[{"available":true,"c_guid":"9510fc1d-d731-4897-b32d-1449c7cf50a1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Orbán Viktor örökbe fogadott egy kisorrszarvút a nyíregyházi állatkertben, Facebook-követőitől kéri, hogy adjanak neki nevet. Szerencse, hogy nincs most fontosabb probléma az országban.","shortLead":"Orbán Viktor örökbe fogadott egy kisorrszarvút a nyíregyházi állatkertben, Facebook-követőitől kéri, hogy adjanak neki...","id":"20181019_Mikozben_sorra_viszik_targyalasra_a_hajlektalanokat_Orban_Viktor_egy_orrszarvu_neverol_inditott_szavazast_a_Facebookon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9510fc1d-d731-4897-b32d-1449c7cf50a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f0c2b2da-a201-41a2-8428-cb9c892983c1","keywords":null,"link":"/itthon/20181019_Mikozben_sorra_viszik_targyalasra_a_hajlektalanokat_Orban_Viktor_egy_orrszarvu_neverol_inditott_szavazast_a_Facebookon","timestamp":"2018. október. 19. 16:03","title":"Míg sorra viszik tárgyalásra a hajléktalanokat, Orbán egy orrszarvú nevéről szavaztat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ebe1cb88-753c-4070-bb09-b94b0f3a0a79","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Egyelőre csak kiszivárogtatásról van szó, de gyakorlatilag biztosra vehető, hogy Franciaországban is bevezetik a nagyobb városok központjában az útdíjat.","shortLead":"Egyelőre csak kiszivárogtatásról van szó, de gyakorlatilag biztosra vehető, hogy Franciaországban is bevezetik...","id":"20181019_Tarlos_is_tanulhatna_a_franciaktol_hogyan_kell_beadni_az_embereknek_a_dugodij_otletet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ebe1cb88-753c-4070-bb09-b94b0f3a0a79&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dfa0882e-89be-40e7-be78-d41f0190f5b5","keywords":null,"link":"/kkv/20181019_Tarlos_is_tanulhatna_a_franciaktol_hogyan_kell_beadni_az_embereknek_a_dugodij_otletet","timestamp":"2018. október. 19. 10:44","title":"Tarlós is tanulhatna a franciáktól, hogyan kell beadni az embereknek a dugódíj ötletét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5423e653-a636-44ce-aeec-33db355d302c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Rekordkísérlet és oktatási projekt volt, de Facebookon hirdetni olcsóbb, mint szuperszonikus autón.","shortLead":"Rekordkísérlet és oktatási projekt volt, de Facebookon hirdetni olcsóbb, mint szuperszonikus autón.","id":"20181019_Elfogyott_a_penz_a_brit_raketaauto_mogul","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5423e653-a636-44ce-aeec-33db355d302c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a199b1ef-4320-452a-b383-dec43a28b1bb","keywords":null,"link":"/cegauto/20181019_Elfogyott_a_penz_a_brit_raketaauto_mogul","timestamp":"2018. október. 19. 08:44","title":"Elfogyott a pénz a brit rakétaautó mögül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c6763b7b-2acf-49f8-af93-cb4174f6fba3","c_author":"hvg.hu","category":"enesacegem","description":"A szemét viszont marad.","shortLead":"A szemét viszont marad.","id":"20181019_Elfogyott_a_turelem_116_telepulesrol_tunhetnek_el_a_kukasautok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c6763b7b-2acf-49f8-af93-cb4174f6fba3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ab206646-cf78-48d3-8e93-7899cd7132ae","keywords":null,"link":"/enesacegem/20181019_Elfogyott_a_turelem_116_telepulesrol_tunhetnek_el_a_kukasautok","timestamp":"2018. október. 19. 15:03","title":"Elfogyott a türelem, 116 településről tűnhetnek el a kukásautók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4aa988b6-1562-4776-b7e5-b6cd16f6de30","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Másfél nap alatt szedte össze a rendőri figyelmeztetéseket az a nő, akit elsőként vettek Budapesten szabálysértési őrizetbe életvitelszerű utcán élés miatt. ","shortLead":"Másfél nap alatt szedte össze a rendőri figyelmeztetéseket az a nő, akit elsőként vettek Budapesten szabálysértési...","id":"20181019_hajlektalan_budapest_per_targyalas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4aa988b6-1562-4776-b7e5-b6cd16f6de30&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8e558a0a-0d87-445d-874c-7c77dffc1354","keywords":null,"link":"/itthon/20181019_hajlektalan_budapest_per_targyalas","timestamp":"2018. október. 19. 06:00","title":"Egy 61 éves hajléktalan nőt vittek el elsőként Budapesten, ma lesz a tárgyalása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"994aed3f-cea0-4c0a-a2dc-4daf36ddad40","c_author":"Gergely Márton","category":"itthon","description":"A tényeket nem ismerni, hanem érezni kell – így tartják azok a populista, nacionalista erők, amelyek Európa-szerte a jövő májusi EP-választásokra készülnek. Ha a nyilvánosságot uralni tudják a témáikkal, akkor nyert ügyük van, ehhez azonban saját kommunikációs csatornák kiépítésére van szükségük. Az elmúlt hetekben öt másik európai szerkesztőséggel együtt a HVG is igyekezett utánajárni, hogyan igyekszik felülírni a valóságot az illiberális média. Mint kiderült, ezt a betegséget Magyarországon kívül is ismerik, legfeljebb itthon lényegesen előrehaladottabb stádiumban jár. ","shortLead":"A tényeket nem ismerni, hanem érezni kell – így tartják azok a populista, nacionalista erők, amelyek Európa-szerte...","id":"20181020_Ossztuz_a_kritikus_mediara_het_lepes_amelyben_a_fasoszfera_elpusztitja_a_sajtot","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=994aed3f-cea0-4c0a-a2dc-4daf36ddad40&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9c9f93ee-0706-46d1-a2f3-6b9869d66951","keywords":null,"link":"/itthon/20181020_Ossztuz_a_kritikus_mediara_het_lepes_amelyben_a_fasoszfera_elpusztitja_a_sajtot","timestamp":"2018. október. 20. 07:00","title":"Össztűz a kritikus médiára: hét lépés, amelyben a fasoszféra elpusztítja a sajtót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4ac7b36f-df8d-473e-be68-82a79e602333","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Elnöki közleményt írtak Fluor Tomiék.



","shortLead":"Elnöki közleményt írtak Fluor Tomiék.



","id":"20181019_Wellhello_a_tagok_tavozasarol_A_hir_igaz_aggodni_viszont_nem_kell","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4ac7b36f-df8d-473e-be68-82a79e602333&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9abd2ee4-9f9a-4d5e-9e70-1193110c4a85","keywords":null,"link":"/kultura/20181019_Wellhello_a_tagok_tavozasarol_A_hir_igaz_aggodni_viszont_nem_kell","timestamp":"2018. október. 19. 09:04","title":"A Wellhello a tagok távozásáról: A hír igaz, aggódni viszont nem kell","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0a0d6dc2-3e06-418c-9880-d55c5e678818","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Gulyás elmondott egy régi viccet, majd hirtelen rátért arra, hogy Nyugat-Európában semmibe veszik a választói akaratot. ","shortLead":"Gulyás elmondott egy régi viccet, majd hirtelen rátért arra, hogy Nyugat-Európában semmibe veszik a választói akaratot. ","id":"20181018_A_Szovjetuniohoz_hasonlitotta_az_Europai_Bizottsagot_Gulyas_Gergely_1956ra_emlekezve","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0a0d6dc2-3e06-418c-9880-d55c5e678818&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"04b4b695-8aa7-4498-b3ad-6740f2d0e4ae","keywords":null,"link":"/itthon/20181018_A_Szovjetuniohoz_hasonlitotta_az_Europai_Bizottsagot_Gulyas_Gergely_1956ra_emlekezve","timestamp":"2018. október. 18. 21:46","title":"A Szovjetunióhoz hasonlította az Európai Bizottságot Gulyás Gergely 1956-ra emlékezve","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]