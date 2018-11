Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"bdc19411-2fcc-47c5-bb50-da5b2f2ed0b9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A netes celeb figyelmezteti Fekete-Győr Andrást, ha így folytatják, olyanok lesznek, mint a Párbeszéd.","shortLead":"A netes celeb figyelmezteti Fekete-Győr Andrást, ha így folytatják, olyanok lesznek, mint a Párbeszéd.","id":"20181106_Puzser_visszaszolt_a_Momentumnak_Az_egesz_csak_sefteles","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bdc19411-2fcc-47c5-bb50-da5b2f2ed0b9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a1c2532b-1c87-4d62-9e4a-94409e26ac60","keywords":null,"link":"/itthon/20181106_Puzser_visszaszolt_a_Momentumnak_Az_egesz_csak_sefteles","timestamp":"2018. november. 06. 12:25","title":"Puzsér visszaszólt a Momentumnak: Az egész csak seftelés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c67825f-a1b4-4b63-9040-bd3395ea138e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Innovációs Hivatal egykori elnöke nyíltan kritizálta az innovációs és technológiai minisztert, az MTA és a Corvinus \"átszervezését\" is. ","shortLead":"Az Innovációs Hivatal egykori elnöke nyíltan kritizálta az innovációs és technológiai minisztert, az MTA és a Corvinus...","id":"20181105_Palinkas_Nem_fogok_tudni_Palkoviccsal_egyutt_dolgozni","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8c67825f-a1b4-4b63-9040-bd3395ea138e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e017ebba-44a1-4826-b1d7-ccc462af0c63","keywords":null,"link":"/itthon/20181105_Palinkas_Nem_fogok_tudni_Palkoviccsal_egyutt_dolgozni","timestamp":"2018. november. 05. 20:58","title":"Pálinkás: Nem fogok tudni Palkoviccsal együtt dolgozni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"86b24045-990f-4a7c-b204-08dc29980339","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Csak egy számítógépre van szükségük azoknak, akik kihasználnák a Bungie és az Activision Blizzard közös akcióját, amelynek keretében most néhány napig ingyen lehet letölteni az egyébként nem olcsó Destiny 2-t.","shortLead":"Csak egy számítógépre van szükségük azoknak, akik kihasználnák a Bungie és az Activision Blizzard közös akcióját...","id":"20181105_destiny_2_ingyen_pc_jatek_bungie_activision_blizzard","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=86b24045-990f-4a7c-b204-08dc29980339&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"97e6ef6d-ebc6-45ff-b939-33c84d8f7239","keywords":null,"link":"/tudomany/20181105_destiny_2_ingyen_pc_jatek_bungie_activision_blizzard","timestamp":"2018. november. 05. 20:03","title":"Töltse le, amíg lehet: 13 000 forint helyett rövid ideig ingyen van a 100-ból 85 pontot kapott játék","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3fba4f56-88c9-44ef-91e7-bc121b69271f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Hogyan kell érteni azt, hogy a munkavállaló halálával nem szűnik meg a fizetett éves szabadsághoz való joga? Kérhetik-e az örökösök az elhunyt rokonuk megmaradt szabadnapjai után járó pénzt? Ebben az ügyben döntött az Európai Bíróság.","shortLead":"Hogyan kell érteni azt, hogy a munkavállaló halálával nem szűnik meg a fizetett éves szabadsághoz való joga? Kérhetik-e...","id":"20181106_A_munkavallalonak_holtaban_is_jar_a_szabadsag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3fba4f56-88c9-44ef-91e7-bc121b69271f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b93ceef3-6823-42f3-ad88-39851b57b692","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181106_A_munkavallalonak_holtaban_is_jar_a_szabadsag","timestamp":"2018. november. 06. 12:40","title":"A munkavállalónak holtában is jár a szabadság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e1771f36-2a26-4357-9397-3acbba7d01c1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Néhol ugyan beborul, csapadék viszont nem lesz.","shortLead":"Néhol ugyan beborul, csapadék viszont nem lesz.","id":"20181105_November_van_de_az_idojarast_ez_nem_erdekli_akar_22_fok_is_lehet_ma","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e1771f36-2a26-4357-9397-3acbba7d01c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c7b851b4-e3b7-456a-a8f7-40a26afc691a","keywords":null,"link":"/itthon/20181105_November_van_de_az_idojarast_ez_nem_erdekli_akar_22_fok_is_lehet_ma","timestamp":"2018. november. 05. 05:12","title":"November van, de az időjárást ez nem érdekli: akár 22 fok is lehet ma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8ac2110b-d7fe-4f2b-a98c-ab92814bb305","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A kékvérű brit gyártó készülőben lévő sportkocsija közel 1 milliárd forintba fog kerülni.","shortLead":"A kékvérű brit gyártó készülőben lévő sportkocsija közel 1 milliárd forintba fog kerülni.","id":"20181105_hivatalos_fotokon_az_aston_martin_f1_technikas_kozuti_hiperautoja_hibrid_valkyrie_red_bull","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8ac2110b-d7fe-4f2b-a98c-ab92814bb305&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f2045368-21d7-47dd-84d4-d62d3d825694","keywords":null,"link":"/cegauto/20181105_hivatalos_fotokon_az_aston_martin_f1_technikas_kozuti_hiperautoja_hibrid_valkyrie_red_bull","timestamp":"2018. november. 05. 11:21","title":"Hivatalos fotókon az Aston Martin F1-technikás közúti hibrid hiperautója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"550d3d0a-809f-4e10-af7f-1faa1e523bfa","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Alex Jones műsorait letiltották a nagy internetes megosztó oldalakról, de saját portálja és mintegy száz amerikai rádióállomás tovább sugározza.","shortLead":"Alex Jones műsorait letiltották a nagy internetes megosztó oldalakról, de saját portálja és mintegy száz amerikai...","id":"201841_alex_jones_azinfowars_okle","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=550d3d0a-809f-4e10-af7f-1faa1e523bfa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"84b758be-6f79-4130-871d-4dcf43510259","keywords":null,"link":"/vilag/201841_alex_jones_azinfowars_okle","timestamp":"2018. november. 04. 18:30","title":"Összeesküvés-elméleteket terjeszt, de igazából csak étrend-kiegészítőket akar eladni?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"74f46664-8d30-4746-8226-51d4bea1f40e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A gyanú szerint egy olasz férfi az egyik kecskeméti szórakozóhely előtt nyakon szúrt egy férfit. A kiskunfélegyházi rendőrök 2 órán belül egy ingatlanban fogták el - számol be az esetről a police.hu ","shortLead":"A gyanú szerint egy olasz férfi az egyik kecskeméti szórakozóhely előtt nyakon szúrt egy férfit. A kiskunfélegyházi...","id":"20181104_Olasz_ferfi_keselt_Kecskemeten__ket_oran_belul_elfogtak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=74f46664-8d30-4746-8226-51d4bea1f40e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f44e3e5b-273b-41f0-824a-99c4ba94c250","keywords":null,"link":"/itthon/20181104_Olasz_ferfi_keselt_Kecskemeten__ket_oran_belul_elfogtak","timestamp":"2018. november. 04. 19:18","title":"Olasz férfi késelt Kecskeméten - két órán belül elfogták","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]