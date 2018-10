Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"36e05c9c-8408-4f5d-bd16-4c152de33986","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Pert vesztett jogerősen is az MTVA, ki kellett adnia, hányszor engedte be Putyin propagandatévéjét forgatni.","shortLead":"Pert vesztett jogerősen is az MTVA, ki kellett adnia, hányszor engedte be Putyin propagandatévéjét forgatni.","id":"20181010_rt_mtva_propaganda_forgatas_szekhaz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=36e05c9c-8408-4f5d-bd16-4c152de33986&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6302c432-d873-4b9b-8d02-70676983a6cd","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181010_rt_mtva_propaganda_forgatas_szekhaz","timestamp":"2018. október. 10. 17:35","title":"Kiderült, háromszor forgatott az orosz propagandatévé az MTVA székházában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1a8cc567-3db1-449c-96fa-4ea90b2ede02","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Tarifarendszerének megújításával egy időben 150, illetve 300 megabitesre emelte az internetszolgáltatásai sebességét a UPC. A szolgáltató új Wifi Power Pack rendszer segítségével pedig lehetőséget biztosítanak a wifi jelerősségének és lefedettségének az eddigieknél sokkal egyszerűbb növelésére is.","shortLead":"Tarifarendszerének megújításával egy időben 150, illetve 300 megabitesre emelte az internetszolgáltatásai sebességét...","id":"20181011_upc_internet_150_300_megabit_wifi_power_pack","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1a8cc567-3db1-449c-96fa-4ea90b2ede02&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5d63a84b-c5dc-4279-b903-6b5c6b3f97d1","keywords":null,"link":"/tudomany/20181011_upc_internet_150_300_megabit_wifi_power_pack","timestamp":"2018. október. 11. 08:03","title":"A UPC ügyfele? Gyorsabb internetet adnak ezentúl","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a0bc3dbe-eb5d-407e-96d3-ed2cc229ddce","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Az igazságügyi miniszter szerint a Sargentini-jelentés csupán egy ideológiai háború része, amit Brüsszel indított a magyarok ellen.","shortLead":"Az igazságügyi miniszter szerint a Sargentini-jelentés csupán egy ideológiai háború része, amit Brüsszel indított...","id":"20181011_Trocsanyi_Nem_akarunk_olyanna_valni_mint_NyugatEuropa","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a0bc3dbe-eb5d-407e-96d3-ed2cc229ddce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6e7a8572-ec61-47df-be54-a15c0fa6d5ff","keywords":null,"link":"/itthon/20181011_Trocsanyi_Nem_akarunk_olyanna_valni_mint_NyugatEuropa","timestamp":"2018. október. 11. 15:44","title":"Trócsányi: Nem akarunk olyanná válni, mint Nyugat-Európa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ba6ac853-ac57-41b3-9339-9eaa968b2b3e","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"tudomany","description":"Az első vizsgálatok szerint a hordozórakéta első fokozatának egyik eleme ütközött a második fokozattal. A baleset kihat a Nemzetközi Űrállomáson zajló munkára is.","shortLead":"Az első vizsgálatok szerint a hordozórakéta első fokozatának egyik eleme ütközött a második fokozattal. A baleset kihat...","id":"20181012_szojuz_urhajo_raketa_baleset_vizsgalat_nemzetkozi_urallomas_roszkoszmosz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ba6ac853-ac57-41b3-9339-9eaa968b2b3e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8d438d3e-9aeb-4511-8a6d-646f6e2f55ff","keywords":null,"link":"/tudomany/20181012_szojuz_urhajo_raketa_baleset_vizsgalat_nemzetkozi_urallomas_roszkoszmosz","timestamp":"2018. október. 12. 13:10","title":"Már gyanítják, mi okozta a Szojuz balesetét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"738212d4-8061-47d2-a4ca-18339ad9d796","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A következő napokban a nappali maximumok 21-26 fok között alakulnak.","shortLead":"A következő napokban a nappali maximumok 21-26 fok között alakulnak.","id":"20181011_A_hetvegeig_biztos_kitart_a_nyari_meleg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=738212d4-8061-47d2-a4ca-18339ad9d796&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fc8e8dbf-ac82-4d2d-8f01-8ce259811b22","keywords":null,"link":"/itthon/20181011_A_hetvegeig_biztos_kitart_a_nyari_meleg","timestamp":"2018. október. 11. 14:29","title":"A hétvégéig biztos kitart a nyári meleg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"61dfb818-b739-4d16-9986-6703610c868b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Eddig csak néhány mobilra volt elérhető az óriási pénzmennyiséget termelő Fortnite bétája. Ha androidos telefonja van, itt a jó hír: még több készüléket vonnak be.","shortLead":"Eddig csak néhány mobilra volt elérhető az óriási pénzmennyiséget termelő Fortnite bétája. Ha androidos telefonja van...","id":"20181012_fortnite_battle_royale_android_telefon_letoltes_mobiljatek_epic_games","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=61dfb818-b739-4d16-9986-6703610c868b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"042e864e-bb84-45bb-a468-1de957bf7c4c","keywords":null,"link":"/tudomany/20181012_fortnite_battle_royale_android_telefon_letoltes_mobiljatek_epic_games","timestamp":"2018. október. 12. 16:03","title":"Itt a bejelentés: (majdnem) bármelyik androidos mobilra tölthető a nagysikerű Fortnite","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a467ac3e-c284-44d6-a281-88e03a8ec6c9","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy romániai és szerbiai magyar kislányt operáltak meg a közelmúltban a szegedi gyermekklinikán, az operációk költségét adományokból fedezték.","shortLead":"Egy romániai és szerbiai magyar kislányt operáltak meg a közelmúltban a szegedi gyermekklinikán, az operációk költségét...","id":"20181010_szegedi_gyermekklinika_szivmutet_rotary_club","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a467ac3e-c284-44d6-a281-88e03a8ec6c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"384445c5-d660-43fb-976e-0f2f558a9bcf","keywords":null,"link":"/elet/20181010_szegedi_gyermekklinika_szivmutet_rotary_club","timestamp":"2018. október. 10. 21:40","title":"Otthon nem vállalták az orvosok, Szegeden műtötték meg a kislányok szívét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39966249-491b-45ee-8f7c-140f631152fa","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Az utóbbi években olyan dinamikusan nőttek a fővárosi lakásárak, hogy joggal merül fel a kérdés: mikor lesz vége? A szakértők szerint a lakásárak növekedése addig fog folytatódni, míg be nem hozzák a 2008–2013-as visszaesést, és fel nem zárkóznak a régió fővárosainak áraihoz. ","shortLead":"Az utóbbi években olyan dinamikusan nőttek a fővárosi lakásárak, hogy joggal merül fel a kérdés: mikor lesz vége...","id":"20181011_Ezert_dragulnak_majd_meg_tovabb_a_budapesti_lakasok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=39966249-491b-45ee-8f7c-140f631152fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"460d3777-e493-4751-a0b0-d6c110c64361","keywords":null,"link":"/ingatlan/20181011_Ezert_dragulnak_majd_meg_tovabb_a_budapesti_lakasok","timestamp":"2018. október. 11. 12:32","title":"Ezért drágulnak majd még tovább a budapesti lakások","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]