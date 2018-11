Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ee0e1644-0e23-49ae-8a2e-a9a4ba77944a","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"elet","description":"Több ezer cápatojást találtak Írországtól nyugatra.","shortLead":"Több ezer cápatojást találtak Írországtól nyugatra.","id":"20181110_Hatalmas_capakeltetore_bukkantak_az_Atlantioceanban__video","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ee0e1644-0e23-49ae-8a2e-a9a4ba77944a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"daebd07e-7b24-474a-8cda-34628e86d6d0","keywords":null,"link":"/elet/20181110_Hatalmas_capakeltetore_bukkantak_az_Atlantioceanban__video","timestamp":"2018. november. 10. 09:59","title":"Hatalmas cápakeltetőre bukkantak az Atlanti-óceánban – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0f7df4c5-889b-4edc-953c-e0970a8019b6","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"","shortLead":"","id":"20181109_Ujra_eladta_a_sirkoves_a_temetokbol_lopott_vazakat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0f7df4c5-889b-4edc-953c-e0970a8019b6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"46c5ee6f-3751-43b4-999b-1ddf6207e7db","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181109_Ujra_eladta_a_sirkoves_a_temetokbol_lopott_vazakat","timestamp":"2018. november. 09. 14:44","title":"Újra eladta a sírköves a temetőkből lopott vázákat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2b4f4981-3048-4809-83c7-d9fc8971a408","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A korábban a papírzsepi-kartellben vizsgált Vajda Papír Kft. dunaföldvári gyárához járult hozzá a kormány. A cég nemcsak a régióban, Skandináviában is sikeres, az új gyárral 100 munkahellyel teremt.","shortLead":"A korábban a papírzsepi-kartellben vizsgált Vajda Papír Kft. dunaföldvári gyárához járult hozzá a kormány. A cég...","id":"20181110_45_milliardot_adtunk_a_vecepapirgyartonak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2b4f4981-3048-4809-83c7-d9fc8971a408&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c3e858ed-32ab-45a1-9a2b-2f8e70ea5f0c","keywords":null,"link":"/kkv/20181110_45_milliardot_adtunk_a_vecepapirgyartonak","timestamp":"2018. november. 10. 09:54","title":"4,5 milliárdot adtunk a vécépapírgyártónak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"90c6f89a-f9e0-4976-a7ca-fc0bcf174d1c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A fiú felborította a tolószéket, majd kerékpárjával kezdte ütlegelni a férfit, de mikor egy járókelő meglátta, elmenekült a helyszínről.","shortLead":"A fiú felborította a tolószéket, majd kerékpárjával kezdte ütlegelni a férfit, de mikor egy járókelő meglátta...","id":"20181109_Tizenharom_eves_fiu_rabolt_ki_es_vert_meg_egy_kerekesszekes_ferfit_Erden","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=90c6f89a-f9e0-4976-a7ca-fc0bcf174d1c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2f3ca718-72cc-42b7-9393-8c0c62351880","keywords":null,"link":"/itthon/20181109_Tizenharom_eves_fiu_rabolt_ki_es_vert_meg_egy_kerekesszekes_ferfit_Erden","timestamp":"2018. november. 09. 19:55","title":"Tizenhárom éves fiú rabolt ki és vert meg egy kerekesszékes férfit Érden","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"763b7004-12b4-48d8-8f0c-b31215f74237","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A Hermina hol azzal került a hírekbe, hogy hamis fotókkal reklámozta fejlesztéseit, hol az állítólag már fizető vevői alól húzta ki a lakásokat, de nyomozás folyik ellene egy szürreális állványlopási ügyben is. ","shortLead":"A Hermina hol azzal került a hírekbe, hogy hamis fotókkal reklámozta fejlesztéseit, hol az állítólag már fizető vevői...","id":"20181109_Ha_igazak_a_GVH_vadjai","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=763b7004-12b4-48d8-8f0c-b31215f74237&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"91bd4847-c230-4b5f-bdb6-e849fb411ed1","keywords":null,"link":"/kkv/20181109_Ha_igazak_a_GVH_vadjai","timestamp":"2018. november. 09. 11:58","title":"A rendőrség után a GVH is rászállt a sok vevő által bepanaszolt építőipari cégre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7cee5446-351b-4630-ba34-599e6f5db1f4","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"","shortLead":"","id":"20181109_Tartoztassatok_le_az_elnokot_uj_dallal_jelentkezett_Ice_Cube","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7cee5446-351b-4630-ba34-599e6f5db1f4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"efaa961d-9e33-4e10-959e-ce2e5fee7f91","keywords":null,"link":"/kultura/20181109_Tartoztassatok_le_az_elnokot_uj_dallal_jelentkezett_Ice_Cube","timestamp":"2018. november. 09. 16:25","title":"Tartóztassátok le az elnököt: új dallal jelentkezett Ice Cube","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d1a29792-df2a-422b-9c71-db281c966abc","c_author":"Csatlós Hanna","category":"kultura","description":"Papp Gábor Zsigmond a 10-20-30 évvel ezelőtti bálványainak teszi fel kérdéseit. Hogy élte meg a rendszerváltást Fischer Ádám és Jankovics Marcell? Hogy ítéli meg az elmúlt három évtizedet Röhrig Géza és Fekete György? És Szörényi, Szőcs meg a Parti Nagy? Húsz jobb- és baloldalinak mondott emberrel interjúzott a rendező a legújabb dokumentumfilmjében. ","shortLead":"Papp Gábor Zsigmond a 10-20-30 évvel ezelőtti bálványainak teszi fel kérdéseit. Hogy élte meg a rendszerváltást Fischer...","id":"20181109_Mar_Istvannal_es_Koppanynal_kettevalt_ez_az_orszag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d1a29792-df2a-422b-9c71-db281c966abc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a60c79f1-9df2-4758-8d38-0900af1f91a6","keywords":null,"link":"/kultura/20181109_Mar_Istvannal_es_Koppanynal_kettevalt_ez_az_orszag","timestamp":"2018. november. 09. 16:04","title":"Már Istvánnál és Koppánynál kettévált ez az ország","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"64217f7a-4ff9-46a7-bb58-914c9e7962d8","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A pénteki csúcsforgalomban lecsapó támadó egy embert megölt, mielőtt a rendőrök lelőtték.","shortLead":"A pénteki csúcsforgalomban lecsapó támadó egy embert megölt, mielőtt a rendőrök lelőtték.","id":"20181110_melbourne_keses_tamadas_terrortamadas_iszlam_allam","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=64217f7a-4ff9-46a7-bb58-914c9e7962d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"88c0bc5c-d308-4764-80eb-e88ae7b49cc5","keywords":null,"link":"/vilag/20181110_melbourne_keses_tamadas_terrortamadas_iszlam_allam","timestamp":"2018. november. 10. 08:40","title":"Az Iszlám Állam ihlette a melbourne-i merényletet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]