLead":"A nyomozók szerint a tűz egy hibás villanyvezeték miatt keletkezett, emiatt a polgári védelem parancsnokainak, helyi...","id":"20180927_Emberolessel_vadolnak_12_embert_egy_tavaly_nyari_portugal_erdotuz_miatt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5faadd5c-c5c6-42bb-9730-b1c31d482e5b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bff20f3c-9aab-4b9a-b14b-97d98214ebb9","keywords":null,"link":"/vilag/20180927_Emberolessel_vadolnak_12_embert_egy_tavaly_nyari_portugal_erdotuz_miatt","timestamp":"2018. szeptember. 27. 15:44","title":"Emberöléssel vádolnak 12 embert egy tavaly nyári portugál erdőtűz miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6fb7e18e-a1ff-4986-96fe-1d173783c084","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Lukoil lesz a Molból.","shortLead":"Lukoil lesz a Molból.","id":"20180927_Ket_benzinkut_neve_is_megvaltozik_az_M7es_autopalyan","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6fb7e18e-a1ff-4986-96fe-1d173783c084&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aae960fe-8ab3-4b9f-b13f-45294fdc088b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180927_Ket_benzinkut_neve_is_megvaltozik_az_M7es_autopalyan","timestamp":"2018. szeptember. 27. 12:19","title":"Két benzinkút neve is megváltozik az M7-es autópályán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5321e95e-622e-44b9-b610-6c060fa4d327","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Sokkal kevesebb gyerek született Magyarországon idén, mint egy évvel korábban, csak idén 25 ezer fő fölötti már a természetes fogyás.","shortLead":"Sokkal kevesebb gyerek született Magyarországon idén, mint egy évvel korábban, csak idén 25 ezer fő fölötti már...","id":"20180926_Eddig_nem_jott_be_a_kormany_terve_egyre_kevesebb_gyerek_szuletik","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5321e95e-622e-44b9-b610-6c060fa4d327&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b378043f-95ab-41c9-a95f-d07209a33055","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180926_Eddig_nem_jott_be_a_kormany_terve_egyre_kevesebb_gyerek_szuletik","timestamp":"2018. szeptember. 26. 09:35","title":"Eddig nem jött be a kormány terve, egyre kevesebb gyerek születik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"43393763-9341-491a-ac2f-1988acf2de5c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Hyundai az alapmodellnél hosszabb és praktikusabb i30-asból is elkészítette a sportos N kivitelt.","shortLead":"A Hyundai az alapmodellnél hosszabb és praktikusabb i30-asból is elkészítette a sportos N kivitelt.","id":"20180927_ujabb_izgalmas_delkoreai_versenyzo_itt_a_hyundai_i30_fastback_n","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=43393763-9341-491a-ac2f-1988acf2de5c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b895275c-e9c5-4722-a5d3-1a3784e3475a","keywords":null,"link":"/cegauto/20180927_ujabb_izgalmas_delkoreai_versenyzo_itt_a_hyundai_i30_fastback_n","timestamp":"2018. szeptember. 27. 08:21","title":"Újabb izgalmas dél-koreai versenyző: itt a Hyundai i30 Fastback N","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]