"description":"Azok a tinédzserek, akik olyan videójátékokkal játszanak, mint a Grand Theft Auto, a Call of Duty vagy a Manhunt, nagyobb eséllyel keverednek verekedésbe az iskolában. Több mint 17 ezer kamaszt vizsgáltak a kutatók.","shortLead":"Azok a tinédzserek, akik olyan videójátékokkal játszanak, mint a Grand Theft Auto, a Call of Duty vagy a Manhunt...","id":"20181003_kamaszok_videojatekok_agresszio_kutatas","timestamp":"2018. október. 03. 06:45","title":"Itt a bizonyíték, hogy a durva videójátékot játszó kamaszok erőszakosabbak"},{"available":true,"description":"A rohingják ellen elkövetett népirtást tétlenül nézte végig, ezért a kanadai parlament megszavazta, hogy vegyék el tőle a tiszteletbeli kanadai állampolgárságot, amit korábban neki ítéltek.","shortLead":"A rohingják ellen elkövetett népirtást tétlenül nézte végig, ezért a kanadai parlament megszavazta, hogy vegyék el tőle...","id":"20181003_Megfosztottak_kanadai_allampolgarsagatol_a_mianmari_vezetot","timestamp":"2018. október. 03. 05:17","title":"Megfosztották kanadai állampolgárságától a mianmari vezetőt"},{"available":true,"description":"Az alábbi videót a kőbányai rendőrök tették közzé. Azért keresik a rajta látható férfit, mert lopott egy buszon, és erről felvételek is vannak.","shortLead":"Az alábbi videót a kőbányai rendőrök tették közzé. Azért keresik a rajta látható férfit, mert lopott egy buszon, és...","id":"20181003_Fejtse_meg_on_a_kobanyai_Houdini_trukkjet","timestamp":"2018. október. 03. 15:56","title":"Fejtse meg ön a kőbányai Houdini trükkjét – videó"},{"available":true,"description":"Ahogy ők toboroznak, úgy nem toboroz senki.","shortLead":"Ahogy ők toboroznak, úgy nem toboroz senki.","id":"20181003_Elkepeszto_szovicekkel_csabitja_a_jovo_bortonoreit_a_buntetesvegrahajtas","timestamp":"2018. október. 03. 13:48","title":"Elképesztő szóvicekkel csábítja a jövő börtönőreit a büntetés-végrehajtás"},{"available":true,"description":"El lehet-e két szereplővel játszani a Büszkeség és balítéletet? A kérdésre a Centrál Színház határozott igennel válaszol. Balsai Móni és Schmied Zoltán főszereplésével, Ujj Mészáros Károly rendezésében és a nézők tevékeny fantáziájának a segítségével elevenedik meg Jane Austen 1813-as klasszikusa. Azt elárulhatjuk, hogy Mr. Darcyt valami mindig elárulja.","shortLead":"El lehet-e két szereplővel játszani a Büszkeség és balítéletet? A kérdésre a Centrál Színház határozott igennel...","id":"20181002_Buszkeseg_es_balitelet_Central_Szinhaz_Ujj_Meszaros_Karoly_Balsai_Schmied","timestamp":"2018. október. 02. 20:00","title":"Mr. Darcy most kicsit másképp mozgatja meg a nézők fantáziáját"},{"available":true,"description":"Az Echo Tv Sajtóklub című műsorában elmélkedett Bayer Zsolt, Huth Gergely, Bencsik András és Szentesi-Zöldi László az Átlátszó oknyomozó cikkéről. ","shortLead":"Az Echo Tv Sajtóklub című műsorában elmélkedett Bayer Zsolt, Huth Gergely, Bencsik András és Szentesi-Zöldi László...","id":"20181002_Meszaros_Lorinc_teveje_szerint_az_Orban_luxusrepkedeset_megiro_ujsagirok_mind_hazaarulok","timestamp":"2018. október. 02. 13:02","title":"Mészáros Lőrinc tévéje szerint az Orbán luxusrepkedését megíró újságírók mind hazaárulók"},{"available":true,"description":"Rábólintottak az EU pénzügyminiszterei, megemelkedhet az áfamentesség határa.","shortLead":"Rábólintottak az EU pénzügyminiszterei, megemelkedhet az áfamentesség határa.","id":"20181003_Nagy_segitseget_kaptak_az_adozasban_a_kis_cegek","timestamp":"2018. október. 03. 15:50","title":"Örülhetnek a kis cégek vezetői a brüsszeli döntésnek, még többen lehetnek áfamentesek"},{"available":true,"description":"Közel hét százalékkal többet vásároltak idén az országban, mint tavaly ilyenkor, és valószínű, hogy marad ez a növekedési ütem.","shortLead":"Közel hét százalékkal többet vásároltak idén az országban, mint tavaly ilyenkor, és valószínű, hogy marad...","id":"20181003_Ahogy_nonek_a_fizetesek_egyre_tobbet_vasarolnak_a_magyarok","timestamp":"2018. október. 03. 09:33","title":"Ahogy nőnek a fizetések, egyre többet vásárolnak a magyarok"}