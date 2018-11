Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ba279ba6-3bf4-4943-bb1d-a16583a115b5","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Downing Street 10 hivatalos macskája kiszorult az utcára, mielőtt a brit kormányülés megkezdődött volna. Egy igazi angol úriember segített neki. A nap videója. ","shortLead":"A Downing Street 10 hivatalos macskája kiszorult az utcára, mielőtt a brit kormányülés megkezdődött volna. Egy igazi...","id":"20181121_Egy_nagyon_angolos_macska_a_cica_bekeredzkedett_a_brit_kormanyulesre","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ba279ba6-3bf4-4943-bb1d-a16583a115b5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a34d167e-ebd2-4abf-a465-b5d6c86d54d9","keywords":null,"link":"/elet/20181121_Egy_nagyon_angolos_macska_a_cica_bekeredzkedett_a_brit_kormanyulesre","timestamp":"2018. november. 21. 14:14","title":"Egy nagyon angolos macska: Larry bekéredzkedett a brit kormányülésre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"388043cc-b422-4d14-9ee3-82834c01e7ce","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Johannes Hahn furcsának találjak, hogy Magyarország úgy támogatja Macedónia uniós tagságát, miközben mégsem tekinti azt biztonságos országnak.","shortLead":"Johannes Hahn furcsának találjak, hogy Magyarország úgy támogatja Macedónia uniós tagságát, miközben mégsem tekinti azt...","id":"20181121_Az_EU_bovitesi_biztosa_magyarazatot_var_Orbantol_a_Gruevszkiugy_miatt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=388043cc-b422-4d14-9ee3-82834c01e7ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7c9fd424-ef77-4876-9a8a-6c7834c9a12b","keywords":null,"link":"/itthon/20181121_Az_EU_bovitesi_biztosa_magyarazatot_var_Orbantol_a_Gruevszkiugy_miatt","timestamp":"2018. november. 21. 13:36","title":"Az EU bővítési biztosa magyarázatot vár Orbántól a Gruevszki-ügy miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c09853f4-f611-4093-9fcc-684755615309","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Száz órával növelné meg a kollektív szerződést alkalmazó cégek éves túlórakeretét két fideszes képviselő.","shortLead":"Száz órával növelné meg a kollektív szerződést alkalmazó cégek éves túlórakeretét két fideszes képviselő.","id":"20181121_Sokkal_tobbet_tuloraztathatnak_a_cegek_ha_atmegy_Kosaek_javaslata","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c09853f4-f611-4093-9fcc-684755615309&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"48a504fa-9adf-41a7-a074-513c1d9b03a3","keywords":null,"link":"/kkv/20181121_Sokkal_tobbet_tuloraztathatnak_a_cegek_ha_atmegy_Kosaek_javaslata","timestamp":"2018. november. 21. 19:40","title":"Sokkal többet túlóráztathatnak a cégek, ha átmegy Kósáék javaslata","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"01837080-1ea9-4939-ba7d-210a997f4bc7","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Britannicot átépítették a Titanic-katasztrófa tapasztalatai alapján, de a sorsa ugyanaz lett, mint a híres „bátyjának”: 1916 november 21-én elsüllyedt.



","shortLead":"A Britannicot átépítették a Titanic-katasztrófa tapasztalatai alapján, de a sorsa ugyanaz lett, mint a híres...","id":"20181121_November_21en_sullyedt_el_a_Titanic_testverhajoja","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=01837080-1ea9-4939-ba7d-210a997f4bc7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"87f713de-cc13-42c2-abe4-92365862fa8d","keywords":null,"link":"/kultura/20181121_November_21en_sullyedt_el_a_Titanic_testverhajoja","timestamp":"2018. november. 21. 10:01","title":"Megépült a Titanic testvérhajója, de az is elsüllyedt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7270ad40-66cf-477b-8e9d-0a0ba56ffb15","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Minnie Anglia első klónozott kutyája – most egészséges kölykei születtek.","shortLead":"Minnie Anglia első klónozott kutyája – most egészséges kölykei születtek.","id":"20181121_Klonozott_kutyanak_szulettek_kolykei_Angliaban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7270ad40-66cf-477b-8e9d-0a0ba56ffb15&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"236985bc-a7d9-47de-8808-d142fea0f09e","keywords":null,"link":"/elet/20181121_Klonozott_kutyanak_szulettek_kolykei_Angliaban","timestamp":"2018. november. 21. 11:36","title":"Klónozott kutyának születtek kölykei Angliában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1be47760-a087-49dd-9191-d3a346c92d23","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"54 sofőrt ellenőriztek, 27 ellen indítottak eljárást.","shortLead":"54 sofőrt ellenőriztek, 27 ellen indítottak eljárást.","id":"20181122_bulinegyed_rendorok_navosok_bkk_ellenorok_taxisok_kabitoszer_ellenorzes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1be47760-a087-49dd-9191-d3a346c92d23&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"63e2c856-af5f-4dd5-b8c4-3bdd65afe142","keywords":null,"link":"/itthon/20181122_bulinegyed_rendorok_navosok_bkk_ellenorok_taxisok_kabitoszer_ellenorzes","timestamp":"2018. november. 22. 05:32","title":"Razzia a bulinegyedben: a taxisok felének nem volt rendben az engedélye","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4a13bd0e-470d-4010-94bc-341aec3946c1","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Akárcsak első rendezése, a VAN valami furcsa és megmagyarázhatatlan esetében, Reisz Gábor új alkotásának, a Rossz verseknek is meghatározó eleme lesz a zene.","shortLead":"Akárcsak első rendezése, a VAN valami furcsa és megmagyarázhatatlan esetében, Reisz Gábor új alkotásának, a Rossz...","id":"20181122_Rossz_versek_videoklip_Most_Reisz_Gabor","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4a13bd0e-470d-4010-94bc-341aec3946c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7145236e-d550-453f-867c-21172c5841dd","keywords":null,"link":"/kultura/20181122_Rossz_versek_videoklip_Most_Reisz_Gabor","timestamp":"2018. november. 22. 10:35","title":"Rossz versek: videóklip készült a film zenéjének első dalához","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9e305110-6169-4948-b5dd-b269a3a8bd0b","c_author":"Szekeres W. István","category":"vilag","description":"Nikola Gruevszki szökése nem csak a kormánypártnak jön kellemetlenül, de igazából veszít saját pártja is, a macedón népről nem is beszélve.","shortLead":"Nikola Gruevszki szökése nem csak a kormánypártnak jön kellemetlenül, de igazából veszít saját pártja is, a macedón...","id":"20181121_Rossz_hir_ez_Macedonianak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9e305110-6169-4948-b5dd-b269a3a8bd0b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"260b7bfd-881c-489a-b61d-2525dd43eeba","keywords":null,"link":"/vilag/20181121_Rossz_hir_ez_Macedonianak","timestamp":"2018. november. 21. 11:20","title":"\"Rossz hír ez Macedóniának\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]