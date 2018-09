Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"eb124a94-9dfd-4d91-bcd1-e7d70e74ac99","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"A kő egy olyan teremben landolt, ahol éppen többen is voltak, de senki nem sérült meg. Az elkövetőt azóta elfogták. ","shortLead":"A kő egy olyan teremben landolt, ahol éppen többen is voltak, de senki nem sérült meg. Az elkövetőt azóta elfogták. ","id":"20180921_Kovet_dobtak_be_a_gdanski_zsinagoga_ablakan","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=eb124a94-9dfd-4d91-bcd1-e7d70e74ac99&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1f2ad173-bcc6-4453-b43b-49cb65335aeb","keywords":null,"link":"/vilag/20180921_Kovet_dobtak_be_a_gdanski_zsinagoga_ablakan","timestamp":"2018. szeptember. 21. 15:05","title":"Követ dobtak be a gdanski zsinagóga ablakán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4543a46d-3b37-43cf-9893-4d7d1b47741d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Precíz munkatársból a szükségesnél talán eggyel kevesebb van, humorérzékből viszont bőségesen akad a hongkongi Cathay Pacific légitársaságnál.","shortLead":"Precíz munkatársból a szükségesnél talán eggyel kevesebb van, humorérzékből viszont bőségesen akad a hongkongi Cathay...","id":"20180920_cathay_pacific_hibas_felfestes_betuhiba_livery","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4543a46d-3b37-43cf-9893-4d7d1b47741d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"79462d22-03e0-47d7-82c9-1ee29710a3b5","keywords":null,"link":"/tudomany/20180920_cathay_pacific_hibas_felfestes_betuhiba_livery","timestamp":"2018. szeptember. 20. 08:03","title":"Ilyen nincs: rossz nevet festett saját Boeing repülőgépére egy légitársaság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a93a549c-d2aa-4b61-bc42-ad0bc331bfbf","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Szankciókkal fenyegeti a Facebookot az uniós fogyasztóvédelmi megsértések miatt az Európai Bizottság.","shortLead":"Szankciókkal fenyegeti a Facebookot az uniós fogyasztóvédelmi megsértések miatt az Európai Bizottság.","id":"20180920_europai_bizottsag_facebook_unios_fogyasztovedelmi_eloiras_facebook","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a93a549c-d2aa-4b61-bc42-ad0bc331bfbf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"db5c0202-9a7a-474c-afa8-69024bba7be0","keywords":null,"link":"/tudomany/20180920_europai_bizottsag_facebook_unios_fogyasztovedelmi_eloiras_facebook","timestamp":"2018. szeptember. 20. 13:30","title":"Megszorongatná a Facebookot az Európai Bizottság, rövid határidőt kapott Zuckerberg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ce11b2bf-cbd6-44ec-b4b5-092f99624b41","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Egy korábbi felvételről lehet szó, de az időpont mindegy is, a látottak a lényeg. Így még biztosan nem látta az amerikai elnököt. ","shortLead":"Egy korábbi felvételről lehet szó, de az időpont mindegy is, a látottak a lényeg. Így még biztosan nem látta...","id":"20180920_Trump_valami_egeszen_furcsa_hangott_adott_ki_a_kamerak_elott__video","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ce11b2bf-cbd6-44ec-b4b5-092f99624b41&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f62faf26-0a12-4c93-8c2e-08cce7150073","keywords":null,"link":"/vilag/20180920_Trump_valami_egeszen_furcsa_hangott_adott_ki_a_kamerak_elott__video","timestamp":"2018. szeptember. 20. 07:47","title":"Trump valami egészen furcsa hangott adott ki a kamerák előtt – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4d5f3366-8fac-4d44-be18-5b6222a66f1a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hidegfront jön a hétvégén, lesz, ahol a 20 fokot sem éri el a hőmérő higanyszála. ","shortLead":"Hidegfront jön a hétvégén, lesz, ahol a 20 fokot sem éri el a hőmérő higanyszála. ","id":"20180921_Egy_nap_maradt_a_nyarias_melegbol_szombattol_itt_az_osz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4d5f3366-8fac-4d44-be18-5b6222a66f1a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"32f83437-0f12-49a2-a5c3-5a346ae1076f","keywords":null,"link":"/itthon/20180921_Egy_nap_maradt_a_nyarias_melegbol_szombattol_itt_az_osz","timestamp":"2018. szeptember. 21. 05:35","title":"Egy nap maradt a nyárias melegből, szombattól itt az ősz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0cc33f32-15ea-4abb-86f0-e6f391938ea4","c_author":"SPAR","category":"brandchannel","description":"Csapatban vagy egyedül érdemes futni? Mennyi idő, míg valaki a nulláról felkészül egy maratoni futásra? És milyen az ideális edzésterv? Ilyen és ehhez hasonló kérdéseket járunk körbe egy már igazán tapasztalt futó segítségével. Akik komolyan fontolgatják, hogy belevágnak egy hosszabb távú kihívásba, érdemes megfogadniuk ezeket a tanácsokat.","shortLead":"Csapatban vagy egyedül érdemes futni? Mennyi idő, míg valaki a nulláról felkészül egy maratoni futásra? És milyen...","id":"spar_20180917_A_hobbifutastol_a_maratoni_felkeszulesig_igy_erdemes_futni","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0cc33f32-15ea-4abb-86f0-e6f391938ea4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"278c98f8-3755-4752-b457-e2c0ae319b2f","keywords":null,"link":"/brandchannel/spar_20180917_A_hobbifutastol_a_maratoni_felkeszulesig_igy_erdemes_futni","timestamp":"2018. szeptember. 20. 11:30","title":"A hobbifutástól a maratoni felkészülésig: így érdemes futni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_partnername":"SPAR Magyarország","c_partnerlogo":"9615d6e6-8d73-4e29-a76b-e36e534d9f8a","c_partnertag":"SPAR"},{"available":true,"c_guid":"5af9b0a2-073e-42cb-88fb-932ed14fa0fa","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A salzburgi EU-csúcson került szóba a zöld politikus által készített jelentés, Orbán kamerák kereszttüzében mondta el véleményét. ","shortLead":"A salzburgi EU-csúcson került szóba a zöld politikus által készített jelentés, Orbán kamerák kereszttüzében mondta el...","id":"20180920_orban_viktor_sargentini_jelentes_salzburg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5af9b0a2-073e-42cb-88fb-932ed14fa0fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc6c3204-8e0e-4845-a962-14099bb766ba","keywords":null,"link":"/itthon/20180920_orban_viktor_sargentini_jelentes_salzburg","timestamp":"2018. szeptember. 20. 12:23","title":"Orbán: Sargentini-jelentés? Azon mindenki csak nevet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6c76a6bc-6254-4e55-b387-0bbe9e09c5f6","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Peking felszólította az USA-t, hogy vonja vissza azokat a szankciókat, amelyeket azért vetett ki, mert Kína Oroszországtól vásárolt harci repülőket és rakétákat.","shortLead":"Peking felszólította az USA-t, hogy vonja vissza azokat a szankciókat, amelyeket azért vetett ki, mert Kína...","id":"20180921_Kina_duhbe_gurult_a_legujabb_amerikai_szankciok_miatt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6c76a6bc-6254-4e55-b387-0bbe9e09c5f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b0631191-ad3b-4f1a-a7e6-e304b0962e8d","keywords":null,"link":"/vilag/20180921_Kina_duhbe_gurult_a_legujabb_amerikai_szankciok_miatt","timestamp":"2018. szeptember. 21. 16:42","title":"Kína dühbe gurult a legújabb amerikai szankciók miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]