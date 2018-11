Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e7b96cd4-8f61-4a7c-b7bc-0e7ccf811e27","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A világűr meghódítása alapítása óta fontos célja a NASA-nak. Most kijelölték az új küldetést: irány a Mars és aztán tovább.","shortLead":"A világűr meghódítása alapítása óta fontos célja a NASA-nak. Most kijelölték az új küldetést: irány a Mars és aztán...","id":"20181120_mars_expedicio_nasa_vilagur_mars_jaro_holdra_szallas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e7b96cd4-8f61-4a7c-b7bc-0e7ccf811e27&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"804ce3f9-b746-4911-9d22-22f93d5f71fe","keywords":null,"link":"/tudomany/20181120_mars_expedicio_nasa_vilagur_mars_jaro_holdra_szallas","timestamp":"2018. november. 20. 11:33","title":"Kijött egy új videó a NASA-tól, és nem találunk rá szavakat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6cad13e7-ab63-46f5-9f44-8d64e69cedea","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A kormány elfogadta és az Országgyűlés elé terjeszti a kormányzati igazgatásról szóló törvénytervezetet, amelynek elfogadása esetén januártól átlagosan 30 százalékkal emelkedik a központi közigazgatásban dolgozó kormánytisztviselők bére, emellett számos családbarát intézkedést is bevezetnek.","shortLead":"A kormány elfogadta és az Országgyűlés elé terjeszti a kormányzati igazgatásról szóló törvénytervezetet, amelynek...","id":"20181120_beremeles_atlagosan_30_szazalek_januartol_kozponti_kozigazgatasban_dolgozok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6cad13e7-ab63-46f5-9f44-8d64e69cedea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6f02d7c3-441e-46dd-a591-e2ed524f95a2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181120_beremeles_atlagosan_30_szazalek_januartol_kozponti_kozigazgatasban_dolgozok","timestamp":"2018. november. 20. 15:25","title":"Januártól átlagosan 30 százalékkal emelkedik a központi közigazgatásban dolgozók bére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2f008c04-4e64-417b-bd51-46609440b748","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az elnök csak a megválasztása előtti időszakra vonatkozó ügyészi kérdésekre hajlandó választ adni.","shortLead":"Az elnök csak a megválasztása előtti időszakra vonatkozó ügyészi kérdésekre hajlandó választ adni.","id":"20181121_Orosz_kapcsolat_Trump_nem_valaszol_minden_kerdesre","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2f008c04-4e64-417b-bd51-46609440b748&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a2ebf279-634a-40fc-88b1-a304102d5f00","keywords":null,"link":"/vilag/20181121_Orosz_kapcsolat_Trump_nem_valaszol_minden_kerdesre","timestamp":"2018. november. 21. 07:42","title":"Orosz kapcsolat: Trump nem válaszol minden kérdésre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b4b619f7-b413-4dae-ae16-f41c65edf882","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"Érdemtelenségre hivatkozva el lehet majd bocsátani bárkit, és kikerült a közszolgálati tisztviselőkre vonatkozó jogszabályból a pártatlanság követelménye. ","shortLead":"Érdemtelenségre hivatkozva el lehet majd bocsátani bárkit, és kikerült a közszolgálati tisztviselőkre vonatkozó...","id":"20181120_Tobb_penzt_kapnak_de_kemenyebben_is_fogjak_majd_a_kormanytisztviseloket","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b4b619f7-b413-4dae-ae16-f41c65edf882&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0b1028a6-9ca5-484e-b7ca-d813bf1f51f5","keywords":null,"link":"/itthon/20181120_Tobb_penzt_kapnak_de_kemenyebben_is_fogjak_majd_a_kormanytisztviseloket","timestamp":"2018. november. 20. 20:49","title":"Több pénzt kapnak, de keményebben is fogják majd a kormánytisztviselőket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f596b21-ca16-4c3a-9078-f6eddb0cb305","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ezzel a puttonyos Audival a hétvégi bevásárlás és az autópályán történő száguldás egyaránt könnyű feladat.","shortLead":"Ezzel a puttonyos Audival a hétvégi bevásárlás és az autópályán történő száguldás egyaránt könnyű feladat.","id":"20181121_csaladapak_alma_735_loerovel_bucsuzik_az_audi_rs6_kombi_v8_biturbo_tuning","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3f596b21-ca16-4c3a-9078-f6eddb0cb305&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bcd1aa91-2a36-40a4-8174-3e1f4ce3f5c9","keywords":null,"link":"/cegauto/20181121_csaladapak_alma_735_loerovel_bucsuzik_az_audi_rs6_kombi_v8_biturbo_tuning","timestamp":"2018. november. 21. 08:21","title":"Családapák álma: 735 lóerővel búcsúzik az Audi RS6 kombi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1f8fa40a-2573-4c63-b3f6-1f76ed5d6559","c_author":"Dercsényi Dávid","category":"itthon","description":"Az ügyészséghez fordult a Magyar Ökölvívó Szakszövetség (MÖSZ), miután szeptemberben az elnökség arról értesült, hogy a saját szövetségük több mint 300 millió forinttal túllépte az ifjúsági világbajnokság szervezési keretét. A MÖSZ-elnök Erdei Zsolt aláírási jogát ugyan nem vették el, ám kapott a nyakába egy háromtagú testületet, amely nélkül érdemben szinte semmiről sem dönthet. Erdei egyelőre nem mond le.","shortLead":"Az ügyészséghez fordult a Magyar Ökölvívó Szakszövetség (MÖSZ), miután szeptemberben az elnökség arról értesült...","id":"20181119_Bokszbotrany_miert_nem_allitotta_le_az_Emmi_a_szakadek_fele_robogo_vonatot","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1f8fa40a-2573-4c63-b3f6-1f76ed5d6559&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5a3ea02e-f631-4f33-ad85-5991d6f4b7b9","keywords":null,"link":"/itthon/20181119_Bokszbotrany_miert_nem_allitotta_le_az_Emmi_a_szakadek_fele_robogo_vonatot","timestamp":"2018. november. 19. 18:00","title":"Bokszbotrány: az Emmi csak nézte, ahogy a padlóra került a szövetség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8d5aa36f-a194-4b28-92e3-ede0e50c6adf","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Kapacitáshiány után túlkínálat fenyeget, óriási zuhanást prognosztizál 2020-ra a „gazdagságpárti” lakáspolitikának keményen beolvasó Építési Piaci Prognózis.","shortLead":"Kapacitáshiány után túlkínálat fenyeget, óriási zuhanást prognosztizál 2020-ra a „gazdagságpárti” lakáspolitikának...","id":"20181120_Volt_olyan_lakas_hogy_50_millio_volt_ra_az_afakedvezmeny__az_elhibazott_elenkites_utan_2020ra_fog_padlot_a_lakasepitesi_szektor","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8d5aa36f-a194-4b28-92e3-ede0e50c6adf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7e6f1d9f-7032-4312-906c-db3f7ecf28e6","keywords":null,"link":"/kkv/20181120_Volt_olyan_lakas_hogy_50_millio_volt_ra_az_afakedvezmeny__az_elhibazott_elenkites_utan_2020ra_fog_padlot_a_lakasepitesi_szektor","timestamp":"2018. november. 20. 14:30","title":"„Volt olyan lakás, hogy 50 millió volt rá az áfakedvezmény” – az elhibázott élénkítés után 2020-ra fog padlót a lakásépítési szektor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"03dd92d0-b6ad-4195-b966-cd2a79b46987","c_author":"Szabó Yvette","category":"kkv","description":"Hivatalosan is bejegyezték azt az új állami vállalatot, amely a levitézlett nemzeti kereskedőházak jogutódja. A vezérigazgató még a cég megalakítása előtt kilépett Mészáros Lőrinc bankjának leányvállalatától, ám a felcsúti milliárdos birodalma másképpen is profitálhat a kapcsolati tőkéből.","shortLead":"Hivatalosan is bejegyezték azt az új állami vállalatot, amely a levitézlett nemzeti kereskedőházak jogutódja...","id":"20181119_A_kormany_es_Meszaros_most_adnak_a_latszatra_Vagy_megsem","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=03dd92d0-b6ad-4195-b966-cd2a79b46987&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f998500f-1d6a-4ffe-9995-799ea69b6761","keywords":null,"link":"/kkv/20181119_A_kormany_es_Meszaros_most_adnak_a_latszatra_Vagy_megsem","timestamp":"2018. november. 19. 13:32","title":"A kormány és Mészáros most adnak a látszatra. Vagy mégsem?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]