Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"878a3967-75cf-4174-bb26-7a59077adc3f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Haifa, Izrael harmadik legnagyobb városa, gondolt egy nagyot és történelmet írt.","shortLead":"Haifa, Izrael harmadik legnagyobb városa, gondolt egy nagyot és történelmet írt.","id":"20181101_Tortenelmet_irtak_Izraelben_most_eloszor_lett_no_egy_nagyvaros_polgarmestere","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=878a3967-75cf-4174-bb26-7a59077adc3f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"945cbb83-5bd7-4643-8efd-cacd9f64065d","keywords":null,"link":"/elet/20181101_Tortenelmet_irtak_Izraelben_most_eloszor_lett_no_egy_nagyvaros_polgarmestere","timestamp":"2018. november. 01. 18:16","title":"Történelmet írtak Izraelben: most először lett nő egy nagyváros polgármestere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a410091c-ed00-4170-a991-09564802e091","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hosszú cikkben elemzik a New York Times a Soros György nevével összekapcsolódó összeesküvés-elméletek alakulását, illetve azok amerikai használatát. Európában Orbánék járnak ebben élen. ","shortLead":"Hosszú cikkben elemzik a New York Times a Soros György nevével összekapcsolódó összeesküvés-elméletek alakulását...","id":"20181102_Hogyan_kerult_Soros_Gyorgy_gyalazasa_az_internet_sotet_zugaibol_a_politikai_vitak_kozeppontjaba","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a410091c-ed00-4170-a991-09564802e091&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6adf1ed1-391f-436d-81a7-3964a1712e46","keywords":null,"link":"/itthon/20181102_Hogyan_kerult_Soros_Gyorgy_gyalazasa_az_internet_sotet_zugaibol_a_politikai_vitak_kozeppontjaba","timestamp":"2018. november. 02. 15:50","title":"Hogyan került Soros György gyalázása az internet sötét zugaiból a politikai viták középpontjába?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4f12cd67-e49f-4d67-8d2b-57103b0aaa84","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Mikor közölhető a köztisztviselővel a felmentés, a felmentési időszak alatt bekövetkezett illetményalap-emelést figyelembe kell-e venni a végkielégítésnél? ","shortLead":"Mikor közölhető a köztisztviselővel a felmentés, a felmentési időszak alatt bekövetkezett illetményalap-emelést...","id":"20181102_Mikor_es_hogyan_lehet_valakit_kirugni_a_kozszferabol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4f12cd67-e49f-4d67-8d2b-57103b0aaa84&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"01576ed3-2524-4c58-87dc-e46c20af07e5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181102_Mikor_es_hogyan_lehet_valakit_kirugni_a_kozszferabol","timestamp":"2018. november. 02. 09:20","title":"Mikor és hogyan lehet valakit kirúgni a közszférából?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e84fc1ed-f0cd-4298-ad4a-1711522737b3","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Olyan ma a helyzet a kontinensen, mint az 1920-es években - mondta a francia elnök.","shortLead":"Olyan ma a helyzet a kontinensen, mint az 1920-es években - mondta a francia elnök.","id":"20181101_Macron_a_nacionalista_lepra_miatt_vesztheti_el_Europa_a_szuverenitasat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e84fc1ed-f0cd-4298-ad4a-1711522737b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"770f586d-79da-43b7-9a60-4e585db91fb9","keywords":null,"link":"/vilag/20181101_Macron_a_nacionalista_lepra_miatt_vesztheti_el_Europa_a_szuverenitasat","timestamp":"2018. november. 01. 14:32","title":"Macron: a nacionalista lepra miatt vesztheti el Európa a szuverenitását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1f4ebc1e-1204-4692-bb13-fc97f49d1e5c","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A Közép-Amerika felől érkező migránskaraván tagjai nem menedékkérők és nem léphetnek be az Egyesült Államokba - közölte Donald Trump.","shortLead":"A Közép-Amerika felől érkező migránskaraván tagjai nem menedékkérők és nem léphetnek be az Egyesült Államokba - közölte...","id":"20181101_Trump_uzent_a_hondurasi_menetnek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1f4ebc1e-1204-4692-bb13-fc97f49d1e5c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0f69e2f5-f285-4ef0-b5cf-8aa785af5958","keywords":null,"link":"/vilag/20181101_Trump_uzent_a_hondurasi_menetnek","timestamp":"2018. november. 01. 23:40","title":"Trump üzent a „hondurasi menetnek”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2c8cba1e-df3e-4fe0-8955-00b7e6e0564b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A szokásosnál enyhébb és szárazabb idő várható.","shortLead":"A szokásosnál enyhébb és szárazabb idő várható.","id":"20181103_Egyaltalan_nem_novemberi_idovel_folytatodik_a_november","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2c8cba1e-df3e-4fe0-8955-00b7e6e0564b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"39eb1d45-4173-4b7a-aa42-d8f9e2e410ad","keywords":null,"link":"/itthon/20181103_Egyaltalan_nem_novemberi_idovel_folytatodik_a_november","timestamp":"2018. november. 03. 08:08","title":"Egyáltalán nem novemberi idővel folytatódik a november","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d79306fb-b2fc-4750-9fa5-48402b087ea2","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Rick Perry amerikai energiaügyi miniszter a jövő héten kelet- és közép-európai országokat keres fel, hogy az orosz szén- és gázszállításokat kiváltó ajánlatot tegyen. ","shortLead":"Rick Perry amerikai energiaügyi miniszter a jövő héten kelet- és közép-európai országokat keres fel, hogy az orosz...","id":"20181102_Amerikai_szen_es_gaz_csokkentene_KozepEuropa_orosz_energiafuggoseget","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d79306fb-b2fc-4750-9fa5-48402b087ea2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"34bbb216-2af2-4ba3-900f-b190f5183ece","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181102_Amerikai_szen_es_gaz_csokkentene_KozepEuropa_orosz_energiafuggoseget","timestamp":"2018. november. 02. 15:18","title":"Amerikai szén és gáz csökkentené Közép-Európa orosz energiafüggőségét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"342514c4-b558-447e-828d-ac1d08b473ad","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Tom Steyer gyakran kampányol az elnök hivatali elmozdításáért.","shortLead":"Tom Steyer gyakran kampányol az elnök hivatali elmozdításáért.","id":"20181103_Ujabb_gyanus_csomagot_kapott_egy_demokrata_parti_amerikai_milliardos","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=342514c4-b558-447e-828d-ac1d08b473ad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"582e8d8b-d7b7-4aa5-958c-425329082766","keywords":null,"link":"/vilag/20181103_Ujabb_gyanus_csomagot_kapott_egy_demokrata_parti_amerikai_milliardos","timestamp":"2018. november. 03. 08:20","title":"Újabb gyanús csomagot kapott egy demokrata párti amerikai milliárdos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]