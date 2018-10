Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"654f82b5-8329-4612-a4b5-bb6424eec35e","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Pszichiátriai kivizsgálásra utalta be egy amerikai bíróság a hackertevékenységgel vádolt Jevgenyij Nyikulin orosz állampolgárt, akit Prága adott ki tavasszal az Egyesült Államoknak.","shortLead":"Pszichiátriai kivizsgálásra utalta be egy amerikai bíróság a hackertevékenységgel vádolt Jevgenyij Nyikulin orosz...","id":"20181010_Pszichiatriai_vizsgalatra_kuldik_a_csehek_altal_Amerikanak_kiadott_orosz_hackert","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=654f82b5-8329-4612-a4b5-bb6424eec35e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e078f2e0-73f4-4b7a-9ec8-a2c4b430597f","keywords":null,"link":"/tudomany/20181010_Pszichiatriai_vizsgalatra_kuldik_a_csehek_altal_Amerikanak_kiadott_orosz_hackert","timestamp":"2018. október. 10. 06:06","title":"Pszichiátriai vizsgálatra küldik a csehek által Amerikának kiadott orosz hackert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"546522e7-3a56-43fd-ae5e-ce4af1bc90b1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A tatabányai Szent Borbála Kórházban nem kis időbe telik, mire az ember fogszabályzóhoz jut. Egész pontosan 3-4 évbe. ","shortLead":"A tatabányai Szent Borbála Kórházban nem kis időbe telik, mire az ember fogszabályzóhoz jut. Egész pontosan 3-4 évbe. ","id":"20181008_Embertelen_varakozasi_idore_panaszkodik_Akkor_mit_szol_ehhez_Tatabanyan_34_evet_kell_varni_fogszabalyozasra","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=546522e7-3a56-43fd-ae5e-ce4af1bc90b1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8d78f63c-c64f-4d7a-a0a5-20854718e32f","keywords":null,"link":"/itthon/20181008_Embertelen_varakozasi_idore_panaszkodik_Akkor_mit_szol_ehhez_Tatabanyan_34_evet_kell_varni_fogszabalyozasra","timestamp":"2018. október. 08. 15:30","title":"Embertelen várakozási időre panaszkodik? Akkor mit szól ehhez: Tatabányán 3-4 évet kell várni fogszabályozásra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"113c77c8-6bf8-4e61-a9cc-e15330944211","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Egy friss tanulmány szerint a cégvezetők 93 százaléka tart attól, hogy nem tudják majd kezelni az alapvetően a multik adókerülési gyakorlata ellen kidolgozott új szabályokat.","shortLead":"Egy friss tanulmány szerint a cégvezetők 93 százaléka tart attól, hogy nem tudják majd kezelni az alapvetően a multik...","id":"20181009_Szaz_eve_nem_tortent_ekkora_valtoztatas_az_adorendszerben_minden_donteshozo_retteg_tole","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=113c77c8-6bf8-4e61-a9cc-e15330944211&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f121e493-7683-4736-9e1c-5a0a864b8e56","keywords":null,"link":"/kkv/20181009_Szaz_eve_nem_tortent_ekkora_valtoztatas_az_adorendszerben_minden_donteshozo_retteg_tole","timestamp":"2018. október. 09. 11:57","title":"Száz éve nem történt ekkora változtatás az adórendszerben, minden döntéshozó retteg tőle","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eb2a54d4-ce15-4246-9248-34e406b6c27a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Október 16-án érkezik a Google Chrome legújabb, 70-es verziója, ami már nem fogad majd el egy korábbi biztonsági tanúsítványt, emiatt pedig több ismert oldal betöltését blokkolja majd a böngésző.","shortLead":"Október 16-án érkezik a Google Chrome legújabb, 70-es verziója, ami már nem fogad majd el egy korábbi biztonsági...","id":"20181009_google_chrome_70_bongeszo_biztonsagi_tanusitvany","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=eb2a54d4-ce15-4246-9248-34e406b6c27a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"46e610cc-58bf-4127-8dd4-71380a7f80e1","keywords":null,"link":"/tudomany/20181009_google_chrome_70_bongeszo_biztonsagi_tanusitvany","timestamp":"2018. október. 09. 13:03","title":"Keddtől 1100+ népszerű weboldalt blokkol a Google Chrome","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b5771c6-5993-42a7-b630-54d6e01fc585","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"elet","description":"A fiatal hosszúszárnyú bálna anyja végig a közelben maradt, az egyik mentő szerint tudta, hogy segíteni akarnak a kicsinyén. ","shortLead":"A fiatal hosszúszárnyú bálna anyja végig a közelben maradt, az egyik mentő szerint tudta, hogy segíteni akarnak...","id":"20181009_capahalo_fogsagabol_mentettek_balnaborjat_ausztralia_partjainal","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1b5771c6-5993-42a7-b630-54d6e01fc585&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0b1c9268-bf3f-4079-84ae-39eaed107290","keywords":null,"link":"/elet/20181009_capahalo_fogsagabol_mentettek_balnaborjat_ausztralia_partjainal","timestamp":"2018. október. 09. 11:18","title":"Cápaháló fogságából mentették ki a bálnaborjat – videón a hősies akció","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"91644d77-0914-400e-8705-7fdd9614eaf0","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Elon Musk űrcége, a SpaceX ezúttal egy argentin műholdat juttatott célba a Los Angelestől északra fekvő Vandenberg légitámaszpontról. A küldetés nemcsak sikeres volt, de minden eddiginél látványosabb is.","shortLead":"Elon Musk űrcége, a SpaceX ezúttal egy argentin műholdat juttatott célba a Los Angelestől északra fekvő Vandenberg...","id":"20181008_space_x_falcon_9_hordozoraketa_kiloves_fotok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=91644d77-0914-400e-8705-7fdd9614eaf0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"276271a3-4e8a-4be3-b646-73bf7f3e7caa","keywords":null,"link":"/tudomany/20181008_space_x_falcon_9_hordozoraketa_kiloves_fotok","timestamp":"2018. október. 08. 20:43","title":"Fotók: Az eddigi leglátványosabb rakétakilövését hozta össze a SpaceX","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5ffaab9d-12b7-4786-80e6-cb4e4d35a0dc","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Idén tavasszal nagy port kavart, hogy több tízmillió Facebook-felhasználó adatai kerültek illetéktelen kezekbe a Cambridge Analytica elemzőcég közvetítésével. Hétfőn este derült ki, hogy hasonló adatbiztonsági rés volt a Google rendszerében is. A vállalat márciusban fedezte fel, de egészen mostanáig nem szólt róla. Most viszont jobbnak látja végleg bezárni közösségi hálózatát.","shortLead":"Idén tavasszal nagy port kavart, hogy több tízmillió Facebook-felhasználó adatai kerültek illetéktelen kezekbe...","id":"20181008_google_plusz_adatszivargas_bezaras_szemelyes_adatok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5ffaab9d-12b7-4786-80e6-cb4e4d35a0dc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"32143ce0-380d-4e7b-8fab-c13c8bc05fd4","keywords":null,"link":"/tudomany/20181008_google_plusz_adatszivargas_bezaras_szemelyes_adatok","timestamp":"2018. október. 08. 20:03","title":"496 951 Google-felhasználó adatai kerülhettek rossz kezekbe, végleg bezárják a Google+ szolgáltatást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"61208960-2063-459b-91b7-235e4a30547e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Innentől lehet trükközni az életkorral.","shortLead":"Innentől lehet trükközni az életkorral.","id":"20181009_Jon_a_lex_Mocsai_rektor_65_ev_eletkor_kormany","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=61208960-2063-459b-91b7-235e4a30547e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7b892fd1-0573-4105-87b1-38a0ba89e91a","keywords":null,"link":"/itthon/20181009_Jon_a_lex_Mocsai_rektor_65_ev_eletkor_kormany","timestamp":"2018. október. 09. 17:58","title":"Jön a lex Mocsai 2.0? Plusz három évet ad a kormány az idősödő rektoroknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]