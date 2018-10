Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d52cb11d-9777-47d4-807b-b41a23c038d2","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Befektetői körökben terjed az a keserédes vicc, hogy ha egy vállalat új székháza elkészül, akkor az valószínűleg a cég életciklusának csúcsát is kijelöli. Onnan már lefelé vezet az út.","shortLead":"Befektetői körökben terjed az a keserédes vicc, hogy ha egy vállalat új székháza elkészül, akkor az valószínűleg a cég...","id":"20181015_A_sors_ironiaja_eppen_most_keszul_uj_szekhazba_a_Fundamenta_Lakaskassza","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d52cb11d-9777-47d4-807b-b41a23c038d2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8fd65272-1ddf-49df-a779-d2da07c10931","keywords":null,"link":"/ingatlan/20181015_A_sors_ironiaja_eppen_most_keszul_uj_szekhazba_a_Fundamenta_Lakaskassza","timestamp":"2018. október. 15. 17:05","title":"A sors iróniája, éppen most készül új székházba a Fundamenta Lakáskassza","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0ebd49e3-a18f-45ad-85ca-c0b275b6636a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hiába szidja a kormány Sorost és Brüsszelt: a magyarok még soha ennyire nem szerették az EU-t, mint most. Az európaiak 48 százaléka pedig erősebb EU-t szeretne, és csak 27 százalékuk gyengébbet. ","shortLead":"Hiába szidja a kormány Sorost és Brüsszelt: a magyarok még soha ennyire nem szerették az EU-t, mint most. Az európaiak...","id":"20181017_Rekordnepszeru_az_EU_a_NERben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0ebd49e3-a18f-45ad-85ca-c0b275b6636a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f950a7f4-d6c9-4434-ba93-27d8ca3cda11","keywords":null,"link":"/itthon/20181017_Rekordnepszeru_az_EU_a_NERben","timestamp":"2018. október. 17. 10:23","title":"Rekordnépszerű az EU a NER-ben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66ba7856-a71f-43ef-b64b-d7ac57667c63","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto.kozlekedes","description":"A tűzoltók próbálják lehozni őket, emiatt sem a villamosok, sem az autók nem mehetnek át a hídon.","shortLead":"A tűzoltók próbálják lehozni őket, emiatt sem a villamosok, sem az autók nem mehetnek át a hídon.","id":"20181015_Teljes_szelessegeben_lezartak_a_Szabadsag_hidat_mert_ket_ember_felmaszott_ra","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=66ba7856-a71f-43ef-b64b-d7ac57667c63&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c11fe09e-a2ee-4fe2-b3e2-15bfcd8375e9","keywords":null,"link":"/cegauto.kozlekedes/20181015_Teljes_szelessegeben_lezartak_a_Szabadsag_hidat_mert_ket_ember_felmaszott_ra","timestamp":"2018. október. 15. 20:44","title":"Teljes szélességében lezárták a Szabadság hidat, mert két ember felmászott rá","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2b5c25c8-8918-443b-951d-681eeb983afa","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A festmény felújítása évekig eltart, és több millió euróba kerül. Viszont ez alatt is folyamatosan lehet majd látni.","shortLead":"A festmény felújítása évekig eltart, és több millió euróba kerül. Viszont ez alatt is folyamatosan lehet majd látni.","id":"20181016_Ez_eleg_meno_lesz_eloben_lehet_kovetni_Rembrandt_Ejjeli_orjaratanak_a_restauralasat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2b5c25c8-8918-443b-951d-681eeb983afa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4bfb16c6-0ef7-4cdc-851b-f65bc32bac7b","keywords":null,"link":"/kultura/20181016_Ez_eleg_meno_lesz_eloben_lehet_kovetni_Rembrandt_Ejjeli_orjaratanak_a_restauralasat","timestamp":"2018. október. 16. 14:26","title":"Ez elég menő lesz: élőben lehet követni Rembrandt Éjjeli őrjáratának a restaurálását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cddda5b0-9bb7-445e-bc8b-a07bed15f40b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egy új Panamera azoknak, akik a típus alapmodelljét gyengének, a csúcsmodellt pedig már túl erősnek találják.","shortLead":"Egy új Panamera azoknak, akik a típus alapmodelljét gyengének, a csúcsmodellt pedig már túl erősnek találják.","id":"20181016_Porsche_Panamera_GTS","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cddda5b0-9bb7-445e-bc8b-a07bed15f40b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"45f6f05f-b045-42c0-9489-f6db80d8ae52","keywords":null,"link":"/cegauto/20181016_Porsche_Panamera_GTS","timestamp":"2018. október. 16. 08:26","title":"Kombiként is kapható a 460 lóerős új Porsche Panamera GTS","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e72680ff-2c64-42ba-9073-072f3ba8d710","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A gyülekezési jogot sértette, hogy 2017 áprilisában egy Parlament előtti demonstráción azonosítás nélküli, civil ruhás rendőrök léptek fel a tüntetőkkel szemben – állapította meg az alapvető jogok biztosa egy beadvány vizsgálatában.","shortLead":"A gyülekezési jogot sértette, hogy 2017 áprilisában egy Parlament előtti demonstráción azonosítás nélküli, civil ruhás...","id":"20181016_Civil_ruhas_rendorok_miatt_vizsgalodik_az_ombudsman","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e72680ff-2c64-42ba-9073-072f3ba8d710&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"db040f5d-38a1-422c-9f6c-243438156127","keywords":null,"link":"/itthon/20181016_Civil_ruhas_rendorok_miatt_vizsgalodik_az_ombudsman","timestamp":"2018. október. 16. 12:07","title":"Civil ruhás rendőrök miatt vizsgálódik az ombudsman","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1be633d5-c689-4f86-9e06-0fd905157406","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Fesztiválhangulattal csalogat a harmadik őszi Margó a Várkert Bazárba. ","shortLead":"Fesztiválhangulattal csalogat a harmadik őszi Margó a Várkert Bazárba. ","id":"20181016_Margo_fesztival_konyvfesztival","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1be633d5-c689-4f86-9e06-0fd905157406&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"986ad27f-217c-491f-8e2b-34fb8811d2cc","keywords":null,"link":"/kultura/20181016_Margo_fesztival_konyvfesztival","timestamp":"2018. október. 16. 11:10","title":"Nem félünk a trolloktól – jön az őszi Margó fesztivál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e747c19-d321-4a2f-b032-a23b3718e014","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Öt évvel ezelőtti megjelenése óta sem lankad az érdeklődés a Grand Theft Auto ötödik része iránt, amely ez idő alatt több milliárd dollár bevételhez juttatta készítőit. A hihetetlen sikert dokumentumfilmben készül elmesélni a kiadó Rockstar Games.","shortLead":"Öt évvel ezelőtti megjelenése óta sem lankad az érdeklődés a Grand Theft Auto ötödik része iránt, amely ez idő alatt...","id":"20181015_rockstar_games_rockstar_north_grand_theft_auto_5_dokumentumfilm","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5e747c19-d321-4a2f-b032-a23b3718e014&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2f606289-1db6-43fe-aa56-fe9eaa706196","keywords":null,"link":"/tudomany/20181015_rockstar_games_rockstar_north_grand_theft_auto_5_dokumentumfilm","timestamp":"2018. október. 15. 15:03","title":"Már forgatják a filmet a GTA 5 hihetetlen sikeréről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]