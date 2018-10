Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6355e676-fffe-4eaa-9074-8920cef26833","c_author":"Kovács Gellért","category":"kultura","description":"A rajongók milliói által visszafojtott lélegzettel várt Bohém rapszódia kockáztatni nem merő, látványos tisztelgés minden idők egyik legnagyobb frontembere előtt – Rami Malek kétségtelenül nagyszerű, szimbolikusan is magányos alakításával. Kritika.","shortLead":"A rajongók milliói által visszafojtott lélegzettel várt Bohém rapszódia kockáztatni nem merő, látványos tisztelgés...","id":"20181029_Freddie_Mercury_halhatatlan_de_nem_azert_mert_jatekfilmet_csinaltak_rola","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6355e676-fffe-4eaa-9074-8920cef26833&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"284f9ef4-d45a-4bfa-9490-eefbbce04459","keywords":null,"link":"/kultura/20181029_Freddie_Mercury_halhatatlan_de_nem_azert_mert_jatekfilmet_csinaltak_rola","timestamp":"2018. október. 29. 20:00","title":"Freddie Mercury halhatatlan, de a róla szóló mozi nem az","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"54625d2f-65d6-4c51-89e0-c7be0800b6dc","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Európa egyes magasabb pontjain már télies az időjárás, de nemcsak az Alpokban, hanem Franciaországban és Spanyolországban is havazott 600-700 méter tengerszint feletti magasságban.","shortLead":"Európa egyes magasabb pontjain már télies az időjárás, de nemcsak az Alpokban, hanem Franciaországban és...","id":"20181029_Nalunk_dolnek_a_melegrekordok_a_spanyolokat_megveszi_az_isten_hidege","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=54625d2f-65d6-4c51-89e0-c7be0800b6dc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"816c51d9-ea8c-46f0-915d-b1179c2ab81c","keywords":null,"link":"/vilag/20181029_Nalunk_dolnek_a_melegrekordok_a_spanyolokat_megveszi_az_isten_hidege","timestamp":"2018. október. 29. 12:35","title":"Nálunk dőlnek a melegrekordok, a spanyolokat megveszi az isten hidege","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"88166403-fd7c-4000-8c34-ab78c52d2623","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Kiadta új frissítési ütemtervét a Xiaomi, melyből kiderül, a gyártó mely telefonjai kapják meg az Android Oreo vagy Pie verzióját még idén. ","shortLead":"Kiadta új frissítési ütemtervét a Xiaomi, melyből kiderül, a gyártó mely telefonjai kapják meg az Android Oreo vagy Pie...","id":"20181029_xiaomi_android_oreo_pie_update_frissites_datum","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=88166403-fd7c-4000-8c34-ab78c52d2623&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"79ba9965-73e8-41f0-bbd1-e80f01a81094","keywords":null,"link":"/tudomany/20181029_xiaomi_android_oreo_pie_update_frissites_datum","timestamp":"2018. október. 29. 17:03","title":"Xiaomi telefonja van? Mutatjuk, mikor frissíthet a következő Androidra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c6e946b-0b70-4cd9-8a47-3d01a28097ff","c_author":"hvg.hu","category":"enesacegem","description":"A Pénzügyminisztérium közérdekű adatigénylése nyomán árulták el: a boltosok több mint kétharmada szabályt sértett.","shortLead":"A Pénzügyminisztérium közérdekű adatigénylése nyomán árulták el: a boltosok több mint kétharmada szabályt sértett.","id":"20181030_Feketemunka_kifizetetlen_potlek_keso_fizetes__ilyen_a_bolti_dolgozok_helyzete","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3c6e946b-0b70-4cd9-8a47-3d01a28097ff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"36ea8559-aceb-4dbe-9505-7c2ac7f63c0e","keywords":null,"link":"/enesacegem/20181030_Feketemunka_kifizetetlen_potlek_keso_fizetes__ilyen_a_bolti_dolgozok_helyzete","timestamp":"2018. október. 30. 09:49","title":"Feketemunka, kifizetetlen pótlék, késő fizetés – ilyen a bolti dolgozók helyzete","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e3238a4d-2b66-4079-9906-a7cb797a2846","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"És még egy kis headbang is becsúszott a végén!","shortLead":"És még egy kis headbang is becsúszott a végén!","id":"20181029_Bohemian_Rhapsody_Queen_haromeves_headbang","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e3238a4d-2b66-4079-9906-a7cb797a2846&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f93bda05-2217-4853-963d-817f82963cb0","keywords":null,"link":"/kultura/20181029_Bohemian_Rhapsody_Queen_haromeves_headbang","timestamp":"2018. október. 29. 13:04","title":"Imádja az internet a hároméves kislányt, aki kívülről fújja a Bohemian Rhapsodyt – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2b1253e0-a587-491a-b46b-4bcab6baa0cb","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Azt szeretné elérni, hogy a kutyatartók magukba szálljanak, a harci ebek tartását pedig szerinte engedélyhez kellene kötni.","shortLead":"Azt szeretné elérni, hogy a kutyatartók magukba szálljanak, a harci ebek tartását pedig szerinte engedélyhez kellene...","id":"20181029_Amerikai_bulldog_olte_meg_Boggie_kiskutyajat_az_enekesno_most_a_felelos_allattartasert_kampanyol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2b1253e0-a587-491a-b46b-4bcab6baa0cb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e16cda11-e176-4d48-bee4-795aae158998","keywords":null,"link":"/elet/20181029_Amerikai_bulldog_olte_meg_Boggie_kiskutyajat_az_enekesno_most_a_felelos_allattartasert_kampanyol","timestamp":"2018. október. 29. 15:42","title":"Amerikai buldog ölte meg Boggie kiskutyáját, az énekesnő most a felelős állattartásért kampányol","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6aa58ac0-aa4b-4d36-bf4c-f47eec6b89ac","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Jelentős mennyiségre elkövetett kábítószer-kereskedelem bűntettének megalapozott gyanúja miatt nyomoz a rendőrség egy bolgár, egy szerb és egy magyar férfi ellen.

","shortLead":"Jelentős mennyiségre elkövetett kábítószer-kereskedelem bűntettének megalapozott gyanúja miatt nyomoz a rendőrség...","id":"20181031_drog_kabitoszer_drogfogas_rendorseg_kabitoszer_kereskedelem","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6aa58ac0-aa4b-4d36-bf4c-f47eec6b89ac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fb15fab4-bca4-47c3-8b4f-7d74fb9bf941","keywords":null,"link":"/itthon/20181031_drog_kabitoszer_drogfogas_rendorseg_kabitoszer_kereskedelem","timestamp":"2018. október. 31. 06:25","title":"Budapesti kávézóban csaptak le az 50 millió forintnyi drogra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9a17c29d-22db-4254-a767-2432f2072dd6","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Az EMIH vezetőségi tagja szerint kulcskérdés, hogy Európa integrálni tudja-e a gazdasági bevándorlókat.","shortLead":"Az EMIH vezetőségi tagja szerint kulcskérdés, hogy Európa integrálni tudja-e a gazdasági bevándorlókat.","id":"20181031_A_zsidok_nagyobb_biztonsagban_vannak_ott_ahol_kevesebb_a_muszlim","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9a17c29d-22db-4254-a767-2432f2072dd6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cff1f7d3-fbf2-4355-9e9b-fa41b559e075","keywords":null,"link":"/itthon/20181031_A_zsidok_nagyobb_biztonsagban_vannak_ott_ahol_kevesebb_a_muszlim","timestamp":"2018. október. 31. 07:48","title":"A zsidók nagyobb biztonságban vannak ott, ahol kevesebb a muszlim?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]