Nem unatkoznak most a Vígszínház szervezői.

"A decemberi jegyeket október 10-én, szerdán 10 órától árusítjuk a jegyárusítói helyeinken, valamint az interneten" – adta hírül a Vígszínház.

A szemfüles színházrajongók meg is rohamozták a szervezési irodát, mint a 444.hu olvasójának fotóján látszik, hosszú sor kígyózik az épület előtt.

Hogy pontosan milyen előadások miatt, azt nem tudni, de a következő hónapokban többször játssza a színház A Pál utcai fiúkat, amire továbbra is nagyon nehéz jegyet kapni, de előadják A padlást, A dzsungel könyvét és más sikerdarabokat is. Illetve olyan új előadásokkal is jelentkezik a teátrum, mint például a Charlie Chaplin filmje nyomán színpadra állított A diktátor.

De már most valószínűleg elkapkodják a decemberi Halász Judit-koncertek vagy a Quimby teátrum-jegyeit is.